Chaco: festejaban un cumpleaños de 15 y una pelea entre los invitados terminó con un muerto

El episodio se registró frente a un salón de fiestas en la calle Alvear al 500 en Villa Ángela

La madrugada del domingo en Villa Ángela, en la provincia de Chaco, terminó marcada por una tragedia en medio de los festejos de un cumpleaños de 15. Lo que inició como una celebración pronto se transformó en caos: una pelea frente a un salón de fiestas desembocó en la muerte de un joven de 24 años y la posterior detención de una sospechosa.

La policía de Chaco y las autoridades judiciales activaron un operativo tras recibir el alerta por un disturbio en la calle Alvear al 500, donde un gran número de personas participaba de una fiesta. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la gresca se desató cerca de las 2:45, en la vereda del salón.

Allí, un hombre de 24 años, identificado como Jorge Aníbal Acevedo, sufrió una herida de arma blanca en el tórax que resultó fatal. Familiares y allegados lo trasladaron al hospital local, donde la médica de guardia confirmó su fallecimiento a las 3:23.

En el lugar de la pelea, agentes policiales incautaron un cuchillo tipo serrucho con cabo negro, señalado como el arma utilizada en la agresión, y una “tumbera”, un arma de fabricación casera que habría sido descartada por los involucrados.

La principal sospechosa se presentó en la comisaría acompañada de su abogado defensor

Las primeras investigaciones permitieron identificar a una joven de 20 años como presunta autora del ataque. La Fiscalía N° 3, a cargo de Sergio Ríos, ordenó la localización de la sospechosa, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y el secuestro de los elementos encontrados en la escena.

Horas después, la joven identificada como principal sospechosa se presentó espontáneamente en la Comisaría Primera de Villa Ángela, acompañada por su abogado defensor. El fiscal de turno dispuso su aprehensión, la correcta identificación y el secuestro de la ropa que vestía al momento de entregarse.

Todavía no ha trascendido el motivo que originó la pelea y posterior ataque al joven de 24 años. Las investigaciones por parte de la fiscalía buscan determinar el origen de los hechos y determinar la responsabilidad de la única detenida hasta el momento.

Un adolescente fue asesinado por su padrastro tras una discusión familiar

Hospital de Escobar

Un hombre fue detenido este sábado en Escobar acusado de asesinar a puñaladas a su hijastro de 16 años. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el violento episodio ocurrió durante una pelea en su casa, ubicada en el barrio de emergencia Maquinista Savio, donde ambos iniciaron una discusión que escaló rápidamente con agresiones físicas. En ese contexto, el agresor sacó un arma blanca y apuñaló al adolescente.

El hecho fue alertado por un llamado al 911, en el que avisaron sobre conflicto familiar. Minutos después, agentes del Comando de Patrullas de Escobar acudieron al lugar y hallaron al sospechoso con varias heridas cortantes. A pocos metros, en el patio de la vivienda, estaba el cuerpo sin vida de su hijastro, identificado como Juan Cruz.

No obstante, la intervención de la policía provocó más tensión en la zona: ante la llegada de los agentes, una gran cantidad de vecinos se aglomeraron frente al domicilio y comenzaron a arrojar objetos hacia el detenido.

Ante la situación, personal policial solicitó refuerzos al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que arribaron para intentar contener a la multitud y establecer un dispositivo de seguridad. Fuentes policiales detallaron a Infobae que se intentó disuadir a los manifestantes mediante el diálogo, aunque la situación se volvió cada vez más hostil.

El operativo permitió finalmente extraer al sospechoso del domicilio y trasladarlo al Hospital de Escobar para recibir atención médica por las heridas sufridas. Durante la intervención, la escalada de violencia también se detuvo a otras tres personas identificadas como K. R. (19 años), E. F. (40 años) y F. V. (44 años), quienes habrían liderado los ataques contra el personal policial y el aprehendido.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno de Escobar, Mabel Amoretti, que ordenó diligencias en la zona y la recolección de testigos para esclarecer las circunstancias del hecho.