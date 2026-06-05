La decisión de la FIFA con 60 hinchas que habían comprado entradas gratis por “error” para el Mundial 2026

La equivocación se produjo en diferentes partidos que se van a disputar en Toronto (Crédito: Reuters/Eduardo Munoz)

La FIFA canceló las entradas para el Mundial 2026 emitidas a unos 60 aficionados que las obtuvieron de forma gratuita por un error en el sitio web oficial del torneo, según manifestaron en un comunicado al que tuvo acceso ESPN.

El organismo rector del fútbol indicó que los boletos fueron asignados “sin cargo (0 USD) debido a un problema previo de pago durante el proceso de compra”. Los tickets afectados corresponden a partidos de la fase de grupos que se disputarán en Toronto —ninguno involucra a Estados Unidos—, con selecciones como Canadá, Bosnia y Herzegovina, Ghana, Panamá, Alemania, Costa de Marfil, Croacia, Senegal e Irak.

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“La FIFA lamenta el error y las molestias ocasionadas”, señaló el organismo en su mensaje a los medios, donde también precisó que las “entradas solicitadas por estos aficionados siguen reservadas, y se ha invitado a los afectados a abonar el importe correcto”. El incidente tuvo lugar el 21 de mayo.

El organismo continúa con la venta de entradas para el certamen, que arrancará el próximo jueves en Ciudad de México con el partido entre México y Sudáfrica a partir de las 16:00 (hora argentina).

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De acuerdo con lo informado por ESPN, este episodio se suma a una serie de controversias que rodean el programa de venta de entradas, actualmente bajo investigación de las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey por posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor. Uno de los focos de debate es el modelo de “precios dinámicos” que adoptó la FIFA, cuya aplicación —y la posibilidad de que los precios bajen para partidos con menor demanda— todavía no está clara.

Para intentar combatir la reventa informal, la FIFA opera su propia plataforma de reventa con una comisión del 15% tanto para compradores como para vendedores. Aun así, plataformas externas como Seat Geek ofrecían una amplia disponibilidad de entradas para numerosos partidos, según consignó la cadena deportiva.

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El precio de los boletos para el Mundial 2026 es considerablemente más elevado que en ediciones anteriores, algo que la FIFA justifica como necesario para recaudar miles de millones de dólares destinados a las federaciones miembros para el desarrollo global del fútbol. El organismo asumió el control directo de la fijación de precios y la comercialización de entradas al internalizar la gestión del torneo, una tarea que en ediciones previas estaba a cargo de los comités organizadores locales de los países anfitriones.

Cuando las federaciones de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México obtuvieron la sede en 2018, prometieron vender cientos de miles de entradas a 21 dólares cada una para los partidos de la fase de grupos, una promesa que contrasta con los valores actuales del torneo, precisó ESPN.

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