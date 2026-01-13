Sociedad

Impactante choque entre un micro y un camión sobre la Ruta 9: dos personas resultaron heridas

El transporte de pasajeros había partido desde la Ciudad de Buenos Aires, con destino a la provincia de Salta. Debido al siniestro, solo quedó habilitado el carril rápido de la traza

El choque ocurrió a la
El choque ocurrió a la altura de Campana (Foto: PBA)

Cerca de la medianoche de este lunes, un importante choque entre un micro de larga distancia que llevaba pasajeros, y un camión tuvo lugar sobre la Ruta 9, a la altura de la ciudad de Campana, y dejó un saldo de dos personas heridas de gravedad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el colectivo había salido desde la Ciudad de Buenos Aires y se dirigía a la provincia de Salta, cuando fue embestido desde atrás por el otro vehículo, un Mercedes Benz Blu Teck que iba con semirremolque tipo jaula de la empresa Ismael Dearma, en la intersección del kilómetro 77.

En el micro de la empresa Suite Clas, viajaban 25 personas. Una mujer de 37 años, con domicilio en la localidad salteña de Orán, tuvo que ser trasladada al Hospital de Campana para recibir atención médica y determinar el alcance de las lesiones sufridas. También el conductor del camión identificado como D. E. A. debió ser asistido en el nosocomio. El resto de los pasajeros y el chofer del micro, de 32 años, afortunadamente resultaron ilesos.

Las imágenes registradas en el lugar del hecho mostraban el impacto del camión, que provocó daños considerables en el lateral izquierdo del micro. El siniestro provocó la obstrucción de los carriles medio y lento de la Ruta 9, mientras que el tránsito quedó habilitado únicamente por el carril rápido. Personal de la Comisaría de Campana intervino en el lugar y la causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de la misma ciudad.

La investigación continúa para determinar las causas del accidente y evaluar las responsabilidades de los involucrados.

La parte trasera del colectivo
La parte trasera del colectivo quedó prácticamente destruida (Foto: PBA)

Choque y muerte

Un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe murió tras un accidente ocurrido en las primeras horas de este lunes en la autopista Rosario-Santa Fe. El siniestro se produjo cerca de las 6 de la mañana, en el kilómetro 133 de la traza, cuando el vehículo que conducía Juan Alberto García Rogido, que se desplazaba en sentido sur hacia Rosario, impactó contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada. El choque provocó que el automóvil volcara y que el conductor fuera expulsado del habitáculo, sufriendo heridas de gravedad.

Minutos después del impacto, personal policial, peritos accidentológicos, servicios de emergencia y operarios de la Autopista Santa Fe–Rosario acudieron al lugar para asistir a la víctima y realizar las tareas de peritaje correspondientes. Los equipos de emergencias intentaron estabilizar a García Rogido en el lugar y lo trasladaron con urgencia al Hospital José María Cullen. Pese a los esfuerzos médicos, el agente falleció minutos antes de las 9.

Un agente del Servicio Penitenciario
Un agente del Servicio Penitenciario murió tras chocar contra un caballo en la autopista Rosario - Santa Fe

El accidente derivó en un operativo que incluyó la reducción de calzada en ambas manos de la autopista, lo que generó demoras y circulación asistida en el tramo afectado. Los operarios realizaron trabajos de limpieza y despeje de la vía con el objetivo de restablecer el tránsito. La presencia de fuerzas de seguridad y equipos viales se mantuvo en el sector durante varias horas, mientras continuaban las pericias y se investigaban las condiciones del siniestro.

Según informaron fuentes consultadas, la presencia de animales sueltos es algo común en esa zona de la traza y representa un riesgo para quienes circulan por la ruta. Tras este episodio, la recomendación para los conductores es extremar la precaución, especialmente en tramos donde la visibilidad es reducida y pueden presentarse obstáculos inesperados. El tránsito en el sector afectado se normalizó de manera progresiva una vez concluidas las tareas de remoción y peritaje.

El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales y viales, que continuarán con el análisis de las pruebas y la recopilación de testimonios para avanzar en la causa.

