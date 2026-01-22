Una mujer se descompensó al subir un cerro en Mendoza y fue rescatada tras un operativo de seis horas

El operativo en Potrerillos incluyó la participación de policías rurales y puesteros que ascendieron a caballo

Un operativo de más de seis horas se extendió en la zona montañosa Potrerillos, en la provincia de Mendoza, luego de que una mujer sufriera una descompensación durante el ascenso al Cerro Las Cabras, obligando a la intervención de efectivos policiales, puesteros y personal de rescate especializado. La secuencia, marcada por la dificultad del terreno y la urgencia médica, mantuvo la atención puesta en el destino de las dos excursionistas que buscaban completar el recorrido sin compañía.

Según informó el portal Los Andes, el incidente ocurrió alrededor el martes de las 17, cuando dos mujeres de 51 y 61 años iniciaron el ascenso al Cerro Las Cabras sin guía ni acompañantes.

Al llegar a la cima, la menor del grupo comenzó a mostrar signos de descompensación, lo que llevó a su amiga a descender parte del camino para encontrar señal telefónica y solicitar auxilio al 911. Esta reacción permitió que el aviso llegara rápidamente a la Policía Rural de Mendoza, que movilizó a su personal junto a puesteros locales para iniciar la búsqueda.

El operativo se desarrolló en condiciones adversas, con los rescatistas ascendiendo a caballo para acortar distancias. En un primer momento, el equipo logró encontrar a la mujer que había descendido para pedir ayuda, mientras que la afectada no se encontraba en el sitio inicial. Las autoridades consideraron la posibilidad de que la mujer de 51 años hubiera logrado continuar por sus propios medios, por lo que se intensificó la búsqueda en zonas de mayor altura.

En las horas siguientes, se estableció comunicación telefónica con el personal desplegado en la montaña. La mujer fue avistada en una zona más elevada, lo que complicó el acceso tanto para los rescatistas a caballo como para quienes iban a pie. Ante este escenario, se solicitó el apoyo de un grupo de rescate especializado, ampliando el alcance del operativo y sumando recursos al esfuerzo conjunto.

Hacia las 23, tras más de seis horas de trabajo, el despliegue concluyó con el descenso exitoso de ambas mujeres. El traslado inmediato al Centro de Salud Regional permitió que la mujer de 51 años fuera diagnosticada con deshidratación y vómitos, condición que, según confirmaron fuentes médicas, no representó riesgo vital.

Ambas excursionistas quedaron fuera de peligro tras la intervención, cerrando una jornada que puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia locales.

Intentaba cruzar de Mendoza a Chile en caballo, se descompensó y tuvo que ser rescatado

El refugio de la cruz fue el lugar donde el turista permaneció protegido hasta ser rescatado (Fotos: El Sol)

En la Cordillera de los Andes, durante una travesía a caballo hacia Chile, un turista de 78 años debió ser rescatado en helicóptero tras sufrir una descompensación en alta montaña. El episodio ocurrió la noche del sábado en la zona del Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán, y movilizó a equipos especializados de rescate.

La víctima, oriunda de Posadas, Misiones, formaba parte de un grupo que realizaba el tradicional cruce fronterizo cuando, cerca de las 23.30, comenzó a sentir malestares durante el trayecto por el Refugio de la Cruz.

De acuerdo con lo consignado por el portal mendocino El Sol, el hombre quedó al resguardo en el refugio mientras los demás participantes de la expedición solicitaban auxilio a la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM).

La respuesta de los rescatistas no se hizo esperar. Personal de la UPRAM se dirigió al sitio, localizó al turista y organizó su evacuación. La complejidad del terreno montañoso y el estado de salud del afectado requirieron la intervención del helicóptero Halcón 1 de la Policía de Mendoza, que trasladó al hombre desde el Manzano Histórico hasta el helipuerto emplazado frente al Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) completó el traslado hasta el Hospital Central, donde el paciente fue examinado por el médico de guardia.

El diagnóstico fue mal agudo de montaña (MAM), un cuadro asociado a la exposición a grandes altitudes. El paciente presentaba antecedentes de hipertensión arterial y episodios de dificultad respiratoria y mareos, circunstancias que aumentaron la gravedad de la situación y motivaron su permanencia en observación.