Mató al vecino por un conflicto por la medianera en Pilar: “Dijo que cazaba palomas y se le escapó el tiro”

La víctima tenía 20 años y el homicida está detenido. Usó un rifle de aire comprimido calibre 6.35

El disparo que mató a
El disparo que mató a Damián le ingresó por la axila y fue fatal

Anochecía y Matías Damián Gorosito, de 20 años, cavaba pozos en el límite posterior de su casa de la localidad de Manzanares, en Pilar, para poner los troncos que sostendrían la medianera de alambre con la que intentaba delimitar su terreno del predio de su vecino. En esas circunstancias fue asesinado.

Por el crimen de Damián está detenido justamente su vecino, Walter Javier González Samaniego, un ciudadano paraguayo de 29 años que les dijo a los policías que lo arrestaron en su casa que “se le escapó el tiro cuando cazaba palomas con un rifle de aire comprimido” calibre 6.35.

El hermano de la víctima, testigo directo de lo sucedido, refutó ante las autoridades la versión del detenido e imputado por el delito de homicidio simple, en una causa que investiga la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

Todo sucedió el viernes pasado por la noche en una propiedad de la calle Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan. Damián acomodaba la medianera trasera cuando recibió el disparo del rifle. “Impactó en la axila izquierda, habría tocado el corazón y le perforó el pulmón”, explicaron las fuentes del caso a Infobae las lesiones fatales que recibió la víctima.

Damián fue trasladado al Hospital Central de Pilar, pero falleció. Ante el fiscal, González Samaniego, con defensor oficial, se negó a declarar, aunque a los policías que lo detuvieron les había dicho que se le escapó el tiro mientras cazaba palomas.

Las autoridades no creen mucho en esa versión de los hechos, más aun luego de haber escuchado al testigo directo del crimen: el hermano de la víctima, quien alegó que el sospechoso le apuntó y le tiró, aparentemente, porque González Samaniego “estaría en disconformidad por el arreglo que hacía Damián en la medianera”.

“Se sospecha que lo quiso amedrentar y tiró, con tanta mala suerte que la herida fue mortal”, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Lo buscaban desde hacía 8 años por un crimen en Villa Madero

El crimen de Elvio Avilés (27), un custodio y padre de tres chicos que se había mudado a la localidad de Villa Madero escapando de la inseguridad, fue uno de los casos más resonantes allá por febrero de 2018. El vigilador fue asesinado cinco días después de cambiar de barrio en La Matanza para huir de los robos. Desde entonces, la Justicia buscaba a uno de los sospechosos que supo ocultarse bastante bien todo este tiempo... Hasta este lunes. Lo atrapó la Policía de la Ciudad en Lomas de Zamora.

Sobre la cabeza de Alexis Roberto Barraza, de 28 años, pesaba un pedido de captura nacional e internacional en la causa que tramita en la UFI de Homicidios de La Matanza. Está acusado de ser coautor de robo agravado, portación de arma y homicidio criminis causa (NdeR: matar para ocultar otro delito y lograr impunidad).

A Barraza lo buscaban desde el 5 de septiembre de 2018 y ahora esta noche dormirá en la comisaría 5ª de Lomas de Zamora, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Esta tarde, poco después de las 14 y en el cruce de Esquel y Reaño, en Villa Fiorito, agentes de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad dieron con el prófugo en inmediaciones a su domicilio. Fue en el marco de una investigación conexa con otra causa, agregaron las fuentes consultadas por este medio.

Barraza está acusado de haber participado en un asalto en el que fue asesinado Elvio la noche del 20 de febrero de 2018 en Villa Madero, cuando junto a un cómplice interceptaron a una mujer y le robaron a punta de pistola en la calle Suárez, entre Mariquita Thompson y Domínguez. El vigilador fue a defender a la mujer, identificada como Melisa, y que era conocida de su hermano. Se tiró sobre el ladrón y comenzó a forcejear con él. En ese momento fue herido de un tiro y cayó al suelo mientras el delincuente escapaba en un Renault Sandero Stepway blanco que lo esperaba.

Elvio fue trasladado de urgencia al Hospital Balestrini, pero llegó muerto.

