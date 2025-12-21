El video de la violenta pelea a la salida de un boliche en La Plata

El violento episodio se desató en la puerta de un boliche de La Plata

Una pelea entre un grupo de personas y el personal de seguridad del boliche La Casona de La Plata terminó a los piedrazos y con autos dañados. Parte de la escena quedó filmada.

El conflicto se desencadenó cuando un hombre en estado de ebriedad se aproximó a la puerta del local bailable, ubicado sobre calle 44, entre 10 y 11, blandiendo una piedra y profiriendo insultos hacia los empleados del local.

El hombre, visiblemente alterado, retó en voz alta: “Vengan, plántense ustedes que le pegan a los guachos y a las mujeres”, según narraron testigos al portal platense 0221.

En un primer momento, los patovicas permanecieron al margen, pero tras una seguidilla de insultos y amenazas, la tensión escaló cuando el mismo individuo arrojó la piedra, que impactó de lleno sobre un Volkswagen New Beetle estacionado, provocando daños considerables.

En ese instante, uno de los miembros de la seguridad intervino de manera directa, lo sujetó por detrás y, en medio de forcejeos, otro empleado aprovechó la ocasión para asestarle un golpe. Los incidentes se trasladaron hasta la avenida 44, en medio de los gritos de quienes insistían en que la disputa cesara.

Lejos de calmarse, el hombre que había desatado el conflicto se quitó la remera y desafió al personal de seguridad. Otro joven, también ebrio, se sumó al enfrentamiento y lanzó una baldosa.

El patovica, ya con un palo en la mano, esquivó el proyectil. La situación volvió a tensarse cuando el agresor tomó la baldosa y la arrojó nuevamente, en esta ocasión contra otro vehículo aparcado en la puerta del boliche, destrozando partes de la carrocería.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos graves pese a la magnitud de los hechos y, al menos, dos autos resultaron afectados por el enfrentamiento a piedrazos en pleno centro de La Plata.

Otra pelea callejera, pero en Córdoba

Una violenta pelea fue registrada durante la madrugada del lunes pasado en la ciudad de Córdoba, en donde un grupo de hombres se enfrentó a golpes y patadas, al tiempo que arrojaban elementos de la vía pública.

La secuencia quedó grabada por un vecino, quien posteriormente difundió las imágenes a través de una cuenta de redes sociales de la ciudad. El enfrentamiento tuvo como protagonistas alrededor de cinco personas, mientras el resto observaba lo que ocurría desde distintos puntos sobre la calle San Lorenzo al 150.

Tres de los involucrados, que se encontraban en la vía pública, comenzaron a increpar verbalmente a los otros dos, quienes permanecían cerca de un automóvil estacionado sobre la mencionada arteria, con intenciones de subirse. En la escena aparecía un trabajador del sector de estacionamiento informal, conocido localmente como “naranjita”, que intentaba interceder y evitar que la discusión terminara en golpes, aunque esto no fue posible.

A pesar de las intervenciones, la situación escaló rápidamente, luego de que uno de los hombres del grupo de más miembros arrojara un elemento contundente, golpeando en la cabeza al joven que estaba parado en la puerta del auto estacionado. De acuerdo con lo señalado por ElDoce, uno de ellos, gritó “somos de Villa El Libertador, otario”, mientras continuaban las agresiones físicas y verbales.

La pelea duró aproximadamente un minuto y medio hasta que los agresores se retiraron corriendo del lugar. Los daños ocasionados al vehículo quedaron asentados en la denuncia policial presentada por el propietario minutos después de lo sucedido.

Las autoridades locales confirmaron que tomaron conocimiento de los hechos tras el llamado al 911 e iniciaron una investigación en función de las imágenes y los testimonios recabados. No se reportaron detenciones hasta el momento y no se registraron heridos de gravedad, según el parte oficial de la policía de Córdoba.