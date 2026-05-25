El megaoperativo de la Prefectura para rescatar a un marinero que tenía un dolor en el pecho y estaba en alta mar

El capitán del pesquero alertó por radio a la Prefectura Naval Argentina tras detectar que un tripulante presentaba fuertes dolores en el pecho, el abdomen y escalofríos, lo que desencadenó el despliegue de un helicóptero desde Bahía Blanca y un avión desde Viedma

En pleno 25 de mayo, mientras el país conmemoraba el Día de la Patria, un marinero de 45 años que navegaba a bordo del pesquero “Bogavante Segundo” sintió fuertes dolores en el pecho y escalofríos, lo que desató un megaoperativo de emergencia que terminó con su aeroevacuación a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Todo comenzó con una comunicación radioeléctrica del capitán del buque, quien alertó a la PNA sobre el estado del tripulante. El marinero, de nacionalidad argentina, presentaba dolores en el pecho y el abdomen, además de escalofríos en plena navegación.

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Ante el reporte, médicos de la institución iniciaron de inmediato radioconsultas a distancia para evaluar el cuadro. Al agravarse los síntomas, el diagnóstico presuntivo de dolor precordial e hipertensión arterial determinó que el paciente requería atención de alta complejidad en tierra y que no había tiempo que perder.

La coordinación del rescate se articuló en dos frentes aéreos: un helicóptero partió desde el aeropuerto de Bahía Blanca con el objetivo de extraer al tripulante, mientras un avión despegó desde Viedma en apoyo directo a la misión.

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La Prefectura Naval Argentina coordinó el despliegue simultáneo de un helicóptero y un avión para asistir a un tripulante con un cuadro de dolor precordial en alta mar

Una vez que ambas aeronaves se posicionaron sobre la vertical del “Bogavante Segundo”, el personal especializado de la Prefectura ejecutó la maniobra de izado del paciente. El marinero fue trasladado sin demoras al aeropuerto de la ciudad de Viedma.

Ya en tierra rionegrina, una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) aguardaba al paciente.

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El equipo médico verificó sus signos vitales y lo derivó a un hospital de la ciudad para recibir atención definitiva.

Dramático rescate aéreo de Prefectura a un tripulante embarcado que sufrió una hemorragia digestiva en Mar del Plata

El hombre navegaba a bordo de un buque argentino a más de 200 kilómetros de la ciudad costera.

Hace apenas un mes, un extenso despliegue de la Prefectura Naval Argentina (PNA) permitió la evacuación aérea de un marinero que presentaba un cuadro de hemorragia digestiva mientras se encontraba a más de 200 kilómetros de Mar del Plata. El operativo, ejecutado con precisión sobre aguas abiertas, incluyó la intervención de un equipo médico, rescatistas y aeronaves especializadas.

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La emergencia tuvo su origen cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo, uno de los puntos neurálgicos para la seguridad en el litoral marítimo y fluvial del país, recibió el aviso de alarma. El capitán del buque pesquero Stella Maris I notificó que uno de sus tripulantes, un argentino de 35 años, sufría vómitos con sangrado intenso, situación que requería intervención médica inmediata.

De acuerdo con el reporte oficial de Prefectura, la gravedad del cuadro llevó a la activación de un protocolo de emergencia que incluyó una radioconsulta con un profesional de la salud de la propia Autoridad Marítima Nacional. El diagnóstico inicial recomendó reposo absoluto y medicación, medidas que el tripulante acató bajo supervisión.

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Con el paso de las horas, la evolución del paciente no mostró mejoría y la inestabilidad hemodinámica se mantuvo, lo que motivó una segunda intervención. En ese momento, se determinó la necesidad de una evacuación aérea, con el objetivo de trasladarlo de urgencia a un hospital en tierra firme.

La Estación Aérea Mar del Plata coordinó el despegue de un avión y un helicóptero, ambos de la PNA, con nadadores de rescate y un médico emergentólogo a bordo. El equipo cubrió las 118 millas náuticas (equivalentes a más de 200 kilómetros) que separaban al Stella Maris I de la costa, enfrentando las complejidades propias de una extracción en altamar.

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De acuerdo con la información oficial, los rescatistas descendieron desde el helicóptero y lograron asegurar al paciente en una canasta sanitaria, mecanismo que permitió izarlo de forma segura hasta la aeronave.

Durante el trayecto aéreo hacia tierra, el médico de la Prefectura brindó las primeras atenciones al marinero, estabilizando al paciente hasta el arribo al helipuerto de la dependencia local. La logística del operativo incluyó la coordinación con una ambulancia, que esperaba en el lugar para continuar con el traslado de urgencia hacia un nosocomio de la ciudad.

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