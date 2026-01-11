Sociedad

Accidente fatal en Mendoza: una mujer y su hija murieron tras chocar sobre un puente en la Ruta 40

Las dos víctimas viajaban en una camioneta con destino a San Rafael cuando el vehículo impactó de frente contra un auto y cayó del Puente del Matadero. Un hombre y un adolescente de 17 años están internados

Un brutal accidente que involucró a una camioneta y un auto en el sur de la provincia de Mendoza provocó la muerte de una mujer y a su hija menor de edad. Por el momento, también hay otras dos personas que están internadas producto de la colisión.

De acuerdo a lo que precisaron fuentes policiales, el siniestro fatal se produjo sobre el kilómetro 2.952 de la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Malargüe, y ocurrió cerca de las 5 de la mañana. Todo ocurrió cuando un auto Fiat Palio colisionó contra una camioneta 4x4 Toyota Hilux.

Por razones que se intentan determinar, el accidente involucró al vehículo de menor porte en el que viajaban una mujer de 30 años junto a sus dos hijos y a la camioneta en la que iban cuatro personas, que se dirigían al norte en dirección a San Rafael.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Vilma Guanco, de 36 años, y una niña cuya edad no fue precisada por las autoridades al cierre de esta edición. Ambas viajaban como acompañantes en la Toyota Hilux. El conductor de la camioneta, un hombre de 38 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe e ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva, mientras que un adolescente de 17 años, también ocupante de la Hilux, permanece en estado reservado y será derivado al Hospital Central de Mendoza para una atención más compleja.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Puente del Matadero, jurisdicción de la Comisaría 24°. Según informaron los voceros policiales, la camioneta quedó debajo del puente tras el impacto. El hecho generó una inmediata intervención de ambulancias y personal de emergencias, que constataron en el lugar el fallecimiento de las dos víctimas.

Según el parte médico, la mujer de 30 años y sus hijas que viajaban en el Palio sufrieron politraumatismos leves y escoriaciones, siendo derivadas por sus propios medios al hospital local, donde permanecen bajo observación sin riesgo vital. El test de alcoholemia practicado a la conductora arrojó resultado negativo (0,00 g/L), confirmaron fuentes oficiales.

La policía científica y personal de la Justicia provincial trabajaron en el lugar del accidente, donde el tránsito fue restringido parcialmente durante varias horas para permitir las tareas de rescate, peritaje y remoción de los vehículos siniestrados. Hasta el momento, no se ha detallado la mecánica exacta del choque, aunque la principal hipótesis es que uno de los rodados invadió el carril contrario, generando la colisión frontal que derivó en el desenlace trágico.

Dos muertos en Río Negro tras un brutal choque frontal en la ruta 151

En la madrugada de este domingo, otro siniestro vial de características fatales se produjo en la Ruta Nacional 151, en proximidades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, cerca de la localidad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Según informaron medios locales, el choque involucró una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa.

De acuerdo a la información recabada por personal de la Policía de Tránsito de Río Negro y el Cuerpo de Seguridad Vial, el incidente ocurrió a las 5.30 de la mañana, cuando ambos vehículos colisionaron de manera semifrontal en el sector donde se ubica un radar de velocidad. Como resultado del fuerte impacto, fallecieron en el acto los dos ocupantes del Chevrolet Corsa, una pareja identificada como Braian Ezequiel Vera y Daniza Amadís Ávila.

El conductor de la Hilux, que quedó volcada en medio de la calzada, sufrió heridas leves y fue atendido por personal de salud en el lugar. La justicia se encuentra investigando la mecánica del accidente, aunque la principal hipótesis es que el Corsa, que circulaba en sentido Cipolletti–Cinco Saltos, habría invadido el carril contrario, provocando la colisión.

Familiares y allegados de las víctimas fallecidas expresaron su dolor y pidieron respeto durante el proceso de investigación. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades y prevenir nuevos hechos similares en la región.

