Encontraron el cuerpo del joven que había desaparecido en el río Limay

El hallazgo del cuerpo de Santiago, un adolescente de 17 años, cerró el domingo una intensa búsqueda en el río Limay, en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén.

La noticia fue confirmada a las 13:45, cuando equipos de rescate localizaron el cuerpo flotando en el cauce, tras días de rastrillajes superficiales y subacuáticos.

Según informó LM Neuquén, el hallazgo se produjo a unos 2.000 metros aguas abajo del sector de La Herradura, donde se había reportado la desaparición el 1° de enero. Desde entonces, familiares, vecinos y rescatistas permanecían atentos a cada novedad del operativo, que abarcó un amplio sector del río.

De la búsqueda participaron, Bomberos Voluntarios de la Policía, buzos profesionales, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y la Secretaría de Riesgos.

La coordinación de las tareas permitió cubrir grandes extensiones del Limay, tanto en superficie como bajo el agua. Según explicó el subcomisario Raúl Cabezas, de la Dirección de Bomberos de la Policía, los trabajos incluyeron recorridas sistemáticas con embarcaciones y búsquedas subacuáticas, con el objetivo de rastrear el recorrido del adolescente desde el punto inicial de su desaparición.

Cabezas explicó que la demora en el hallazgo del cuerpo se debió a que, probablemente, haya permanecido retenido en el fondo del río.

El despliegue abarcó la zona comprendida entre el puente Balsa de Las Perlas y la confluencia de los ríos, ampliando el radio de acción ante la falta de hallazgos en las jornadas anteriores.

El operativo incluyó la utilización de embarcaciones tripuladas por buzos, navegantes y timoneles, además del apoyo de Defensa Civil y del municipio de Plottier.

La denuncia de la desaparición se registró el primer día del año alrededor de las 12:30. En ese momento, el sector de La Herradura no contaba con cobertura formal de guardavidas, ya que el servicio habitual comienza a partir de las 15.

Al llegar al lugar, los guardavidas iniciaron un rastrillaje junto a personal de Náutica de Neuquén y Bomberos, y posteriormente se confirmó que la persona desaparecida era un joven de 17 años llamado Santiago.

Al día siguiente, se conoció un testimonio clave que permitió reconstruir qué fue lo que sucedió. Dos chicos se arrojaron al agua desde un sector ubicado por fuera del área delimitada por el boyado de seguridad.

De un momento a otro, ambos menores comenzaron a pedir ayuda. Sin embargo, la música que sonaba en el lugar no permitió que los demás presentes se percataran de lo que sucedía.

Una vez que el testigo pudo escuchar el pedido de auxilio, consiguió rescatar al chico de 13 años, pero no pudo ayudar a Santiago, debido a la profundidad y el cansancio que le generó en el cuerpo luchar contra la corriente.

Hasta el momento, solo se sabía que el adolescente se encontraba en compañía de otra persona, con quien había llegado al lugar para refrescarse en una jornada de intenso calor.

De cara a la temporada, desde la Municipalidad de Plottier advirtió que no cuenta con balnearios habilitados, por lo que ninguna zona de la costa está autorizada para el baño. Además, enfatizaron que el equipo de guardavidas está conformado por 17 personas y solo cumplen funciones preventivas.