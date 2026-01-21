Accidente fatal en Tucumán: un auto perdió el control, cayó en un canal y tres jóvenes murieron

El operativo policial tras el accidente en la ruta 303 movilizó a la Comisaría de Delfín Gallo y Los Ralos, interrumpiendo el tránsito por dos horas (lagaceta.com.ar)

Un accidente vehicular sacudió a la provincia de Tucumán, cuando un automóvil se precipitó a un canal y dejó tres personas fallecidas y dos heridas en la zona este, en las cercanías de San Luis, sobre la ruta provincial 303.

El hecho involucró a un Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido oeste-este alrededor de las 14:30 del último lunes. Según fuentes de la Unidad Regional Este indicaron al diario local La Gaceta, el vehículo perdió el control por causas que permanecen bajo investigación y terminó sumergido en el canal, a la altura del kilómetro 19, cerca de la finca San Luis y la localidad de Los Ralos.

De acuerdo con información de La Gaceta, los ocupantes del rodado eran cinco jóvenes, de los cuales tres perdieron la vida en el acto. Las víctimas fatales fueron identificadas como Lara Martina Santillán Sánchez, de 18 años, Cristóbal Herrera (18) y Lucas Benjamín Herrera (19).

Los otros dos pasajeros, Agustín Herrera Díaz (24) y José Jesús Herrera (18), resultaron con lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital de Ralos, donde permanecen internados con múltiples golpes.

El operativo tras el accidente movilizó a efectivos de la Comisaría de Delfín Gallo y de Los Ralos, quienes, bajo las órdenes del oficial Federico Ávila, cortaron el paso en ambas calzadas de la ruta provincial 303 para facilitar los peritajes. El tránsito se interrumpió por cerca de dos horas, lo que provocó la acumulación de una larga fila de vehículos de distinto porte.

Automóviles, motocicletas, colectivos, camiones, bicicletas y camionetas aguardaron bajo la lluvia sobre una ruta parcialmente inundada por el desborde del canal, a la espera de la reanudación del paso.

Poco antes de las 17, el médico de la Policía se presentó en el lugar para examinar los cuerpos de las víctimas, mientras que la División de Criminalística avanzó con las tareas de recolección de muestras químicas y un equipo especializado inició el operativo de remoción del automóvil, sumergido en el canal hasta aproximadamente las 21.

La Gaceta informó que, de acuerdo con las primeras pericias policiales, el vehículo habría circulado a alta velocidad en el momento del accidente, aunque las causas exactas continúan bajo análisis.

El siniestro se produjo en un contexto provincial signado por fuertes lluvias que afectaron a varias regiones de Tucumán en los días previos. Si bien el Gobierno provincial informó que no se registraron evacuados y que los canales respondieron de manera adecuada en áreas urbanas, diversas rutas y caminos del interior presentaban dificultades para el tránsito.

Según indicó el medio tucumano, Defensa Civil mantiene un monitoreo permanente sobre el estado de las rutas provinciales y realiza tareas de despeje en zonas rurales y bajas, sujetas a las condiciones del terreno.

Otra tragedia en Tucumán

El operativo de búsqueda de Julio Cruz en el río Salí (Ministerio de Seguridad de Tucumán)

Una súbita crecida del río Salí causada por intensas precipitaciones en la provincia de Tucumán provocó una nueva víctima fatal en Bella Vista.

El martes pasado, tras casi dos días de búsqueda, encontraron el cuerpo sin vida de Julio Cruz. El hombre, en su intento desesperado por salvar a sus hijos, quienes se habían quedado atrapados en un islote, terminó siendo arrastrado por la fuerza del río. La Comisaría de Bella Vista confirmó el desenlace.

El operativo de búsqueda culminó varios kilómetros aguas abajo del lugar donde Cruz fue visto por última vez. Según fuentes policiales, al localizar el cuerpo, la Justicia intervino de inmediato para iniciar las actuaciones correspondientes.

El hecho ocurrió el domingo pasado, en pleno temporal que afectaba a gran parte de la provincia, cuando el caudal del río Salí aumentó bruscamente.

Los hijos de Cruz, de 14 y 17 años, quedaron aislados en un islote. Al notar la situación, el hombre se lanzó al agua con el objetivo de rescatarlos, pero la corriente lo arrastró.

Una familiar relató a Canal 10 de Tucumán: “A las nueve de la noche ya empezó a crecer el agua y los hijos quedaron en una isla atrapados. El padre no podía rescatarlos y nos llamó alrededor de las once de la noche. Mi esposo y nuestros familiares salimos a buscarlos hasta las cinco de la mañana”.

Cruz, padre de siete hijos, era el único sostén económico de la familia, ya que los niños no tienen madre, según contó una tía. “Me da mucha tristeza por la familia, ahora los chicos quedaron solos. Gracias a Dios lo encontramos (al cuerpo), si el helicóptero no llegaba, lo perdíamos”, añadió la mujer mientras aguardaba la entrega del cadáver y destacaba la labor de la Policía Lacustre.

Los dos menores fueron rescatados con vida luego de que se montara un operativo que involucró a fuerzas policiales, rescatistas y personal especializado. El despliegue se extendió durante 48 horas, hasta que las autoridades confirmaron el trágico final.