Sociedad

Locura en Chaco: le rompió el parabrisas de la camioneta por escuchar Ricardo Arjona a todo volumen a la hora de la siesta

El hombre admitió haber dañado el vehículo tras una disputa vecinal motivada por la música. La disputa en Resistencia terminó en la comisaría

Tras la intervención policial, ambas partes fueron invitadas a acercarse a la Comisaría Jurisdiccional para dejar asentada la denuncia

Un episodio de tensión entre vecinos alteró la rutina de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, en la esquina de Santa Fe y Cangayé, donde personal de la División Patrulla Preventiva intervino tras recibir un llamado al Sala 911 por un supuesto desorden en la vía pública que implicaba el volumen alto de la música.

De acuerdo con el parte oficial, los agentes se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien denunció que su vecino, de 51 años, había provocado daños en el parabrisas delantero, del lado del conductor, de su camioneta Toyota Hilux y la insultó frente a su domicilio. El episodio ocurrió el pasado domingo

La denunciante relató que el hombre comenzó a vociferar insultos y, acto seguido, dañó el vehículo estacionado frente a la vivienda.

Poco después, el personal de la Comisaría Jurisdiccional llegó al lugar para dialogar con el vecino señalado, quien permanecía en el interior de su domicilio. El hombre reconoció ante la autoridad haber provocado la rotura del parabrisas y argumentó que lo hizo porque la vecina tenía el volumen alto de la música.

Según consignó Diario Norte, la música que sonaba en la casa de la denunciante era de Ricardo Arjona. Tras la intervención policial, ambas partes fueron invitadas a acercarse a la Comisaría Jurisdiccional para dejar asentada la denuncia por escrito y continuar con los trámites legales correspondientes. La documentación policial incluye las declaraciones de los protagonistas y la descripción del daño ocasionado al vehículo.

Más peleas entre vecinos

Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Matías Damián Gorosito, de 20 años, abría pozos en el límite trasero de su casa, ubicada en la localidad de Manzanares, partido de Pilar. Su intención era colocar los troncos necesarios para instalar una medianera de alambre que separaría su terreno del predio vecino. Fue en esas circunstancias que perdió la vida tras recibir un disparo días atrás.

Por este hecho permanece detenido su vecino, Walter Javier González Samaniego, un ciudadano paraguayo de 29 años, quien fue arrestado en su domicilio por personal policial. Durante su aprehensión, González Samaniego aseguró a los efectivos que el disparo se produjo accidentalmente mientras cazaba palomas con un rifle de aire comprimido calibre 6,35 mm. A pesar de esa declaración inicial, la versión del acusado quedó en entredicho por el relato del hermano de la víctima, testigo directo del episodio.

El hermano de la víctima desmintió ante las autoridades la explicación de González Samaniego. Según su testimonio, el acusado disparó de manera intencional, aparentemente motivado por su molestia respecto al trabajo que Damián realizaba en la medianera para delimitar la propiedad.

Esta causa se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar, bajo la responsabilidad del fiscal Germán Camafreita, quien imputó a González Samaniego por el delito de homicidio simple.

Los hechos ocurrieron el viernes 2 de enero por la noche en una vivienda situada sobre la calle Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan. En ese momento, Gorosito se encontraba acomodando la estructura trasera del terreno cuando recibió el impacto del proyectil disparado desde el rifle.

Las fuentes del caso detallaron que el disparo ingresó por la axila izquierda de la víctima, habría alcanzado el corazón y perforado el pulmón, lesiones que resultaron letales.

Tras sufrir la herida, Gorosito fue trasladado con urgencia al Hospital Central de Pilar, donde los médicos no lograron salvarle la vida. Al ser indagado por el fiscal, González Samaniego, asistido por un defensor oficial, optó por no prestar declaración. Sin embargo, en el momento de su detención sostuvo ante la policía que el disparo se produjo mientras intentaba cazar palomas.

Las autoridades, no obstante, pusieron en duda la versión de González Samaniego, en particular después de escuchar el testimonio del hermano de la víctima, quien afirmó que el acusado le apuntó y disparó, presuntamente como una forma de intimidar a Damián por los arreglos en la medianera.

“Se sospecha que lo quiso amedrentar y tiró, con tanta mala suerte que la herida fue mortal”, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

