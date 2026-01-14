Sociedad

Un camión con un volquete lleno de material volcó en una colectora de la avenida General Paz

Ocurrió este mediodía. El vehículo pesado chocó contra un guardarrail y quedó atravesado en esa arteria principal en el límite de la Ciudad de Buenos Aires. El SAME se hizo presente con una aeronave. Pese a la magnitud del incidente no se reportaron heridos

Un camión con volquete cargado de material volcó este mediodía tras un choque en la colectora de la avenida General Paz, sentido Riachuelo, en el límite de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente ocurrió en una de las principales arterias viales de la capital y generó una rápida intervención de los servicios de emergencia. El vehículo pesado colisionó contra un guardarrail, lo que provocó su vuelco y su obstrucción total sobre la calzada. La magnitud del siniestro requirió la llegada inmediata de múltiples equipos de rescate, incluyendo al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que desplegó tanto su unidad aérea como terrestre.

El accidente, que tuvo lugar en horario de alto tránsito, impactó de forma directa en la circulación habitual de la zona. Automovilistas y peatones que transitaban por las inmediaciones advirtieron la presencia de importantes demoras y una intensa labor de los equipos de rescate. De acuerdo con la información proporcionada por Autopistas del Sol (Ausol), la rama de ingreso desde Cabildo hacia el Riachuelo fue cerrada preventivamente, lo que obligó a la implementación de desvíos y generó congestión en las vías adyacentes.

El operativo de emergencia se desplegó con celeridad. Bomberos, personal del SAME y cuadrillas especializadas en remoción de vehículos pesados trabajaron en el lugar para asistir a la víctima, asegurar la zona y restaurar la circulación. Una persona resultó herida como consecuencia del siniestro y fue asistida en el sitio antes de ser trasladada para una evaluación médica más exhaustiva.

El choque y posterior vuelco provocaron que el camión, de grandes dimensiones y cargado de escombros, quedara atravesado en la colectora, dificultando la tarea de los rescatistas. Según informó Todo Noticias, la presencia del volquete repleto incrementó el riesgo de un mayor daño estructural tanto al vehículo como a la infraestructura vial. Fuentes de Ausol detallaron que se utilizó una grúa de gran porte para remover el camión y liberar la traza.

Las imágenes evidenciaron la magnitud del despliegue: varias ambulancias, dotaciones de bomberos y efectivos policiales monitorearon el operativo. El SAME movilizó un helicóptero sanitario que sobrevoló la zona para facilitar la atención urgente del herido.

“Recomendamos a los conductores circular con extrema precaución y buscar rutas alternativas”, advirtió Autopistas del Sol (Ausol) en su comunicado oficial. El cierre temporal de la rama de ingreso desde Cabildo hacia el Riachuelo y la presencia de vehículos de rescate obligaron a modificar los recorridos habituales de numerosos automovilistas, generando demoras y una congestión significativa en la zona norte de la Ciudad.

El siniestro no solo afectó la movilidad vehicular sino que también requirió la intervención de personal especializado en la manipulación y remoción de cargas peligrosas, dada la naturaleza del material transportado en el volquete. Los equipos de emergencia procedieron a asegurar el área y a verificar la estabilidad del camión antes de iniciar su remoción. Según los datos proporcionados por Ausol, la operación de despeje permitió liberar el tránsito apenas pasadas las 14.30, en un rápido operativo.

Mientras tanto, personal de bomberos y emergencias se abocó a contener posibles riesgos adicionales, como derrames de combustible o desplazamiento de los escombros esparcidos sobre la calzada. El SAME, por su parte, mantuvo personal en alerta y listos para actuar ante cualquier complicación derivada del accidente. La persona herida fue asistida en primer término por los rescatistas y, posteriormente, trasladada en una ambulancia terrestre para su atención.

La avenida General Paz y sus colectoras concentran un flujo constante de camiones y transporte pesado, lo que incrementa el riesgo de incidentes de este tipo. La respuesta conjunta de las autoridades y los servicios de emergencia permitió controlar rápidamente la situación y evitar consecuencias más graves.

