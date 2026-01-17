Sociedad

El documental sobre la familia Bibas se presentó en el Festival de Cine Judío de Miami y marcó récord de audiencia

La película “Bibas, asesinados por ser judíos”, dirigida por Alfredo Leuco, Mariana Bellini y Gabriel Ben Tasgal, reconstruye el feroz ataque de Hamas del 7 de octubre. El filme convocó a más de 370 personas en su estreno y, ante la alta demanda del público, ya se encuentra disponible en streaming. “Voy a seguir apoyando esta película para que todos la vean. Es una forma de tener argumentos ciertos para el debate”, expresó el director Juan José Campanella al finalizar la proyección

Guardar
Alfredo Leuco, Mariana Bellini y
Alfredo Leuco, Mariana Bellini y Gabriel Ben Tasgal en el Festival de Miami junto al director de cine Juan José Campanella

La proyección de “Bibas, asesinados por ser judíos” en el Festival de Cine Judío de Miami generó un fuerte interés internacional y un récord de asistencia, lo que perfila al documental como una obra central en el debate sobre el terrorismo y el antisemitismo contemporáneo. Tras agotar las 370 localidades disponibles en el evento inaugural, la película se convirtió en la más demandada del festival, considerado uno de los más reconocidos a nivel mundial. Además, la respuesta del público impulsó la disponibilidad inmediata de la obra en streaming, extendiendo su alcance de forma global.

El documental, dirigido por Alfredo Leuco, Mariana Bellini y Gabriel Ben Tasgal, reconstruye la masacre de más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, poniendo el foco en el asesinato de cinco integrantes de la familia Bibas-Silberman, de los cuales cuatro eran argentinos.

La demanda de entradas agotó
La demanda de entradas agotó las 370 localidades disponibles y llevó a que el documental se sumara de inmediato a plataformas de streaming globales

Al finalizar la proyección, el reconocido cineasta Juan José Campanella, quien ganó el Oscar en 2010 por “El secreto de sus ojos”, compartió una reflexión ante los asistentes, moderados por el rabino Mario Rojzman. El director expresó: “No discuto con nadie sobre este tema que no haya visto esta película”, en referencia a los crímenes de guerra y a la invasión del territorio de Israel perpetrado por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, hechos que forman el núcleo narrativo del film. Agregó: “Voy a seguir apoyando esta película para que todos la vean. Es una forma de tener argumentos ciertos para el debate y para tener la seguridad de dónde estamos parados nosotros”.

La proyección contó con la
La proyección contó con la moderación del rabino Mario Rojzman y una reflexión de Campanella sobre el crecimiento del antisemitismo incluso en ciudades como Nueva York

Campanella también aprovechó para cuestionar la proliferación de opiniones basadas en slogans, señalando: “Mucha gente habla con slogans sin saber nada”, y se lamentó por el crecimiento del antisemitismo en ciudades como Nueva York. También añadió: “Nunca había visto una ola de antisemitismo semejante incluso en ciudades impensadas como en Nueva York”, donde vivió muchos años y donde trabajan con gran regularidad dirigiendo series exitosas como “La Ley y el Orden”.

El documental 'Bibas, asesinados por
El documental 'Bibas, asesinados por ser judíos' batió récords de asistencia en el Festival de Cine Judío de Miami

El interés desbordado en Miami llevó a que muchas personas quedaran fuera del estreno por falta de localidades. Ante ello, el equipo del festival, encabezado por su director ejecutivo Igor Shteyrenberg, optó por subir el filme de manera inmediata a plataformas de streaming.

A la fecha, más de 150 mil personas ya vieron “Bibas, asesinados por ser judíos” a través de Flow, Mercado Libre e Infobae, consolidándolo como un fenómeno de audiencia. Frente al impacto cosechado, festivales internacionales con sede en Berlín y Frankfurt han iniciado conversaciones para sumar este documental a sus respectivas programaciones.

Temas Relacionados

Bibas, asesiandos por ser judíosdocumentalHamasAlfredo LeucoMariana BelliniGabriel Ben TasgalJuan José CampanellaFestival de Cine Judío de Miami

Últimas Noticias

Un accidente en la Ruta 2 provocó demoras en el tránsito hacia la Costa Atlántica en el cambio de quincena

Un auto y una camioneta chocaron cerca de Dolores y tres personas tuvieron que ser hospitalizadas. La traza tuvo corte total por horas

Un accidente en la Ruta

Una abogada argentina quedó retenida en Brasil por hacer gestos racistas: deberá usar tobillera electrónica

El hecho ocurrió en Río de Janeiro. La profesional de 29 años está siendo investigada por la justicia local. El video del hecho

Una abogada argentina quedó retenida

Neuquén: rescataron a una nena de 3 años que caminó sola 8 horas en la montaña

Había desaparecido en un paraje cercano a Caviahue y recorrió unos 7 kilómetros. El video del rescate

Neuquén: rescataron a una nena

Tienen entre 19 y 23 años y los detuvieron por balear a una mujer para robarle su moto

Ocurrió en Mar del Plata. La víctima recibió dos disparos de arma de fuego, pero está fuera de peligro. El vehículo fue recuperado

Tienen entre 19 y 23

El desesperado pedido de ayuda para un bailarín mendocino que está internado en Punta Cana

Leonardo Sáez viajó hace cuatro años desde San Rafael a República Dominicana para bailar en bares y hoteles. Días atrás, comenzó a sentirse mal y le diagnosticaron por error una faringitis. Hoy está intubado y sedado en terapia intensiva, donde lucha por su vida: un hongo le afectó todo su aparato respiratorio

El desesperado pedido de ayuda
DEPORTES
Crece la tensión en Real

Crece la tensión en Real Madrid: el video que expuso el dolor de Vinicius Jr. en medio de los silbidos de reprobación

La estrella de Fórmula 1 que puso a la venta su exclusiva Ferrari

Murió el periodista Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis

El United de Lisandro Martínez dio el golpe ante el City y se quedó con el clásico de Manchester en la Premier League

Australian Open 2026: hora, rivales y cómo ver en vivo a los argentinos que debutan en Melbourne

TELESHOW
Marta Fort atropelló a una

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Belgrano: los detalles

Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores de separación

Murió la cantante Marikena Monti, pionera del café concert

Graciela Borges fue a ver a Fátima Florez y la emocionó hasta las lágrimas: “Mi admiración es total”

La decisión que evalúan los Rolling Stones para su futuro y que podría traerlos a Argentina después de 10 años

INFOBAE AMÉRICA

Desapareció en los Alpes italianos

Desapareció en los Alpes italianos y fue hallado casi un año después gracias a un operativo con inteligencia artificial

“El régimen caerá, así ocurre con las dictaduras a lo largo de la historia”, afirma Jafar Panahi sobre el futuro de Irán

El Ejército sirio y las milicias kurdas reanudaron los combates al este de Alepo

Valbanera, el transatlántico de lujo que protagonizó una de las tragedias más recordadas en el Caribe

Una abogada argentina quedó retenida en Brasil por hacer gestos racistas: deberá usar tobillera electrónica