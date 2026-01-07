Tarde de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires: un auto volcó y otro se incrustó en una pizzería

El siniestro vial de Avenida San Juan y Matheu provocó un amplio despliegue de Policía de la Ciudad y emergencias médicas (NA)

Un accidente de tránsito en la intersección de Avenida San Juan y Matheu, en el barrio porteño de San Cristóbal, dejó como saldo tres personas con politraumatismos y un automóvil volcado. El hecho ocurrió este martes por la tarde y requirió la intervención de la Policía de la Ciudad, efectivos de emergencias médicas y personal de tránsito. Según información oficial, el choque involucró a dos vehículos: un Toyota Corolla y un Toyota Etios.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la colisión provocó que el Toyota Corolla terminara dado vuelta sobre la calzada, mientras que el Toyota Etios exhibía daños en la parte trasera. Ocurrió alrededor de las 15:40.

Los ocupantes del Corolla, identificados como una joven de 23 años y un hombre de 40, sufrieron lesiones junto al conductor del Etios. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a los tres afectados en el lugar y luego los trasladó al Hospital Ramos Mejía para estudios y observación.

Las víctimas del choque en San Cristóbal recibieron atención del SAME y fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía sin heridas graves (NA)

Los tres involucrados presentaban un diagnóstico de politraumatismos sin gravedad, motivo por el cual, tras ser evaluados, recibieron el alta médica.

El conductor del vehículo volcado, en declaraciones recogidas por A24, manifestó: “Estoy bien, no sé bien qué pasó si la rueda tocó con un camión que pasaba y luego volcó o chocó con otro lugar”.

Por su parte, el conductor del Etios relató: “Sentí el golpe y vi el auto dado vuelta. Yo estaba haciendo un reparto, me llevaron al hospital, me hicieron unas placas, salió todo bien y me dieron el alta”.

El siniestro generó un importante operativo de seguridad y emergencias. La Policía de la Ciudad procedió a señalizar la zona y a interrumpir dos de los cuatro carriles de la Avenida San Juan, mientras se mantenía habilitada la circulación en los restantes para minimizar el impacto en el tránsito.

Las autoridades judiciales ordenaron la realización de pericias accidentológicas y el test de alcoholemia para el conductor del Toyota Corolla. El resultado de este examen determinará los pasos siguientes en la investigación del hecho.

Destrozos en una pizzería

Luego, horas más tarde, otro accidente vehicular terminó con un automóvil particular incrustado en un local comercial y una persona trasladada con politraumatismos. Ocurrió en la intersección de Avenida Olivera y Avenida Juan Bautista Alberdi, en la intersección de los barrios Vélez Sársfield y Parque Avellaneda.

El hecho ocurrió en el límite de los barrios de Vélez Sársfield Parque Avellaneda

El hecho ocurrió cuando un Chevrolet, ocupado por dos mujeres y un hombre, colisionó con un colectivo de transporte escolar que circulaba sin pasajeros, de acuerdo con la información oficial.

La conductora del vehículo particular, una mujer mayor de edad, resultó inmovilizada por el personal de guardia y quedó fuera del automóvil tras el impacto. Las autoridades precisaron que los otros ocupantes, también adultos, no presentaron lesiones de gravedad en el lugar del accidente.

La lesionada fue derivada al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismo. El transporte escolar, por su parte, no llevaba pasajeros al momento de la colisión, lo que evitó consecuencias mayores.

El choque provocó que el Chevrolet terminara su marcha dentro de una pizzería, aunque no se registraron personas heridas en el interior del establecimiento.

Integrantes de la guardia procedieron a retirar los vidrios rotos que quedaron esparcidos en la vereda y dentro del local, lo que también representaban un riesgo para peatones y empleados.

Personal de guardia retiró vidrios rotos de la vereda y el comercio tras el impacto, priorizando la seguridad peatonal en Olivera y Alberdi (Captura de video)

Minutos pasadas las 20:00, un empleado del local aseguró en diálogo con un móvil de TN: “A esta hora empieza a poblarse acá. Se verá después (la reparación del vidrio), momentáneamente el auto va a quedar acá porque los peritos tienen que venir a hacer su trabajo. Todavía no se han presentado”.

El operativo de asistencia y remoción de escombros en la zona se realizó rápidamente para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los transeúntes y automovilistas.