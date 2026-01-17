El documental sobre la familia Bibas se presentó en el Festival de Cine Judío de Miami y marcó récord de audiencia

Alfredo Leuco, Mariana Bellini y Gabriel Ben Tasgal en el Festival de Miami junto al director de cine Juan José Campanella

La proyección de “Bibas, asesinados por ser judíos” en el Festival de Cine Judío de Miami generó un fuerte interés internacional y un récord de asistencia, lo que perfila al documental como una obra central en el debate sobre el terrorismo y el antisemitismo contemporáneo. Tras agotar las 370 localidades disponibles en el evento inaugural, la película se convirtió en la más demandada del festival, considerado uno de los más reconocidos a nivel mundial. Además, la respuesta del público impulsó la disponibilidad inmediata de la obra en streaming, extendiendo su alcance de forma global.

El documental, dirigido por Alfredo Leuco, Mariana Bellini y Gabriel Ben Tasgal, reconstruye la masacre de más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, poniendo el foco en el asesinato de cinco integrantes de la familia Bibas-Silberman, de los cuales cuatro eran argentinos.

La demanda de entradas agotó las 370 localidades disponibles y llevó a que el documental se sumara de inmediato a plataformas de streaming globales

Al finalizar la proyección, el reconocido cineasta Juan José Campanella, quien ganó el Oscar en 2010 por “El secreto de sus ojos”, compartió una reflexión ante los asistentes, moderados por el rabino Mario Rojzman. El director expresó: “No discuto con nadie sobre este tema que no haya visto esta película”, en referencia a los crímenes de guerra y a la invasión del territorio de Israel perpetrado por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, hechos que forman el núcleo narrativo del film. Agregó: “Voy a seguir apoyando esta película para que todos la vean. Es una forma de tener argumentos ciertos para el debate y para tener la seguridad de dónde estamos parados nosotros”.

La proyección contó con la moderación del rabino Mario Rojzman y una reflexión de Campanella sobre el crecimiento del antisemitismo incluso en ciudades como Nueva York

Campanella también aprovechó para cuestionar la proliferación de opiniones basadas en slogans, señalando: “Mucha gente habla con slogans sin saber nada”, y se lamentó por el crecimiento del antisemitismo en ciudades como Nueva York. También añadió: “Nunca había visto una ola de antisemitismo semejante incluso en ciudades impensadas como en Nueva York”, donde vivió muchos años y donde trabajan con gran regularidad dirigiendo series exitosas como “La Ley y el Orden”.

El documental 'Bibas, asesinados por ser judíos' batió récords de asistencia en el Festival de Cine Judío de Miami

El interés desbordado en Miami llevó a que muchas personas quedaran fuera del estreno por falta de localidades. Ante ello, el equipo del festival, encabezado por su director ejecutivo Igor Shteyrenberg, optó por subir el filme de manera inmediata a plataformas de streaming.

A la fecha, más de 150 mil personas ya vieron “Bibas, asesinados por ser judíos” a través de Flow, Mercado Libre e Infobae, consolidándolo como un fenómeno de audiencia. Frente al impacto cosechado, festivales internacionales con sede en Berlín y Frankfurt han iniciado conversaciones para sumar este documental a sus respectivas programaciones.