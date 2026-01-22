Sociedad

Echaron a un empleado de la Municipalidad de Cipolletti por usar una tarjeta oficial para cargar combustible

Las cámaras de seguridad de una estación de servicios local permitieron detectar a un trabajador de la Secretaría de Servicios Públicos, lo que derivó en su inmediata desvinculación, según informaron las autoridades

En Cipolletti un empleado fue despedido tras descubrirse que intentó utilizar una tarjeta oficial para cargar combustible en su vehículo personal. El hecho se dio a conocer en las últimas horas y el intendente Rodrigo Buteler salió a hacer oficial el despido en redes sociales.

La situación salió a la luz el sábado 17 de enero, cuando las cámaras de seguridad de una estación de servicios local captaron el momento en que un trabajador de la Secretaría de Servicios Públicos intentaba cargar nafta en su camión particular con la tarjeta de la Municipalidad de Cipolletti.

Según informó LM Cipolletti, el involucrado se desempeñaba como chofer desde agosto de 2025 y utilizó un rodado antiguo con caja playa durante la maniobra.

La evidencia permitió a las autoridades municipales actuar de inmediato. “A partir de esta evidencia, se avanzó de forma inmediata con las medidas administrativas correspondientes y se puso a disposición toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso”, detalló el municipio. La postura del Ejecutivo local fue categórica: “Tolerancia cero ante cualquier conducta que implique el uso indebido de recursos públicos”.

El intendente Rodrigo Buteler subrayó: “Cada peso del Estado es de los vecinos y se usa para mejorar la ciudad. No vamos a permitir vivos ni abusos con recursos públicos: actuamos de inmediato y vamos a ir hasta el final”. El jefe comunal también utilizó su cuenta en la red social X para reafirmar este enfoque y comunicó públicamente la desvinculación del empleado. “Tolerancia cero al robo”, escribió Buteler al exponer el caso ante la comunidad.

La política de control y supervisión instaurada por la actual gestión no se limita a este caso puntual. Según consignó LM Cipolletti, durante 2025 el municipio intensificó la fiscalización interna y amplió los controles administrativos y de cumplimiento de tareas.

Como resultado, se produjo la desvinculación de 25 trabajadores que, según la investigación oficial, no cumplían con sus funciones o presentaban certificados médicos que no pudieron ser justificados. Estos casos involucraron a empleados de distintos regímenes de contratación, desde eventuales hasta de planta permanente.

La decisión de avanzar en el despido y la denuncia en casos de irregularidad se transformó en una política interna, con la promesa de continuar con los controles. Desde el Ejecutivo de Cipolletti confirmaron que la revisión de inasistencias y el abandono del puesto de trabajo forman parte de una estrategia sostenida para evitar el uso indebido de los recursos municipales.

Un empleado municipal de Mar del Plata fue detenido por robar a un jubilado en Necochea con peluca y barba postiza

Un empleado municipal de Mar del Plata fue arrestado en Necochea tras un violento robo a un jubilado de 87 años. La Policía detuvo además a dos cómplices, quienes circularon en vehículos con pedido de secuestro.

El lunes por la mañana el jubilado se preparaba para salir de su vivienda ubicada en la calle 69 al 2700, cuando fue interceptado por tres hombres que ingresaron al domicilio, sin que el hombre se percatara de lo que sucedía. Los autores del hecho se encontraban encapuchados y llevaban pelucas y barbas postizas.

La reconstrucción policial indicó que los asaltantes permanecieron más de 30 minutos en el interior de la casa. Durante ese lapso, maniataron a la víctima y se dedicaron a buscar objetos de valor y dinero. La banda escapó con un televisor, dos armas y algunas pertenencias de la víctima.

Los tres delincuentes huyeron en un Renault Clio blanco encontrado en el garaje de la vivienda. Para evadir a la Policía, abandonaron el vehículo en la intersección de las calles 107 y 58, “en perfecto estado y sin llaves”, según consta en el reporte.

Horas más tarde, un móvil policial interceptó en la esquina de las calles 66 y 61 un Peugeot 307 gris con patente apócrifa. Al verificar la numeración del vehículo, se estableció que el auto tenía algunas irregularidades. En el interior fueron aprehendidos N. R. y A. T., ambos de Mar del Plata, y J. M. G., de Quequén, quienes quedaron preventivamente detenidos por orden del fiscal Carlos Larrarte.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.° 2 dispuso la conversión de las aprehensiones en detenciones para los tres principales imputados, quienes permanecieron detenidos a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar si existen otros involucrados.

