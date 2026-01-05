Sociedad

Encontraron el cuerpo del joven que había desaparecido en el río Limay

La víctima era buscada desde la tarde del 1° de enero en la zona de La Herradura, Plottier

Guardar
El joven era buscado desde
El joven era buscado desde la tarde del 1° de enero en la zona de La Herradura del río Limay en la localidad neuquina de Plottier (LM Neuquén)

El hallazgo del cuerpo de Santiago, un adolescente de 17 años, cerró el domingo una intensa búsqueda en el río Limay, en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén.

La noticia fue confirmada a las 13:45, cuando equipos de rescate localizaron el cuerpo flotando en el cauce, tras días de rastrillajes superficiales y subacuáticos.

Según informó LM Neuquén, el hallazgo se produjo a unos 2.000 metros aguas abajo del sector de La Herradura, donde se había reportado la desaparición el 1° de enero. Desde entonces, familiares, vecinos y rescatistas permanecían atentos a cada novedad del operativo, que abarcó un amplio sector del río.

De la búsqueda participaron, Bomberos Voluntarios de la Policía, buzos profesionales, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y la Secretaría de Riesgos.

La coordinación de las tareas permitió cubrir grandes extensiones del Limay, tanto en superficie como bajo el agua. Según explicó el subcomisario Raúl Cabezas, de la Dirección de Bomberos de la Policía, los trabajos incluyeron recorridas sistemáticas con embarcaciones y búsquedas subacuáticas, con el objetivo de rastrear el recorrido del adolescente desde el punto inicial de su desaparición.

Cabezas explicó que la demora en el hallazgo del cuerpo se debió a que, probablemente, haya permanecido retenido en el fondo del río.

El despliegue abarcó la zona comprendida entre el puente Balsa de Las Perlas y la confluencia de los ríos, ampliando el radio de acción ante la falta de hallazgos en las jornadas anteriores.

El operativo incluyó la utilización de embarcaciones tripuladas por buzos, navegantes y timoneles, además del apoyo de Defensa Civil y del municipio de Plottier.

Participaron del operativo de búsqueda
Participaron del operativo de búsqueda Bomberos Voluntarios de la Policía, buzos profesionales, embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y la Secretaría de Riesgos (LM Neuquén)

La denuncia de la desaparición se registró el primer día del año alrededor de las 12:30. En ese momento, el sector de La Herradura no contaba con cobertura formal de guardavidas, ya que el servicio habitual comienza a partir de las 15.

Al llegar al lugar, los guardavidas iniciaron un rastrillaje junto a personal de Náutica de Neuquén y Bomberos, y posteriormente se confirmó que la persona desaparecida era un joven de 17 años llamado Santiago.

Al día siguiente, se conoció un testimonio clave que permitió reconstruir qué fue lo que sucedió. Dos chicos se arrojaron al agua desde un sector ubicado por fuera del área delimitada por el boyado de seguridad.

De un momento a otro, ambos menores comenzaron a pedir ayuda. Sin embargo, la música que sonaba en el lugar no permitió que los demás presentes se percataran de lo que sucedía.

Una vez que el testigo pudo escuchar el pedido de auxilio, consiguió rescatar al chico de 13 años, pero no pudo ayudar a Santiago, debido a la profundidad y el cansancio que le generó en el cuerpo luchar contra la corriente.

Hasta el momento, solo se sabía que el adolescente se encontraba en compañía de otra persona, con quien había llegado al lugar para refrescarse en una jornada de intenso calor.

De cara a la temporada, desde la Municipalidad de Plottier advirtió que no cuenta con balnearios habilitados, por lo que ninguna zona de la costa está autorizada para el baño. Además, enfatizaron que el equipo de guardavidas está conformado por 17 personas y solo cumplen funciones preventivas.

Temas Relacionados

encontraroncuerpojovendesaparecidorío LimayPlottierNeuquén

Últimas Noticias

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron a ocho personas en La Frontera

Las autoridades desplegaron un control integral en la zona de La Olla, donde un grupo de vehículos, entre camionetas y UTV, fue interceptado por realizar acciones que pusieron en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el lugar

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron

Murió un montañista ruso cuando intentaba llegar a la cumbre del Aconcagua

El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio a los 6.800 metros en el sector llamado El Hombro

Murió un montañista ruso cuando

Estafaron a dos jubiladas de La Plata: les ofrecieron falsos beneficios y les robaron $2 millones a cada una

Las víctimas fueron contactadas por Facebook y WhatsApp. Les prometían falsos beneficios

Estafaron a dos jubiladas de

El día que Lisandro de la Torre se disparó en el corazón: las últimas cartas a sus amigos y el dolor por el crimen de Bordabehere

Hace 87 años terminaba con su vida un político honesto, que dedicó su vida a luchar por la transparencia y contra la corrupción. A continuación, la trayectoria de un hombre que dio pelea donde vio un negociado o una injusticia

El día que Lisandro de

Tres sacerdotes en busca de señales, magos que no hacen magia y la leyenda de una fiesta que une a pueblos y generaciones

La historia de la Epifanía reúne a antiguos sabios de Oriente, la transformación de misteriosos magos en símbolos universales y la fuerza de una tradición que, a través de los siglos, sigue celebrando la unión y la esperanza compartida. Qué pasa en el mundo hispano cada 6 de enero con la llegada de los “Reyes Magos”

Tres sacerdotes en busca de
DEPORTES
Es el deportista más ganador

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

TELESHOW
Julieta Poggio y el salto

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra la región de Kiev: al menos dos muertos y tres heridos

La masacre del Día de San Brice, una de las peores matanzas de la edad media

El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos

Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido”

Trump declaró que Irán “recibirá un golpe muy duro” si se registran nuevas muertes durante las protestas contra el régimen de los ayatolás