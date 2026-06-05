El Salvador

El “Testamento” de la MS-13: Fiscalía salvadoreña inicia alegatos finales en macrojuicio contra 485 cabecillas

El histórico juicio contra el corazón de la MS-13 en El Salvador ha entrado en su etapa decisiva. Este viernes 5 de junio la Fiscalía General de la República comenzó a presentar sus conclusiones finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado

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El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador alberga a los principales jefes de la MS-13, quienes esperan la sentencia final bajo estrictas medidas de seguridad (Cortesía Secretaría de Prensa).
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador alberga a los principales jefes de la MS-13, quienes esperan la sentencia final bajo estrictas medidas de seguridad (Cortesía Secretaría de Prensa).

El histórico juicio en contra de la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13) ha entrado en su recta final en El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó sus alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, este día 5 de junio, buscando exponer de forma definitiva la estructura jerárquica y el control que ejercían los altos mandos sobre miles de delitos cometidos en el país.

Este juicio masivo, que inició el pasado 20 de abril de 2026, procesa a 485 jefes de la pandilla (incluyendo a 72 que están siendo juzgados en ausencia por encontrarse prófugos o enfrentando procesos en los Estados Unidos).

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A la estructura se le adjudican miles de crímenes cometidos entre 2012 y 2022, destacando más de 500 asesinatos contra trabajadores públicos, entre los que se incluyen más de 400 homicidios dirigidos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada (FAES).

Durante la jornada, el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que el núcleo de la acusación consiste en demostrar la evolución de la MS-13: cómo pasó de ser un grupo de estructuras territoriales pequeñas a convertirse en un corporativo criminal hiperconectado.

Según las investigaciones, la organización criminal llegó a expandirse hasta conformar 32 programas nacionales (dos de ellos operando en el extranjero) y 230 clicas en todo el territorio salvadoreño.

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La Fiscalía enfatizó el peso del denominado “testamento”, un reglamento interno estricto utilizado por los cabecillas para adoctrinar a los miembros de la base, asegurar el sometimiento ciego y mantener el control vertical de la organización.

La Fiscalía General de la República ha comenzado la etapa de alegatos en la audiencia única contra 485 líderes de la MS-13, a quienes se les imputan 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios, extorsiones y rebelión.

Para sustentar la culpabilidad de la jefatura, el ministerio público se apoyará en la doctrina internacional de la Teoría del Aparato Organizado de Poder.

Esta herramienta jurídica permite responsabilizar penalmente a los “hombres de atrás” es decir, los líderes de la ‘ranfla’ o máximos cabecillas que, sin haber ejecutado materialmente los crímenes, daban las órdenes, autorizaban los homicidios (bajo la orden de “válvulas abiertas”) y coordinaban las actividades ilícitas desde las calles o incluso estando recluidos en centros penales.

¿Qué son los alegatos finales en un juicio y cuántos años de cárcel podrían enfrentar los imputados en el CECOT?

Los alegatos finales (también llamados conclusiones) representan la última fase de intervenciones en un juicio oral antes de que el juez se retire a deliberar para dictar una sentencia. En esta etapa, tanto la FGR como la defensa exponen sus argumentos de cierre.

No se trata de presentar pruebas nuevas, sino de conectar de forma magistral todas las pruebas ya exhibidas (audios, testigos protegidos, documentos) para demostrarle al tribunal que su teoría del caso es la correcta y pedir la condena o la absolución de los procesados.

Vista de las instalaciones del CECOT. La Fiscalía de El Salvador busca penas acumulativas e históricas para los líderes de pandillas recluidos en este centro de máxima seguridad (Cortesía Secretaría de Prensa).
Vista de las instalaciones del CECOT. La Fiscalía de El Salvador busca penas acumulativas e históricas para los líderes de pandillas recluidos en este centro de máxima seguridad (Cortesía Secretaría de Prensa).

Más de 250 de los jefes pandilleros procesados en este juicio se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad del país. Aunque en este proceso penal específico no se aplica la cadena perpetua de forma directa, las leyes vigentes en El Salvador permiten la acumulación de penas por cada delito individual cometido. Debido a la gravedad y cantidad de cargos acumulados:

  • Penas por homicidio: Cada imputado puede recibir una condena de hasta 50 años de prisión por cada homicidio cometido.
  • Cargos acumulativos: Al enfrentar acusaciones por agrupaciones ilícitas, rebelión y múltiples homicidios combinados, las penas solicitadas por la Fiscalía se vuelven de carácter acumulativo.

Esto significa que los líderes criminales recluidos en el CECOT podrían enfrentar condenas abultadas que superan fácilmente los 500 años de cárcel para cada uno. Se prevé que los alegatos finales y la posterior resolución del tribunal tomen un par de semanas más debido a la inmensa cantidad de imputados y expedientes involucrados en el caso.

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