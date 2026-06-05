El costo de la vida ahoga a Nicaragua: Proteínas y granos básicos sufren incrementos severos

Una madre y sus hijos se ahogan metafóricamente en aguas que representan la crisis económica en Nicaragua, mientras los precios de alimentos básicos como arroz, frijoles, huevos, carne y aceite cuelgan inalcanzables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) reportó en su Boletín No. 21, correspondiente a la cuarta semana de mayo de 2026, un incremento sostenido en los precios de los productos de la canasta básica alimentaria y del hogar en Nicaragua.

De acuerdo con los datos oficiales, la escalada de precios afecta de manera directa la economía doméstica y limita la capacidad de compra de las familias, especialmente en los sectores más vulnerables. El informe advierte que la tendencia al alza de los alimentos básicos está generando mayores niveles de inseguridad alimentaria en el país.

La comparación con la cuarta semana de mayo de 2025 demuestra que la inflación no da tregua en los rubros más sensibles para la nutrición diaria. Las variaciones porcentuales acumuladas en los últimos doce meses resultan insostenibles para los salarios promedio, reflejando incrementos drásticos en tres frentes críticos:

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Precarización alimentaria por el costo de las proteínas: Las principales fuentes de proteína sufrieron alzas severas. El pollo entero subió un 20.25% , el muslo de pollo un 20.62% , la pechuga un 18.12% y la posta de res un 8.94% . Esto obliga a las familias a reducir las porciones de carne o a eliminarlas por completo, afectando la nutrición infantil.

Golpe al pilar de la dieta popular: El maíz blanco en grano registró un aumento interanual del 21.71% . Al ser la materia prima indispensable para la elaboración de la tortilla, este incremento impacta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos.

Lácteos y sustitutos inalcanzables: El huevo y el queso seco, históricamente las alternativas más accesibles, dejaron de serlo. Los huevos sufrieron un alza del 21.41% y el queso seco un 18.30%, limitando las opciones para el desayuno y la cena.

Gráfico comparativo de los precios promedio de alimentos esenciales en Nicaragua durante la cuarta semana de mayo de 2026, mostrando los valores en córdobas y dólares estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inestabilidad a corto plazo: Escalada descontrolada en el último mes

Lejos de estabilizarse, los datos que comparan la quinta semana de abril de 2026 con la cuarta semana de mayo de 2026 demuestran una aceleración destructiva de los precios en cuestión de días:

El colapso del presupuesto mensual: En tan solo un mes, el maíz blanco se disparó un 28.41% y el queso seco aumentó un 14.59% . Estos incrementos repentinos desbaratan cualquier planificación financiera, forzando al endeudamiento inmediato.

Presión en productos masivos: El arroz de consumo popular (calidad 70/30) subió un 4.15% en el último mes, sumando más presión a un grano que se consume diariamente y en grandes cantidades.

Un fajo de córdobas nicaragüenses y monedas yace junto a pequeñas porciones de maíz, arroz, un huevo, queso y un muslo de pollo, ilustrando la desproporción entre el dinero y el poder adquisitivo de alimentos básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo oficial que el comportamiento de los precios en la canasta básica genera una serie de efectos colaterales de profunda gravedad para la sociedad:

Reducción de la calidad nutricional: Las familias se ven obligadas a sustituir alimentos ricos en proteínas y micronutrientes por carbohidratos más baratos pero menos nutritivos, lo que puede derivar en problemas de malnutrición a mediano plazo.

Pulverización del salario real: Aunque los salarios nominales se mantengan fijos, su capacidad de compra real cae en picada. El dinero rinde menos cada semana, ensanchando la brecha de la pobreza extrema, ya que un porcentaje cada vez mayor del ingreso se destina exclusivamente a comer, sacrificando salud, educación y servicios básicos.

Incertidumbre y estrés financiero: La volatilidad extrema a corto plazo (como las subidas de más del 14% y 28% en un mes) elimina cualquier capacidad de ahorro y genera un estado de ansiedad económica constante en los jefes de hogar, quienes carecen de certeza sobre el costo de la comida al día siguiente.

Ante este panorama, el reporte del MIFIC confirma que la inflación alimentaria está actuando como un impuesto regresivo que empobrece activamente a la población y reduce de forma alarmante la seguridad alimentaria de los nicaragüenses.