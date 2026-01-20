Sociedad

Mendoza: liberaron un cóndor andino que no sabía volar en su hábitat natural

La provincia lleva adelante un programa para preservar esta especie, con la participación de equipos especializados y voluntarios. Se trata del segundo ejemplar que logra ser liberado en la temporada

Guardar
El ave fue hallada incapaz de volar sobre un cerro y fue recuperada por un preceso veterinario

El reciente regreso de un cóndor andino juvenil a su hábitat natural en Valle Grande, San Rafael, en la provincia de Mendoza, marcó un nuevo capítulo en las políticas de conservación que impulsa el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

Según informó el Gobierno provincial, el ave fue hallada incapaz de volar sobre un cerro y, tras un proceso de recuperación veterinaria, volvió a surcar los cielos de la región. Se trata del segundo ejemplar de esta especie que logra ser liberado en la temporada actual gracias al trabajo coordinado entre organismos públicos y organizaciones de conservación.

El hallazgo, revelado por un ciudadano que contactó al 911, activó el protocolo de rescate dirigido por la Policía Rural Zona Sur y el Departamento de Fauna. El animal, un macho joven, fue localizado a unos 60 metros de altura en la cima de un cerro, lo que añadió complejidad a la intervención.

La coordinación entre Policía Rural,
La coordinación entre Policía Rural, Fundación SOS Acción Salvaje y organismos provinciales permitió una intervención efectiva en la conservación del cóndor andino (Gobierno de Mendoza)

El procedimiento incluyó el traslado inicial del cóndor a la Delegación de la Subsecretaría de Ambiente en San Rafael, donde recibió las primeras atenciones sanitarias.

Con el objetivo de garantizar su recuperación integral, especialistas y personal de la Fundación SOS Acción Salvaje junto a la Delegación de Ambiente del Valle de Uco coordinó el traslado del ave a la ciudad de Mendoza. El destino fue el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Fundación Cullunche, un espacio gestionado bajo la supervisión de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Allí, el equipo veterinario diseñó un plan de tratamiento y rehabilitación, que incluyó evaluación clínica, cuidados continuos y seguimiento estricto de la evolución del animal.

Una vez alcanzada el alta médica, el ejemplar fue liberado en la misma zona donde había sido encontrado, en Valle Grande. Según detalló el jefe de Fauna, Adrián Gorrindo, el caso refleja la efectividad de la articulación entre instituciones públicas, fuerzas de seguridad, asociaciones civiles y la propia comunidad.

“Es un claro ejemplo de cómo el trabajo articulado entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y ciudadanía permite coordinar acciones eficaces para la conservación de la biodiversidad mendocina”, expresó Gorrindo en declaraciones recogidas por el Gobierno.

Un cóndor andino juvenil fue
Un cóndor andino juvenil fue rescatado y rehabilitado en Mendoza antes de ser reintegrado a su hábitat natural en Valle Grande, San Rafael (Gobierno de Mendoza)

El rescate del cóndor andino juvenil no fue un hecho aislado en la provincia. Meses antes, en el departamento de Tunuyán, una familia alertó sobre la presencia de una hembra adulta de la misma especie posada en el techo de su vivienda, sin capacidad de emprender vuelo.

La respuesta inmediata permitió que guardaparques del Área Natural Protegida Manzano Histórico–Portillo de Piuquenes y personal de la Policía Rural del Valle de Uco llegaran al lugar y contuvieran al ave, evitando situaciones de estrés.

El siguiente paso fue el traslado al Ecoparque Mendoza, donde profesionales realizaron una serie de estudios: análisis de laboratorio, radiografías y controles sanitarios. Los resultados iniciales indicaron un buen estado general y un peso adecuado para una hembra silvestre. Se extrajeron muestras de sangre para hematología, bioquímica y detección de plomo, una práctica preventiva habitual en el manejo de fauna silvestre.

Según la información difundida por el Gobierno de Mendoza, el traslado de las muestras a laboratorios especializados de Buenos Aires fue gestionado por Aerolíneas Argentinas, en el marco del Programa Nacional de Conservación del Cóndor Andino.

Las pruebas descartaron intoxicación por plomo, aunque el cuadro clínico sugirió una intoxicación leve por agroquímicos. El tratamiento de sostén aplicado por el equipo veterinario permitió una recuperación rápida, según la evaluación clínica.

El segundo cóndor andino liberado
El segundo cóndor andino liberado en la temporada destacó la importancia del trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, asociaciones civiles y la comunidad de Mendoza (Gobierno de Mendoza)

El animal fue trasladado a un recinto amplio, acondicionado para simular su entorno natural y aislado del contacto humano, lo que favoreció su rehabilitación plena. Culminada esta etapa, la hembra fue liberada en el Área Natural Protegida Manzano Histórico–Portillo de Piuquenes.

La gestión y el seguimiento de estos casos forman parte de una política pública sostenida, orientada a proteger al cóndor andino (Vultur gryphus), ave que cumple un rol esencial en los ecosistemas de montaña como regulador natural por su alimentación basada en carroña.

La conservación de la especie en Mendoza involucra la cooperación entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Áreas Protegidas, la Fundación Bioandina Argentina, la Fundación Cullunche, la Reserva Natural Villavicencio, el Ecoparque Buenos Aires, Natura Argentina, equipos veterinarios y voluntarios.

Desde 2020, la provincia participa en el Censo Simultáneo de Cóndor Andino, una herramienta estratégica que permite monitorear la distribución y el comportamiento poblacional de la especie en áreas naturales protegidas y ambientes de montaña.

Temas Relacionados

Cóndor andinoMendozaSan RafaelValle GrandeÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una nena de 9 años fue atacada por un perro en la calle, sufrió graves heridas y tuvo que ser internada

La menor se dirigía hacia una plaza cuando fue sorprendida por el animal, que la mordió y la atacó en el piso

Una nena de 9 años

Un subcomisario de la Policía Federal dio positivo de alcoholemia mientras manejaba un móvil oficial

Durante un control vehicular en Campana, un agente de tránsito detectó que el agente conducía una camioneta Ford Ranger oficial acompañado por su familia y con 0,56 gramos de alcohol en sangre

Un subcomisario de la Policía

Imprudencia en Pinamar: le quitaron la licencia a un hombre por conducir su camioneta en los médanos mientras se filmaba

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dictó la medida contra un sujeto que iba grabando a su esposa y a su hijo que andaban en cuatriciclo sin casco

Imprudencia en Pinamar: le quitaron

Hallaron otro de los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

Se trata de un modelo valuado en 100 mil dólares y fue utilizado en un video de uno de los cantantes. Según la investigación, los vehículos ingresaban al país bajo el régimen de turismo, conducido por ciudadanos paraguayos y se los dejaban a residentes locales

Hallaron otro de los autos

Argentina creó su Comisión Nacional de Bioética

Será presidida por el ministro de Salud y estará conformada por expertos. Tendrá como objetivo ordenar los problemas que plantea el avance científico y biotecnológico en la investigación, la práctica médica y la atención sanitaria

Argentina creó su Comisión Nacional
DEPORTES
El dramático testimonio de una

El dramático testimonio de una figura del Liverpool tras la condena al empresario millonario que la acosaba

El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 ante Arsenal y se complicó en la Champions League: todos los goles de la jornada

Otro escándalo salpica a Tsitsipas: a una semana de blanquear su romance, aparecieron fotos de su nueva novia con otro hombre

Del golazo con la pierna inhábil al lujo que levantó al público: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

Sorpresa en la Champions League: Manchester City perdió contra el Bodo Glimt de Noruega y puso en riesgo su pase a octavos

TELESHOW
“Soda Stereo me pareció siempre

“Soda Stereo me pareció siempre una porquería”, la antigua grieta rockera que reabrió Germán Daffunchio

El fuerte descargo de Sabrina Rojas en medio del escándalo Siciliani-Castro: “Hay una no sororidad”

A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del ‘98 y Los Roldán

El homenaje de Susana Roccasalvo a su esposo, a una década de su muerte: “Siempre estás presente”

Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea propuso prohibir

La Unión Europea propuso prohibir las exportaciones de componentes para drones y misiles a Irán: prepara nuevas sanciones

Ecuador cuenta con su primer Centro de Fusión de inteligencia para combatir el narco

El correísmo evalua separar a una alcaldesa tras revelarse su vínculo íntimo con un narco asesinado

Siria anunció un cese al fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país

El discreto encanto de Groenlandia