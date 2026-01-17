Crimen y Justicia

Escobar: un adolescente fue asesinado por su padrastro tras una discusión familiar

El hecho ocurrió este sábado. El joven tenía 16 años y murió tras recibir una puñalada. Detuvieron al hombre

Hospital de Escobar
Hospital de Escobar

Un hombre fue detenido este sábado en Escobar acusado de asesinar a puñaladas a su hijastro de 16 años. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el violento episodio ocurrió durante una pelea en su casa, ubicada en el barrio de emergencia Maquinista Savio, donde ambos iniciaron una discusión que escaló rápidamente con agresiones físicas. En ese contexto, el agresor sacó un arma blanca y apuñaló al adolescente.

El hecho fue alertado por un llamado al 911, en el que avisaron sobre conflicto familiar. Minutos después, agentes del Comando de Patrullas de Escobar acudieron al lugar y hallaron al sospechoso con varias heridas cortantes. A pocos metros, en el patio de la vivienda, estaba el cuerpo sin vida de su hijastro, identificado como Juan Cruz.

No obstante, la intervención de la policía provocó más tensión en la zona: ante la llegada de los agentes, una gran cantidad de vecinos se aglomeraron frente al domicilio y comenzaron a arrojar objetos hacia el personal policial tratando de impedir el traslado del detenido.

Ante la situación, personal policial solicitó refuerzos al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que arribaron para intentar contener a la multitud y establecer un dispositivo de seguridad. Fuentes policiales detallaron a Infobae que se intentó disuadir a los manifestantes mediante el diálogo, aunque la situación se volvió cada vez más hostil.

El operativo permitió finalmente extraer al sospechoso del domicilio y trasladarlo al Hospital de Escobar para recibir atención médica por las heridas sufridas. Durante la intervención, la escalada de violencia también se detuvo a otras tres personas identificadas como K. R. (19 años), E. F. (40 años) y F. V. (44 años), quienes habrían liderado los ataques contra el personal policial y el aprehendido.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno de Escobar, Mabel Amoretti, que ordenó diligencias en la zona y la recolección de testigos para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hallaron muertos a una mujer y a su hijo de 7 en el baño de un hotel en Recoleta

En las últimas horas, una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron encontrados sin vida en el baño de un hotel ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El hallazgo se produjo este mediodía en un inmueble ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el gerente del hotel avisó a la Policía de la Ciudad después de que el personal del establecimiento ingresó a la habitación al notar que la mujer y el niño no habían realizado el check-out en el horario previsto ni respondían a los llamados. Ambos se habían registrado el día anterior.

En consecuencia, los empleados accedieron al cuarto y encontraron a la mujer y al menor en el interior de la bañera. No presentaban signos vitales. Luego, al revisar el lugar, los agentes constataron que no había ingresos violentados y que la habitación no estaba revuelta.

Siguiendo la inspección, en el baño los investigadores encontraron un bisturí en una jabonera y dos jeringas de insulina. En el lugar trabajó la Unidad Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N°59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, con la intervención de la secretaria Alejandra López San Miguel, quienes dispusieron iniciar actuaciones por averiguación de causales de muerte.

