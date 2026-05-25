Sociedad

El megaoperativo de la Prefectura para rescatar a un marinero que tenía un dolor en el pecho y estaba en alta mar

Un hombre de 45 años, cuyo cuadro se agravó mientras navegaba a bordo del Bogavante Segundo, fue evacuado por un helicóptero este lunes tras enviar la alerta a tierra firme

Guardar
Google icon
El capitán del pesquero alertó por radio a la Prefectura Naval Argentina tras detectar que un tripulante presentaba fuertes dolores en el pecho, el abdomen y escalofríos, lo que desencadenó el despliegue de un helicóptero desde Bahía Blanca y un avión desde Viedma

En pleno 25 de mayo, mientras el país conmemoraba el Día de la Patria, un marinero de 45 años que navegaba a bordo del pesquero “Bogavante Segundo” sintió fuertes dolores en el pecho y escalofríos, lo que desató un megaoperativo de emergencia que terminó con su aeroevacuación a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Todo comenzó con una comunicación radioeléctrica del capitán del buque, quien alertó a la PNA sobre el estado del tripulante. El marinero, de nacionalidad argentina, presentaba dolores en el pecho y el abdomen, además de escalofríos en plena navegación.

PUBLICIDAD

Ante el reporte, médicos de la institución iniciaron de inmediato radioconsultas a distancia para evaluar el cuadro. Al agravarse los síntomas, el diagnóstico presuntivo de dolor precordial e hipertensión arterial determinó que el paciente requería atención de alta complejidad en tierra y que no había tiempo que perder.

La coordinación del rescate se articuló en dos frentes aéreos: un helicóptero partió desde el aeropuerto de Bahía Blanca con el objetivo de extraer al tripulante, mientras un avión despegó desde Viedma en apoyo directo a la misión.

PUBLICIDAD

La Prefectura Naval Argentina coordinó el despliegue simultáneo de un helicóptero y un avión para asistir a un tripulante con un cuadro de dolor precordial en alta mar
La Prefectura Naval Argentina coordinó el despliegue simultáneo de un helicóptero y un avión para asistir a un tripulante con un cuadro de dolor precordial en alta mar

Una vez que ambas aeronaves se posicionaron sobre la vertical del “Bogavante Segundo”, el personal especializado de la Prefectura ejecutó la maniobra de izado del paciente. El marinero fue trasladado sin demoras al aeropuerto de la ciudad de Viedma.

Ya en tierra rionegrina, una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) aguardaba al paciente.

El equipo médico verificó sus signos vitales y lo derivó a un hospital de la ciudad para recibir atención definitiva.

Dramático rescate aéreo de Prefectura a un tripulante embarcado que sufrió una hemorragia digestiva en Mar del Plata

El hombre navegaba a bordo de un buque argentino a más de 200 kilómetros de la ciudad costera.

Hace apenas un mes, un extenso despliegue de la Prefectura Naval Argentina (PNA) permitió la evacuación aérea de un marinero que presentaba un cuadro de hemorragia digestiva mientras se encontraba a más de 200 kilómetros de Mar del Plata. El operativo, ejecutado con precisión sobre aguas abiertas, incluyó la intervención de un equipo médico, rescatistas y aeronaves especializadas.

La emergencia tuvo su origen cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo, uno de los puntos neurálgicos para la seguridad en el litoral marítimo y fluvial del país, recibió el aviso de alarma. El capitán del buque pesquero Stella Maris I notificó que uno de sus tripulantes, un argentino de 35 años, sufría vómitos con sangrado intenso, situación que requería intervención médica inmediata.

De acuerdo con el reporte oficial de Prefectura, la gravedad del cuadro llevó a la activación de un protocolo de emergencia que incluyó una radioconsulta con un profesional de la salud de la propia Autoridad Marítima Nacional. El diagnóstico inicial recomendó reposo absoluto y medicación, medidas que el tripulante acató bajo supervisión.

Con el paso de las horas, la evolución del paciente no mostró mejoría y la inestabilidad hemodinámica se mantuvo, lo que motivó una segunda intervención. En ese momento, se determinó la necesidad de una evacuación aérea, con el objetivo de trasladarlo de urgencia a un hospital en tierra firme.

La Estación Aérea Mar del Plata coordinó el despegue de un avión y un helicóptero, ambos de la PNA, con nadadores de rescate y un médico emergentólogo a bordo. El equipo cubrió las 118 millas náuticas (equivalentes a más de 200 kilómetros) que separaban al Stella Maris I de la costa, enfrentando las complejidades propias de una extracción en altamar.

De acuerdo con la información oficial, los rescatistas descendieron desde el helicóptero y lograron asegurar al paciente en una canasta sanitaria, mecanismo que permitió izarlo de forma segura hasta la aeronave.

Durante el trayecto aéreo hacia tierra, el médico de la Prefectura brindó las primeras atenciones al marinero, estabilizando al paciente hasta el arribo al helipuerto de la dependencia local. La logística del operativo incluyó la coordinación con una ambulancia, que esperaba en el lugar para continuar con el traslado de urgencia hacia un nosocomio de la ciudad.

Temas Relacionados

Prefectura Naval ArgentinaAeroevacuaciónViedmaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El conductor dio alcoholemia cero: qué investiga la Justicia tras la muerte de un nene de 9 años en la Panamericana

Un video incorporado al expediente permitió reconstruir la mecánica del accidente, aunque los investigadores todavía intentan determinar qué hacía el menor en esa zona y cómo terminó sobre la autopista

El conductor dio alcoholemia cero: qué investiga la Justicia tras la muerte de un nene de 9 años en la Panamericana

Un hombre estaba celebrando el título de Belgrano de Córdoba, cayó al vacío y tuvo que ser rescatado: está grave

La víctima cayó en La Cañada pasadas la 1 de la madrugada, en pleno centro de la capital cordobesa, y terminó inconsciente. Fue trasladado al Hospital de Urgencias donde está internado tras sufrir un traumatismo de cráneo

Un hombre estaba celebrando el título de Belgrano de Córdoba, cayó al vacío y tuvo que ser rescatado: está grave

Argentina desarrolla un vehículo militar no tripulado con ametralladora: cómo funciona el prototipo

El sistema apunta a tareas de vigilancia, reconocimiento y apoyo de fuego para reducir la exposición de soldados en combate

Argentina desarrolla un vehículo militar no tripulado con ametralladora: cómo funciona el prototipo

Echaron a un cabo de la Policía Federal tras una denuncia por una falsa venta de cubiertas

La expulsión fue oficializada tras comprobarse que el agente recibió el pago mediante transferencia, pero nunca entregó el producto

Echaron a un cabo de la Policía Federal tras una denuncia por una falsa venta de cubiertas

Video: planeaba atacar con bombas molotov a su expareja y lo detuvieron tras una feroz persecución por la ruta

La impresionante secuencia ocurrió sobre la Ruta Provincial 65, en las inmediaciones a la ciudad bonaerense de Junín

Video: planeaba atacar con bombas molotov a su expareja y lo detuvieron tras una feroz persecución por la ruta

DEPORTES

La respuesta de Thiago Almada cuando le preguntaron por el interés de River Plate

La respuesta de Thiago Almada cuando le preguntaron por el interés de River Plate

Los 6 nombres que integran la lista de negociables de River Plate y cuántos refuerzos quiere Coudet

Atento Boca Juniors: Cavani abandonó la práctica y encendió las alarmas antes del decisivo juego por la Copa Libertadores

Francisco Cerúndolo lideró un día perfecto para los argentinos en Roland Garros: también ganaron Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli

El gesto de Franco Colapinto cuando se enteró de que River Plate había perdido la final del Apertura ante Belgrano

TELESHOW

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

La dolorosa pérdida familiar que sufrió Georgina Barbarossa: “Gracias por estar siempre”

Marixa Balli recordó su apasionado romance con Rodrigo en el día de su cumpleaños: “Me enamoré desde el primer segundo”

Eugenia Tobal celebró los 14 años de su perro maltés: “Te amo Romeo de mi vida”

Mirtha Legrand celebró el 25 de Mayo: “Festejemos todos los argentinos, señores, porque es nuestra fecha patria”

INFOBAE AMÉRICA

Stephanie Orantes: la mentora más joven del país que busca revolucionar El Salvador a través de la educación

Stephanie Orantes: la mentora más joven del país que busca revolucionar El Salvador a través de la educación

Rusia anunció más bombardeos contra Kiev y exigió la salida de diplomáticos tras el mayor ataque aéreo en años

Tosferina cobra la vida de gemelos hondureños y ya suman 13 menores fallecidos por la enfermedad

Justicia guatemalteca envía a prisión preventiva a capturado por descuartizar a una persona en zona 18

La presión sobre tierras indígenas incrementa la crisis social y cultural en comunidades nicaragüenses