Un agente del Servicio Penitenciario murió tras chocar contra un caballo en la autopista Rosario - Santa Fe

El siniestro provocó reducción de calzada y demoras en la circulación

Un accidente fatal en la Autopista Rosario-Santa Fe sacudió la mañana de este lunes. Un automóvil que circulaba hacia el sur, con destino a Rosario, impactó de lleno contra un caballo suelto en el kilómetro 133. El conductor, Juan Alberto García Rogido, agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe, fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen con graves heridas y falleció horas después.

La secuencia comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando el vehículo que conducía García Rogido colisionó con el equino, provocando el vuelco del auto y la expulsión del conductor fuera del habitáculo.

El siniestro generó de inmediato un amplio operativo: personal policial, peritos accidentológicos, servicios de emergencia y operarios de la Autopista Santa Fe–Rosario arribaron al lugar para asistir a la víctima, realizar peritajes y controlar el tránsito.

Ambas manos de la autopista presentan reducción de calzada debido al operativo montado tras el accidente. Esta medida derivó en demoras y circulación asistida en la zona, con recomendaciones de extrema precaución para quienes transitan por ese tramo.

Personal policial y operarios realizaron tareas de control y limpieza tras el accidente (Fotos: La Capital)

El personal de emergencias, junto a agentes de la policía y operarios de la concesión vial, debió trabajar intensamente para despejar la calzada y permitir la reanudación parcial del tránsito.

Mientras tanto, las autoridades buscan determinar cómo el animal llegó hasta la autopista y reforzar los controles para evitar nuevos incidentes de esta índole, según precisaron las fuentes consultadas.

El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde falleció minutos antes de las 9, consignó el medio local La Capital. El impacto del siniestro llevó a una rápida intervención de los equipos de emergencia, que intentaron estabilizar al herido en el lugar antes de su traslado.

La traza entre Santa Fe y Rosario ha registrado en varias ocasiones reportes de animales sueltos, situación que representa un peligro para automovilistas y que, ahora, suma un nuevo episodio trágico. Las investigaciones siguen su curso, y las autoridades reiteran a los conductores la necesidad de extremar los cuidados al circular por zonas donde la visibilidad se reduce y el riesgo de hallar obstáculos imprevistos en la calzada se mantiene latente.

Corrientes: una pareja murió calcinada tras un choque frontal contra un camión en la Ruta 14

El camionero, en tanto, resultó ileso

Dos personas murieron el pasado viernes en la provincia de Corrientes tras un choque seguido de incendio sobre la Ruta Nacional 14. Las víctimas fueron encontradas calcinadas en su propio auto, luego de que chocaran frontalmente contra un camión.

El siniestro se produjo en horas de la mañana a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Tomé, en la zona del Santuario del Gauchito Gil. Estuvieron involucrados un camión que llevaba un contenedor y un auto Fiat Siena en el que circulaban las víctimas.

Según indicaron medios locales, el camión circulaba en sentido norte-sur, mientras que el auto lo hacía en sentido contrario al momento del siniestro. Tras el choque frontal, ambos vehículos terminaron sobre una de las banquinas, donde se desató un voraz incendio que redujo a cenizas al auto y a la cabina del camión.

En un primer momento, se confirmó una sola víctima fatal: el conductor del Fiat Siena, quien murió en el acto, mientras que el chofer del camión resultó ileso. Sin embargo, una vez controlado el fuego, fue hallado el cuerpo calcinado de la pareja de la víctima, según reconstruyó el Diario Digital Santo Tomé.

El equipo de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, que intervino en el siniestro, indicó que recibió ayer un llamado de un vecino de la zona que alertaba sobre un choque entre un camión y un auto a la altura del kilómetro 693 de la ruta. Ambos vehículos se encontraban en llamas.

“Inmediatamente, se procede a llamar personal. Sale la primera dotación autobomba grande, y llegando al lugar, viendo la dimensión del incendio, se pide apoyo de agua y personal. Luego de un arduo trabajo, se logró extinguir el foco”, explica el comunicado, publicado en Facebook.

Luego, los brigadistas lograron extraer del auto a las dos víctimas, que fueron halladas calcinadas por las llamas. Las personas fallecidas eran un matrimonio oriundo de la localidad misionera de San Vicente.

En el lugar también intervino personal de Gendarmería Nacional y de Seguridad Vial. Luego del siniestro, el tránsito fue interrumpido en ambas manos hasta que efectivos de la Comisaría Primera realizaron las pericias correspondientes.

Según una de las principales hipótesis, el Fiat Siena habría intentado adelantarse a otros vehículos que circulaban en el mismo sentido y, al hacerlo, no advirtió la presencia de un camión que venía en sentido contrario, que lo embistió de frente.