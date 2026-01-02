Buscan a un adolescente que se arrojó al río Limay para refrescarse y desapareció

La zona de La Herradura del río Limay en la localidad neuquina de Plottier donde un adolescente de 14 años murió ahogado (LM Neuquén)

El primer día del año en Plottier, provincia de Neuquén, se vio sacudido por la desaparición de un adolescente de 14 años que se arrojó a las aguas del río Limay en el sector conocido como La Herradura.

El episodio, ocurrido minutos antes de las 13, movilizó a múltiples fuerzas de emergencia en un operativo que se extendió durante toda la tarde, sin que hasta las últimas horas de ayer se confirmara el hallazgo del cuerpo.

Según informó el portal LM Neuquén, con base en las declaraciones de Carlos Mansilla, jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, el menor se encontraba junto a otra persona cuando ingresó al agua y desapareció de la superficie. La noticia generó una rápida reacción de organismos de seguridad y equipos de rescate, que desplegaron recursos en la zona para dar con el joven.

El caso se enmarca en un contexto de altas temperaturas, con numerosos visitantes que optaron por sectores no habilitados del río Limay para disfrutar la jornada. El sitio donde ocurrió el hecho no cuenta con servicios de guardavidas ni señalización específica para el baño recreativo.

El despliegue de emergencia comenzó tras un llamado de alerta a la Comisaría 46. Defensa Civil de Plottier recibió el aviso y se sumó de inmediato al operativo junto a Prefectura Naval, Bomberos de la Policía de Neuquén, Cruz Roja y personal policial. Los equipos utilizaron una embarcación semirrígida para los rastrillajes en el agua, mientras las tareas se coordinaban desde la costa.

“Se activó el protocolo por accidente en aguas y se trabajó de manera coordinada con todas las fuerzas”, explicó María Figueroa, directora de Defensa Civil quien también confirmó la participación del área de Desarrollo Social y el acompañamiento directo a la familia del adolescente, que permaneció en el lugar durante horas.

De acuerdo con la información, el menor residía junto a su familia en la ciudad de Neuquén, en el sector Cuenca XVI, y había llegado hasta La Herradura para pasar el día.

Mientras continuaban las tareas de rastrillaje, equipos de Desarrollo Social y Defensa Civil prestaron contención a la familia del menor.

La búsqueda se mantuvo activa durante toda la tarde, con la intervención de personal capacitado y recursos técnicos. Según los reportes del portal, la figura legal bajo la que se encuadra el procedimiento es la de “persona desaparecida en el río”, ya que hasta el momento no se ha confirmado el hallazgo del cuerpo ni el fallecimiento de manera oficial.

El caso quedó bajo seguimiento de la Policía de Neuquén y la Prefectura Naval, que coordinan las acciones a la espera de novedades.

Efectivos de Prefectura Naval, Bomberos de la Policía de Neuquén, Cruz Roja trabajaron en el lugar para encontrar el cuerpo del adolescente (LM Neuquén)

Una nena de 9 años se ahogó en un jacuzzi de un hotel en Córdoba

Horas antes, una menor murió ahogada en un jacuzzi en Córdoba. Todo sucedió en la zona rural de Oncativo, provincia de Córdoba, tras sufrir un episodio de ahogamiento en el jacuzzi de un hotel.

La menor, oriunda de Córdoba capital, se encontraba alojada junto a sus padres, quienes presenciaron el incidente ocurrido cerca de las 20.10 horas en un establecimiento del departamento Río Segundo.

De acuerdo con la información oficial brindada por la Unidad Regional Departamental Río Segundo (URD Río Segundo), el hecho se produjo en el Hotel Rural Nono Luigi. La niña fue asistida por personal médico tras un llamado de emergencia.

Una ambulancia la trasladó de urgencia a la Clínica Gatti de Oncativo, donde el equipo de salud realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. La menor no logró ser estabilizada y se confirmó su deceso en el centro asistencial.

El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras permanecía en el jacuzzi del hotel. Las circunstancias exactas del episodio son materia de investigación y la causa judicial fue caratulada como muerte dudosa.

La familia de la víctima, integrada por sus padres de 40 y 39 años, recibió contención profesional en medio del proceso de duelo. Las fuerzas de seguridad tomaron intervención para esclarecer el contexto y los posibles factores que intervinieron en el fallecimiento.