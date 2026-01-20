Así quedó el UTV en el que viajaba Bastián tras chocar con una camioneta en Pinamar: las fotos minutos después del accidente

Las imágenes exclusivas del accidente que dejó a Bastian en grave estado

Se conocieron las fotos tras el brutal choque que ocurrió en la localidad bonaerense de Pinamar y terminó con Bastian, un nene de ocho años, con múltiples lesiones y luchando por su vida. Ahora, se conocieron las primeras imágenes sobre cómo quedó el UTV en el que viajaban y que fue embestido por una camioneta.

Por el momento, se investiga el hecho que ocurrió el pasado 12 de enero en la zona de La Frontera, un lugar donde es habitual ver vehículos preparados para la arena que se mezclan con camionetas 4x4. Allí, un UTV de la marca CAN-AM que era manejado por una mujer colisionó contra un Volkswagen Amarok y terminó con el menor en grave estado.

Una camioneta Amarok chocó contra un UTV en La Frontera, Pinamar

En las imágenes a las que tuvo acceso exclusivo Infobae, se puede ver cómo la trompa de la camioneta quedó destruida por el impacto. En tanto, en algunos de los asientos del UTV también se logra observar la sangre que sería de los involucrados en este vehículo de menor porte.

Uno de los asiento del UTV con sangre

Según la reconstrucción de los minutos posteriores al choque, primero un UTV de la marca CAN-AM, que era manejado por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, con un golpe en la cabeza y sin recuperar la conciencia tras el impacto.

Los peritos intentarán determinar cómo fue el accidente

Seguido a esto, arribó otro conductor, acompañado por dos niñas que también sufrieron traumatismos. Las menores fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local, mientras que el niño de 8 años fue asistido en el lugar.

Por el momento, la carátula judicial del hecho es lesiones culposas, según consta en la documentación oficial.

Así quedó el paragolpes delantero de la Amarok

El menor tuvo que ser estabilizado en Pinamar, donde fue operado y le colocaron un “packing” hepático, un método que se usa para frenar una hemorragia cerca del hígado. Al día siguiente, los médicos lo volvieron a intervenir porque seguía inestable y optaron por cambiar ese packing. Tras ser estabilizado en aquella localidad, Bastian fue trasladado el pasado jueves a Mar del Plata para ser atendido en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti“.

Asi quedó el frente de la camioneta

Mientras avanza la causa, este lunes el nene de ocho años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por quinta vez para colocarle la válvula que permita medir la presión endocraneana, es decir, la presión dentro del cerebro. Según explicaron, se trata de un proceso necesario en este momento en el que se llevan a cabo pruebas de lo que tolera y lo que no.

Matías Morla apuntó contra el conductor de la camioneta y en los próximos días se conocerán los resultados de las pericias

Matías Morla, abogado del papá del menor, la intervención “fue exitosa”. El letrado señaló que con el correr de los días se harán pericias para determinar el estado de los involucrados en el siniestro.

Este es el UTV en el que viajaban Bastian, su papá, una mujer y otras dos menores

“El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo. Sostiene que el UTV está preparado para la arena y avanzar a una velocidad menor; sin embargo, la camioneta tiene si o si que tomar envión y hacer fuerza. Así que de esa manera entiende que se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, agregó en conferencia de prensa.

De acuerdo al último parte médico que brindó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el nene continúa en terapia intensiva, “en estado grave, clínica y hemodenámicamente estable y con asistencia respiratoria mecánica“.

Cómo sigue la investigación

La causa judicial avanza en busca de pruebas que permitan esclarecer el hecho y atribuir responsabilidades.

En ese sentido, este viernes el padre de Bastián fue imputado por lesiones culposas. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

El papá de Bastian quedó imputado por no utilizar el cinturón de seguridad

También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

El conductor de la camioneta realizó un descargo tras el choque

El conductor de la camioneta Amarok, Manuel Molinari, empresario de Junín, se expresó ayer públicamente. A través de su cuenta de Instagram, publicó un breve comunicado donde agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

Otro ángulo de cómo quedó la camioneta

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

El hecho ocurrió en la zona de La Frontera, en Pinamar

La madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como el responsable del siniestro.