Sociedad

Video: así fue un brutal choque en cadena entre cuatro camiones y un auto en la Autopista Panamericana

Uno de los vehículos perdió el tráiler cargado y provocó el accidente múltiple. Dos personas resultaron heridas y una fue trasladada a un hospital

Dos personas resultaron heridas y una debió ser derivada a un hospital

Un accidente vial de gran magnitud provocó el corte total de los tres carriles de la autopista Panamericana, en sentido a Capital Federal, a la altura de la intersección con Hipólito Yrigoyen, en el partido de Pilar. La colisión implicó a tres camiones que chocaron en cadena.

El episodio ocurrió en horas de la mañana y tuvo consecuencias directas en la circulación, generando demoras que se extendieron hasta el kilómetro 44 de la traza. Todo el hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el portal Pilar de Todos, el incidente comenzó cuando uno de los camiones que transitaba por la autopista perdió un tráiler cargado con herramientas.

Esta situación desencadenó una reacción en cadena: un automóvil que circulaba detrás perdió el control, lo que derivó en una colisión múltiple. El choque involucró a cuatro camiones de gran porte y un vehículo particular.

Asimismo, como resultado del impacto, uno de los conductores quedó inconsciente y atrapado dentro de la cabina. Personal de Bomberos Voluntarios debió intervenir para rescatar a la persona, mientras que el acompañante del mismo rodado sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo. Este último fue trasladado en ambulancia al Hospital Central de Pilar para recibir atención médica de urgencia.

El siniestro provocó un colapso vehicular de amplias dimensiones, con largas filas de vehículos detenidos y complicaciones en el tránsito. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME), representantes de Defensa Civil, efectivos de la Policía Vial, integrantes de la Policía Bonaerense y móviles de Gendarmería Nacional. Todos estos organismos coordinaron acciones de asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito,.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas y pasó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar (UFI N°1), que inició las primeras diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del accidente.

Un camión con un volquete lleno de material volcó en la General Paz

Un camión con volquete repleto de escombros volcó días atrás luego de impactar contra un guardarraíl en la colectora de la avenida General Paz, dirección Riachuelo, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires. El hecho, registrado en una de las principales vías de la capital, provocó la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Tras el choque, el vehículo quedó completamente atravesado en la calzada y bloqueó la circulación.

La gravedad del accidente activó la llegada urgente de distintos equipos de rescate. El SAME acudió con ambulancias y con su helicóptero, en tanto dotaciones de bomberos y cuadrillas especializadas en remover vehículos pesados también participaron en el operativo.

El accidente en hora pico ocasionó cierres de accesos y desvíos, con importantes demoras en las calles aledañas

El episodio ocurrió en plena hora pico y alteró el tránsito habitual de la zona. Automovilistas y peatones advirtieron demoras y observaron la intensa labor de los rescatistas. Según Autopistas del Sol (Ausol), la rama de ingreso desde Cabildo hacia el Riachuelo fue cerrada por precaución, medida que obligó a establecer desvíos e incrementó la congestión en calles aledañas.

El despliegue de emergencia avanzó rápidamente. Bomberos, personal del SAME y equipos técnicos trabajaron en la asistencia a la víctima, el aseguramiento del área y la remoción del camión. Una persona sufrió heridas por el siniestro y recibió atención en el sitio antes de ser trasladada para estudios médicos complementarios.

El camión, de gran tamaño, permaneció cruzado en la colectora tras el vuelco, lo que dificultó las tareas de rescate. TN informó que el peso del volquete aumentó el riesgo de provocar mayores daños tanto en el vehículo como en la infraestructura vial. Ausol señaló que una grúa de grandes dimensiones fue necesaria para retirar el camión y liberar la traza.

