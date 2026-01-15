Sociedad

Sigue el calor, llegan las tormentas y hay 16 provincias bajo alerta meteorológica: cómo estará el clima en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por lluvias fuertes y vientos, mientras se espera un descenso de las temperaturas en el centro y norte argentino

Al menos 16 provincias argentinas se encuentran bajo alerta meteorológica por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del verano en la Argentina trajo consigo temperaturas extremas en el norte patagónico y un despliegue de alertas meteorológicas en gran parte del país. En CABA, desde las últimas horas de la tarde rige una alerta naranja por calor.

Sin embargo, sobre las últimas horas del miércoles un frente frío comenzó a ingresar por el sur del país, lo que traería un descenso de la temperatura y lluvias, incluso en la Patagonia, donde será fundamental para afrontar los incendios forestales.

Durante el jueves el frente frío continuaría su avance hacia el norte, desplazando la masa de aire cálida y húmeda que predominaba en el centro del país, según Meteored.

El centro del país se encuentra con alertas naranjas y amarillas por tormentas para el jueves

Para esa jornada, 16 provincias del centro y norte argentino se mantendrían bajo alerta por tormentas, entre ellas Santiago del Estero, San Luis, Córdoba y Santa Fe tienen zonas con advertencia naranja.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, así como el este de Catamarca, La Rioja y San Juan, alerta amarilla. Chubut, con advertencia del mismo color, pero por vientos.

En cuanto al AMBA, la única zona que puede verse perjudicada por las tormentas es Campana. El resto de los partidos bonaerenses, así como CABA, tendrán una tarde calurosa durante el jueves con máximas de 33 °C, por lo que la alerta naranja por temperaturas extremas se podría mantener, mientras que la mínima rondaría entre los 22 y 25 grados.

El SMN mantiene alerta naranja por calor extremo en CABA y sus alrededores, con máximas previstas de hasta 33 °C este jueves

Las tormentas previstas para el jueves en las provincias mencionadas incluirían actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones entre 20 y 50 mm, con potencial para que algunos puntos superaran estos valores, según el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la Costa Atlántica, si bien las temperaturas se espera que oscilen entre los 31 °C y 26 °C de máxima, la probabilidad de tormenta oscilan entre un 40% y 70%.

El desplazamiento del frente frío marcaría un cambio de escenario hacia el cierre de la semana, con condiciones más estables en el centro del país y temperaturas en descenso.

En la costa habrá inestabilidad: el viernes estará soleado, con una temperatura que rondará los 26 grados de máxima y 14 °C de mínima. En cuanto el fin de semana, el sábado, la temperatura ascenderá hasta los 31 grados, pero por la noche habrá probabilidad de lluvia. El domingo será fresco, con el cielo parcialmente nublado, el termómetro oscilará entre los 11 y 23 grados.

En el AMBA se espera que desde el viernes las temperaturas se mantengan entre los 18 y 20 grados de mínima, con máximas de 28 °C. Sin embargo, el sábado podría ser la expeción con una máxima de 32 grados.

El norte argentino continuaría bajo la influencia de tormentas al menos hasta el viernes. Según los datos del SMN, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones mantienen alerta amarilla; mientras que Catamarca y Tucumán con advertencia naranja.

El tiempo en Chubut y la zona de incendios

El avance del frente frío sobre el noroeste de Chubut, donde persisten incendios forestales, presentó un panorama mixto. El fenómeno meteorológico trajo precipitaciones en la zona de los incendios desde horas de la tarde de este miércoles, lo que representa una ayuda para el combate de las llamas y los puntos calientes como Epuyén.

No obstante, el mismo frente también generaría ráfagas de viento muy fuertes, con velocidades estimadas de hasta 90 km/h, situación que complica la labor de los brigadistas y aumenta el riesgo de propagación de los focos activos, indicó Meteored.

El SMN mantuvo vigente una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y picos que podrían alcanzar los 90 km/h, sin descartar intensidades superiores en forma localizada.

Durante la tarde y últimas horas del miércoles llovió en la zona de los incendios forestales de la Patagonia

Esta advertencia incluyó a Neuquén, Río Negro y Chubut, abarcando el Parque Nacional Los Alerces y el área de Puerto Patriada-El Hoyo-Epuyén, donde se concentraban los dos principales focos de incendio.

Sin embargo, a la par de las ráfagas, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias durante este miércoles en la cordillera del sur de Neuquén, Río Negro y el centro de Chubut, con acumulados estimados entre 10 y 25 mm y posibilidad de registros mayores en sectores puntuales.

Luego, la zona permanecerá sin alertas, según los datos del organismo nacional. En Epuyén, el jueves una leve probabilidad de tormenta seguirá hasta la mañana. El viernes, por su parte, sin chances de precipitaciones, el problema será el viento: ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora por la tarde.

