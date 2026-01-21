Sociedad

Tragedia en Tucumán: se tiró al río para rescatar a sus hijos atrapados en un islote y murió ahogado

Luego de dos días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Julio Cruz, quien se zambulló al rio Salí para intentar socorrer a los menores. El hombre fue arrastrado por la corriente en medio de una crecida fluvial. Los niños están con vida

El operativo de búsqueda de Julio Cruz en el río Salí (Ministerio de Seguridad de Tucumán)

Una crecida repentina del río Salí, productos de las fuertes lluvias en la provincia de Tucumán, produjo una nueva muerte en la localidad de Bella Vista.

Este martes, luego de casi dos días de intensa búsqueda, hallaron el cuerpo sin vida de Julio Cruz, quien luego del desesperado intento de rescatar a sus hijos, atrapados en un islote, fue arrastrado por el potente caudal fluvial.

Este triste desenlace, confirmado por la Comisaría de Bella Vista, reactualiza las advertencias de especialistas sobre los riesgos agravados por los temporales en la región, donde la imprevisibilidad de los caudales fue causa de múltiples tragedias en la zona.

El operativo de búsqueda duró
El operativo de búsqueda duró casi 48 horas (Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán)

Las tareas de rastreo culminaron varios kilómetros aguas abajo del sitio donde Cruz fue visto por última vez, específicamente. Fuentes policiales informaron que en cuanto se localizó el cuerpo, la Justicia tomó intervención inmediata para las actuaciones correspondientes.

Cómo ocurrió la tragedia

El lamentable episodio sucedió el último domingo cuando, en pleno temporal que afectaba a gran parte de la provincia, el caudal del río Salí se incrementó de forma súbita.

Los hijos de Cruz, de 14 y 17 años respectivamente, quedaron aislados en un islote. Al percatarse, el hombre se arrojó desesperado al agua con el objetivo de socorrerlos, pero fue arrastrado por la fuerza del río. “A las nueve de la noche ya empezó a crecer el agua y los hijos quedaron en una isla atrapados. El padre no podía rescatarlos y nos llamó alrededor de las once de la noche. Mi esposo y nuestros familiares salimos a buscarlos hasta las cinco de la mañana”, dijo una familiar de la víctima a Canal 10 de Tucumán.

Los hijos de Julio Cruz
Los hijos de Julio Cruz fueron rescatados sanos y salvos por el personal policial lacustre (Policía de Tucumán)

Cruz, padre de siete hijos varones, era el único sostén económico de la familia ya que no tienen madre, dijo una tía. “Siento mucha tristeza por la familia, ahora los hijos quedaron solos. Gracias a Dios lo encontramos (al cuerpo), si el helicóptero no llegaba, lo perdíamos”, agregó la familiar acerca del trabajo de la Policía Lacustre mientras aguardaba a que le entreguen el cadáver del hombre.

Ambos menores lograron ser rescatados con vida tras un operativo que involucró a fuerzas policiales, equipos de rescate y personal especializado. El despliegue se extendió durante 48 horas, hasta que autoridades confirmaron el lamentable desenlace.

Tristes antecedentes

La tragedia de Julio Cruz no fue un hecho aislado, por eso, las autoridades insisten en “extremar cuidados y reforzar las medidas de prevención en las zonas ribereñas para evitar nuevas tragedias”, destacando el alto riesgo que representan las crecidas súbitas.

Cinco días atrás apareció el cuerpo de Sebastián Cisneros, el adolescente de 15 años reportado como desaparecido desde el martes 13 de enero. El cadáver fue encontrado a unos 300 metros del sitio donde se lo vio por última vez pescando en el Río Salí, cerca de Los Bulacios.

El hallazgo ocurrió durante un sobrevuelo de Brigadistas Forestales de Defensa Civil, que, a bordo de una aeronave de la Dirección Provincial de Aeronáutica facilitada por el Ministerio de Salud, lograron divisar el cuerpo y avisaron de inmediato a los equipos en tierra y a la División Policía Lacustre.

La búsqueda, que había abarcado cerca de 27 kilómetros a lo largo de tramos del río incluyendo el puente de Santa Rosa sobre la ruta provincial 323 y el sector de El Mollar, se intensificó con la participación de familiares, vecinos y un operativo policial que empleó embarcaciones tanto pesadas como livianas, enfocándose en bancos de arena, palizadas y acumulaciones de residuos.

El tío del joven confirmó que Sebastián sufría de ataques de epilepsia y señaló que un episodio podría haber ocurrido tras caer al agua, aumentando el riesgo en medio de las condiciones adversas.

Mucho más atrás en el tiempo, y similar a lo ocurrido con Cruz, sucedió en noviembre de 2019, cuando Daniel Rojas, un hombre de 44 años murió ahogado en el mismo río tras lanzarse para salvar a su hijo, de 14.

El menor pudo ser rescatado mientras que el cuerpo del padre fue hallado en una isla a unos 800 metros al sur del puente de la Ruta 321, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán.

Padre e hijo, ambos residentes del Barrio Victoria, pescaban cuando el adolescente cayó al lecho del río. El hombre se arrojó al agua para auxiliarlo y logró ponerlo a salvo, pero fue arrastrado por la corriente y desapareció de la superficie.

Personal de la Comisaría de Los Bulacios, junto a la Policía Lacustre y agentes de la Zona II, participaron en el operativo de búsqueda tras la alerta de testigos presentes en el lugar.

