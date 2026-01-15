Un impactante choque en Lanús dejó un muerto: dos motos colisionaron de frente y se incendiaron en segundos

Choque fatal entre dos motos en Monte Chingolo, Lanús (Video: IG

Una persona murió y otras dos permanecen internadas en grave estado luego de haber protagonizado un terrible choque en una esquina de Monte Chingolo, partido de Lanús. Los vehículos se prendieron fuego debido al impacto y las llamas alcanzaron a las víctimas.

El hecho tuvo lugar cerca de la medianoche del martes, en la intersección de la Avenida Donato Álvarez y Cazón. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del hecho.

En el siniestro estuvieron involucradas una Motomel de 150 cc, en la que circulaba un joven solo, y una Honda 125, ocupada por una pareja de 20 y 21 años. En las imágenes se ve cómo una de las motos se desvía hacia el centro de la calle, y choca de frente con el otro vehículo que circulaba en sentido contrario.

Tras el accidente, uno de los motociclistas salió despedido, quedó tendido a unos metros del incendio, y poco después falleció, mientras que los otros dos quedaron atrapados entre las llamas. Al observar la trágica escena, los vecinos del lugar acudieron rápidamente para asistir a las víctimas. El registro es realmente impactante desde el momento en que produce el accidente hasta cuando un individuo retira de las llamas los cuerpos inmóviles de los ocupantes.

Los dos sobrevivientes fueron trasladados de urgencia al Hospital Evita y al Hospital Vecinal de Lanús. La joven permanece internada en terapia intensiva bajo observación, mientras que su acompañante continúa en estado grave. Hasta el momento, la identidad del joven fallecido no pudo ser determinada, ya que no se hallaron documentos entre sus pertenencias, según indicó smnoticias.com.

El mismo portal señaló que ninguna de las personas involucradas llevaba casco de seguridad al momento del accidente, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación. El caso fue caratulado como “homicidio culposo” y se encuentra a cargo de la UFI 7 del partido, que ordenó peritajes en el lugar para determinar la mecánica del siniestro y avanzar en la identificación de la víctima.

Los testigos del siniestro comentaron que este tipo de situaciones son frecuentes en ese cruce, por la ausencia de un semáforo que regule el tránsito y los giros vehiculares, especialmente en horarios nocturnos.

Murieron calcinados tras un trágico choque en la ruta

Un matrimonio de docentes de San Vicente, Misiones, falleció el viernes tras un choque frontal en la ruta nacional 14, a la altura de Santo Tomé, Corrientes. Raúl Eduardo Ávalos, de 60 años, y Estela María Sosa, de 52, viajaban en un Fiat Siena cuando, cerca de las 11.30, impactaron de frente contra un camión conducido por un hombre de 27 años. El siniestro ocurrió en el kilómetro 693 de la carretera, en las inmediaciones de la curva donde se encuentra el santuario del Gauchito Gil.

Tragedia en Corrientes: un matrimonio de docentes murió tras chocar de frente contra un camión en la Ruta 14

Según fuentes policiales, tras el choque, el automóvil en el que se trasladaba la pareja quedó incrustado debajo del camión y fue rápidamente envuelto por las llamas. Ávalos y Sosa no lograron salir del vehículo ni recibir asistencia a tiempo, por lo que ambos murieron calcinados dentro del auto. El conductor del camión, en tanto, logró descender de la cabina sin sufrir lesiones.

Personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé se desplazó hasta el lugar para controlar el incendio. Los brigadistas trabajaron en la extinción de las llamas y posteriormente hallaron los cuerpos de las víctimas dentro del habitáculo del vehículo.

La noticia generó un profundo pesar en la comunidad educativa de San Vicente, ciudad de origen de la pareja. Ávalos se desempeñaba como profesor de Lengua en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica (IEAE) N° 3. Sosa, por su parte, era maestra jardinera en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial (NENI) N° 2048 y se había formado en el Instituto Superior de Formación Docente “Jorge Luis Borges”. Ambos eran reconocidos en el ámbito docente local y mantenían una trayectoria de varios años en el sistema educativo de Misiones.