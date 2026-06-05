Nicaragua

Nicaragua: organización denuncia desapariciones forzadas de presos políticos bajo custodia del régimen

El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que la falta de datos sobre la ubicación y la salud de los detenidos viola las Reglas Nelson Mandela de la ONU y expone a los capturados a un riesgo vital

Guardar
Google icon
Ilustración de Daniel Ortega hablando en un micrófono con el puño alzado y la bandera de Nicaragua detrás, junto a tres hombres presos tras rejas.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se muestra en un mitin político frente a la bandera nacional, contrastando con la imagen de tres presos políticos tras las rejas, simbolizando la represión en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado contra presos políticos en Nicaragua y advirtió que su vida corre riesgo bajo custodia estatal, en una acusación dirigida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La organización sostuvo, en un comunicado emitido el 4 de junio, que la falta de información sobre el paradero y el estado de salud de los detenidos constituyó una violación directa de las Reglas Nelson Mandela de la ONU.

También cuestionó que el régimen reclamara el 26 de mayo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el fin de las sanciones internacionales invocando el Derecho Internacional, mientras, según la denuncia, mantuvo desaparecidas a personas bajo su control.

PUBLICIDAD

El señalamiento se concentró en al menos cuatro casos de desaparición forzada que, según el colectivo, siguieron sin respuesta oficial pese a años de denuncias. Se trató de Víctor Boitano Coleman, de 65 años, con 781 días desaparecido; Steadman Fagoth Muller, de 72, con 624 días; Salvadora Martínez Aburto, de 68, con 290 días; y Carlos Brenes Sánchez, de 71, también con 290 días.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más advirtió que la vida de los presos políticos en Nicaragua corre riesgo bajo custodia estatal y dirigió la acusación al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Nicaragua Nunca Más)
El Colectivo Nicaragua Nunca Más advirtió que la vida de los presos políticos en Nicaragua corre riesgo bajo custodia estatal y dirigió la acusación al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Nicaragua Nunca Más)

El colectivo pidió mantener e intensificar sanciones

El comunicado afirmó que la actual situación perpetra la desaparición forzada “carece de autoridad moral” y reclamó a la comunidad internacional que mantenga e incluso refuerce las sanciones hasta lograr la liberación total, absoluta y verificada de los más de 46 presos políticos reconocidos, incluidos quienes están bajo arresto domiciliario.

PUBLICIDAD

El grupo también exigió garantías reales para el restablecimiento democrático. En esa línea, pidió la liberación inmediata de los familiares detenidos y del resto de los opositores encarcelados, además de información oficial e inmediata sobre su paradero y su estado de salud.

Las familias alertaron por un riesgo de muerte

Las familias de los detenidos advirtieron que temían nuevas muertes entre allegados que son adultos mayores, padecen enfermedades crónicas graves y no tienen acceso a atención médica especializada. El colectivo recordó que en 2025 el régimen entregó sin vida a sus familiares los cuerpos de Mario Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, sin explicación alguna y bajo estricta vigilancia policial, con entierro inmediato.

Ilustración animada de Daniel Ortega con gorra y chaqueta, mirando a través de binoculares una prisión con torre de vigilancia y cercas de alambre de púas, de noche.
Las familias alertaron sobre riesgo de muerte entre detenidos adultos mayores con enfermedades crónicas graves que no acceden a atención médica especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual forma, Nicaragua Nunca Más sostuvo que, desde la captura de los detenidos, el régimen no informó su ubicación, no permitió comunicación alguna y no presentó pruebas sobre su condición física. Añadió que esa práctica sometió a los allegados a una incertidumbre permanente y vulnera estándares internacionales de derechos humanos.

El caso de Jaime Enrique Navarrete Blandón ocupó un lugar aparte en la denuncia. Aunque no estuvo desaparecido, fue arrestado un mes después de su liberación en 2019 y acumuló ocho años en máxima seguridad, una situación que, según el colectivo, representó un grave peligro para su vida.

De igual manera, la organización pidió además acceso médico independiente, incluso a través de la Cruz Roja Internacional, y advirtió que una prueba de vida solo puede considerarse válida si cumple condiciones mínimas verificables. Un video guionado o una fotografía sin contexto médico, sostuvo el comunicado, no pueden considerarse prueba de vida.

Temas Relacionados

Nicaraguapresos políticosdesaparición forzadaDaniel OrtegaRosario Murillo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Cobró cheques duplicados, lo condenan por peculado y deberá devolver más de USD 59,000

Entre 2011 y 2012, un hombre cobró cheques duplicados en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y ahora fue condenado a prisión y obligado a devolver más de USD 59,000

El Salvador: Cobró cheques duplicados, lo condenan por peculado y deberá devolver más de USD 59,000

Canal de Panamá modifica requisitos para construir nuevos puertos y corredor energético

Las enmiendas actualizan plazos y condiciones diferenciadas para los proyectos de Corozal, Telfers y el corredor energético interoceánico.

Canal de Panamá modifica requisitos para construir nuevos puertos y corredor energético

Honduras: Comisión Liquidadora detecta irregularidades administrativas y pérdida de información en instituciones intervenidas

La Comisión Técnica Liquidadora reveló una serie de hallazgos durante la presentación de su primer informe público, entre ellos, posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, desaparición de equipos de almacenamiento de información y gastos que serán remitidos a los entes contralores para su investigación

Honduras: Comisión Liquidadora detecta irregularidades administrativas y pérdida de información en instituciones intervenidas

Costa Rica busca expandir su café de especialidad en Corea del Sur tras elevar sus ventas externas

Seis empresas viajaron a Seúl y Busan para reunirse con representantes de 35 compañías locales, en una apuesta por captar un mercado con más de 100,000 cafeterías y alto gasto por consumidor

Costa Rica busca expandir su café de especialidad en Corea del Sur tras elevar sus ventas externas

Patrimonio de los diputados de El Salvador queda completo tras una última declaración publicada por Hacienda

El registro en línea incorporó la ficha del legislador Reinaldo Alcides Carballo Carballo y cerró el listado de la legislatura 2024-2027, en una medida ligada a compromisos internacionales y normas anticorrupción

Patrimonio de los diputados de El Salvador queda completo tras una última declaración publicada por Hacienda

TECNO

Así es la nueva función de Android para detectar llamadas falsas creadas con IA

Así es la nueva función de Android para detectar llamadas falsas creadas con IA

¿La solución para los centros de datos orbitales? Presentan una batería preparada para el espacio

Robots humanoides se presentan en el más grande programa de talentos de EE. UU. y son ovacionados

Desarrollan sistema de aprendizaje que funciona como un “supercerebro”: en qué usarán este nuevo avance

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

ENTRETENIMIENTO

Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

Emilia Clarke destacó su doble rol en Ponies: “Me encanta estar un poco demasiado ocupada”

Papel aluminio y luces navideñas: los secretos detrás de la icónica discoteca de Fiebre de sábado por la noche

MUNDO

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

Reino Unido: condenan a 21 años al hombre que vivió en libertad mientras un inocente cumplía su condena por violación

La Marina de Estados Unidos interceptó y abordó un supertanquero con petróleo iraní en el océano Índico

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

Una niña desapareció en el sur de Francia y días después fue hallada muerta: el principal sospechoso tenía denuncias previas por abuso infantil