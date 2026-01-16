Nuevo accidente con cuatriciclos en la costa atlántica: dos mujeres heridas en Villa Gesell, una de gravedad

El accidente ocurrió en la zona del Camping Pucará (Foto de archivo: Diego Medina)

Un nuevo accidente con un cuatriciclo volvió a poner en alerta a las autoridades en la costa atlántica. Esta vez, el incidente se produjo en Villa Gesell y dos mujeres resultaron heridas. Una de ellas se llevó la peor parte y sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, además de tener comprometida su zona lumbar.

Según informó este viernes la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa Gesell, ambas mujeres circulaban a bordo del mismo vehículo en la zona del Camping Pucará. Tienen 27 y 31 años y llegaron a la ciudad balnearia procedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego del accidente, se presentó de manera inmediata en el lugar una ambulancia municipal con personal médico y de enfermería. Tras las primeras evaluaciones y maniobras de primeros auxilios, se trasladó a las víctimas a un centro de salud de Mar de Ajó.

Una de las mujeres, la mayor de las dos, sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna. Además, al ser atendida en el lugar del incidente, no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. Su compañera, por su parte, presentaba lesiones de menor gravedad, con politraumatismos.

Se indicó de manera oficial que, si bien ambas pacientes se encuentran hemodinámicamente estables, fueron derivadas a la ciudad de Mar de Ajó, donde se les efectuaron estudios tomográficos para definir con mayor precisión los diagnósticos y las conductas médicas a seguir.

Fue allí que se determinó que la paciente de 31 años presentaba compromiso lumbar, por lo cual fue trasladada a un centro de mayor complejidad.

La Secretaría de Salud de Villa Gesell aclaró que ninguna de las pacientes requirió intubación ni asistencia respiratoria con oxígeno durante su atención médica y aseguró que continuará monitoreando la evolución de las víctimas, garantizando la atención médica necesaria.

Bastian fue operado por cuarta vez y permanece con pronóstico reservado

Bastian pelea por su vida en Mar del Plata

Bastian, el nene de ocho años que resultó herido en el choque ocurrido este lunes en La Frontera de Pinamar, “tiene múltiples fracturas en el cráneo” y, tras su traslado a Mar del Plata, fue operado esta mañana por cuarta vez, para cerrarle la herida del abdomen.

“Esta cirugía se pudo realizar luego de que el paciente fue evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”, señaló el último parte médico emitido por el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, al que accedió Infobae.

Añadieron que el niño “se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”. En tanto, informaron que la familia del chico recibe contención psicológica.

Horas más tarde, se conoció que el padre de Bastian fue imputado por lesiones culposas, tras el choque ocurrido en La Frontera, Pinamar, que dejó al niño de 8 años en grave estado. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho. También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

Bastián, que lleva varios días internado con múltiples fracturas de cráneo, viajaba en el UTV junto a su familia. Tras el impacto, fue su padre quien lo llevó en brazos a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.