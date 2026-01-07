Accidente fatal frente a la casa de Cristina Kirchner tras una persecución en San Telmo

San José 1111, departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria (Foto: Adrián Escandar)

Un operativo de la Policía de la Ciudad en el barrio de San Telmo derivó en un grave accidente este miércoles cerca de las 11 de la mañana, cuando un motociclista sin patente evadió un control, escapó y tras una persecución provocó una colisión que resultó en la muerte de un peatón. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se inició cuando agentes detectaron una moto sin identificación en la vía pública, lo que motivó la orden de detención.

El conductor de la motocicleta eludió el control policial y se dio a la fuga por las calles de San Telmo. Al llegar a la intersección de Humberto I y San José, frente al departamento de la expresidente Cristina Kirchner, impactó contra un taxi. A raíz de la colisión, el taxi subió a la vereda y atropelló a dos peatones. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar para asistir a los heridos.

Uno de los transeúntes fue trasladado por el SAME a un centro de salud, mientras que el otro falleció como consecuencia de las heridas sufridas. El conductor de la moto, que había huido y protagonizado el choque, fue detenido en el lugar del hecho. Entre sus pertenencias se halló una chapa patente con pedido de secuestro, según confirmó Policía de la Ciudad a este medio.

El caso quedó bajo investigación judicial para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que llevaron al desenlace fatal.

Noticia en desarrollo.