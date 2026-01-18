Sociedad

Chaco: festejaban un cumpleaños de 15 y una pelea entre los invitados terminó con un muerto

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en la localidad de Villa Ángela. La víctima, de 24 años, fue atacado cn un arma blanca. Hay una joven detenida

Guardar
El episodio se registró frente
El episodio se registró frente a un salón de fiestas en la calle Alvear al 500 en Villa Ángela

La madrugada del domingo en Villa Ángela, en la provincia de Chaco, terminó marcada por una tragedia en medio de los festejos de un cumpleaños de 15. Lo que inició como una celebración pronto se transformó en caos: una pelea frente a un salón de fiestas desembocó en la muerte de un joven de 24 años y la posterior detención de una sospechosa.

La policía de Chaco y las autoridades judiciales activaron un operativo tras recibir el alerta por un disturbio en la calle Alvear al 500, donde un gran número de personas participaba de una fiesta. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la gresca se desató cerca de las 2:45, en la vereda del salón.

Allí, un hombre de 24 años, identificado como Jorge Aníbal Acevedo, sufrió una herida de arma blanca en el tórax que resultó fatal. Familiares y allegados lo trasladaron al hospital local, donde la médica de guardia confirmó su fallecimiento a las 3:23.

En el lugar de la pelea, agentes policiales incautaron un cuchillo tipo serrucho con cabo negro, señalado como el arma utilizada en la agresión, y una “tumbera”, un arma de fabricación casera que habría sido descartada por los involucrados.

La principal sospechosa se presentó
La principal sospechosa se presentó en la comisaría acompañada de su abogado defensor

Las primeras investigaciones permitieron identificar a una joven de 20 años como presunta autora del ataque. La Fiscalía N° 3, a cargo de Sergio Ríos, ordenó la localización de la sospechosa, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y el secuestro de los elementos encontrados en la escena.

Horas después, la joven identificada como principal sospechosa se presentó espontáneamente en la Comisaría Primera de Villa Ángela, acompañada por su abogado defensor. El fiscal de turno dispuso su aprehensión, la correcta identificación y el secuestro de la ropa que vestía al momento de entregarse.

Todavía no ha trascendido el motivo que originó la pelea y posterior ataque al joven de 24 años. Las investigaciones por parte de la fiscalía buscan determinar el origen de los hechos y determinar la responsabilidad de la única detenida hasta el momento.

Un adolescente fue asesinado por su padrastro tras una discusión familiar

Hospital de Escobar
Hospital de Escobar

Un hombre fue detenido este sábado en Escobar acusado de asesinar a puñaladas a su hijastro de 16 años. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el violento episodio ocurrió durante una pelea en su casa, ubicada en el barrio de emergencia Maquinista Savio, donde ambos iniciaron una discusión que escaló rápidamente con agresiones físicas. En ese contexto, el agresor sacó un arma blanca y apuñaló al adolescente.

El hecho fue alertado por un llamado al 911, en el que avisaron sobre conflicto familiar. Minutos después, agentes del Comando de Patrullas de Escobar acudieron al lugar y hallaron al sospechoso con varias heridas cortantes. A pocos metros, en el patio de la vivienda, estaba el cuerpo sin vida de su hijastro, identificado como Juan Cruz.

No obstante, la intervención de la policía provocó más tensión en la zona: ante la llegada de los agentes, una gran cantidad de vecinos se aglomeraron frente al domicilio y comenzaron a arrojar objetos hacia el detenido.

Ante la situación, personal policial solicitó refuerzos al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que arribaron para intentar contener a la multitud y establecer un dispositivo de seguridad. Fuentes policiales detallaron a Infobae que se intentó disuadir a los manifestantes mediante el diálogo, aunque la situación se volvió cada vez más hostil.

El operativo permitió finalmente extraer al sospechoso del domicilio y trasladarlo al Hospital de Escobar para recibir atención médica por las heridas sufridas. Durante la intervención, la escalada de violencia también se detuvo a otras tres personas identificadas como K. R. (19 años), E. F. (40 años) y F. V. (44 años), quienes habrían liderado los ataques contra el personal policial y el aprehendido.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno de Escobar, Mabel Amoretti, que ordenó diligencias en la zona y la recolección de testigos para esclarecer las circunstancias del hecho.

Temas Relacionados

ChacoVilla ÁngelaHomicidiosPeleasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo sigue la salud de Bastian, el nene de 8 años que sufrió graves lesiones tras un choque en Pinamar

El menor lucha por su vida luego de una colisión entre una camioneta y un UTV en La Frontera. Ahora, se encuentra internado en un hospital de Mar del Plata, donde fue operado por cuarta vez

Cómo sigue la salud de

Un fuerte choque entre un colectivo y una combi dejó ocho heridos en Constitución

La colisión ocurrió en la intersección de 15 de noviembre y Salta. Cuatro personas tuvieron que ser trasladadas y se llevó a cabo un amplio operativo en la zona

Un fuerte choque entre un

Detuvieron a dos delincuentes que se dedicaban a asaltar a choferes de aplicaciones en Villa Soldati

La Policía de la Ciudad logró dar con dos jóvenes de 18 y 20 años que tenían antecedentes y a principio de enero hirieron a un chofer en un intento de robo

Detuvieron a dos delincuentes que

La Plata: una chica de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y casi lo mata

La joven fue aprehendida por tentativa de homicidio. Investigan si el impacto, que generó a la víctima un desplazamiento de cadera, fue intencional

La Plata: una chica de

Violento choque y vuelco frente a la Casa Rosada: al menos tres heridos

El incidente ocurrió durante la mañana de este domingo en la intersección de Avenida Leandro N. Alem y Avenida Rivadavia. Dos de los lastimados fueron trasladados a un centro de salud

Violento choque y vuelco frente
DEPORTES
El controvertido gesto del Colo

El controvertido gesto del Colo Barco con un rival en la victoria del Estrasburgo en el clásico frente al Metz

De la risa al susto: así fue el polémico video de Ryan Garcia golpeando a un youtuber

Con Boca expectante, Dybala brilló en el triunfo de la Roma: gol, asistencia y peculiar intercambio con el árbitro

La Fórmula 1 celebró el aniversario 73° del primer Gran Premio de Argentina: las impactantes fotos que compartió

Del blooper defensivo a la endeble reacción del Dibu Martínez: Aston Villa perdió contra el Everton y no pudo acercarse a la cima

TELESHOW
Los días de Lara Bernasconi

Los días de Lara Bernasconi en familia en Punta del Este: rutina, descanso y mar

Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron la llegada de la nieve a Estambul con los hijos de la actriz: las imágenes

Juana Viale volvió a marcar tendencia en Mar del Plata con un diseño exclusivo en su apuesta por el arte emergente

Lucía Celasco de paseo con amigos en Punta del Este: caminatas, relax y moda en el verano uruguayo

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Cuba activó

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

Ambientes hostiles y estrategias insólitas: el papel de los padres múltiples en la supervivencia de los ratones

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Explosión en una planta industrial de China: al menos dos muertos y más de 60 heridos heridos

Scott Bessent aseguró que Europa acabará cediendo ante Trump sobre Groenlandia: “Proyectan debilidad”