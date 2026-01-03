Tragedia en La Pampa: un adolescente de 16 años murió al intentar pasar de un vagón a otro con el tren en movimiento

El trágico accidente en el predio ferroviario de Dorila movilizó a fuerzas de seguridad y peritos de la Agencia de Investigación Científica bajo la supervisión del fiscal Cuenca

Un adolescente de 16 años murió en la madrugada de este sábado al ser arrollado por un tren en la estación de Dorila, en el norte de La Pampa. La víctima intentó atravesar los vagones de una formación ferroviaria en movimiento, una maniobra que resultó fatal.

La secuencia se desplegó alrededor de la 1:10 de este sábado, cuando un llamado al CECOM activó la alerta sobre el siniestro en el predio ferroviario de Dorila.

De acuerdo con la información confirmada por el fiscal Francisco Cuenca a InfoPico y replicada por medios regionales, cuando arribaron las fuerzas de seguridad se constató el fallecimiento del menor.

El procedimiento en la escena quedó a cargo del personal del destacamento local y de la Comisaría Segunda de General Pico, mientras que las pericias técnicas fueron realizadas por la Agencia de Investigación Científica (AIC), bajo la coordinación de Hernán Miranda y la supervisión directa del fiscal.

Según reconstruyó la investigación, el adolescente no se encontraba solo. Cuenca relató ante InfoPico que el joven se hallaba en compañía de otros dos adolescentes de 15 años. La tragedia se precipitó cuando el joven de mayor edad intentó cruzar por el medio de los vagones mientras la formación avanzaba por la estación.

“Uno de ellos (el de 16 años) intentó cruzar por el medio de los vagones del tren mientras este pasaba por la estación, cuestión que no logró y fue arrollado por el tren”, explicó el fiscal. El desenlace fue inmediato, sin margen para auxilio.

El impacto de la noticia se expandió rápidamente en la comunidad, tanto en Dorila como en la localidad vecina de Realicó, de donde provenía la víctima y donde reside uno de los adolescentes que lo acompañaban, según la información de InfoTec.

La familia del joven, vinculada a una empresa local, vivió escenas de profundo dolor en la estación tras ser alertada por los propios amigos del chico. Los padres de la víctima fatal, al saber del accidente, se acercaron hasta el lugar.

Un ciclista murió arrollado por una formación del Tren Sarmiento

Una tragedia sacudió la estación Floresta días atrás, cuando el servicio del Tren Sarmiento debió ser interrumpido tras un accidente fatal. El episodio ocurrió en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores, un punto de alto tránsito tanto vehicular como peatonal, donde un ciclista perdió la vida al ser embestido por una formación ferroviaria.

Según la información publicada por la agencia de noticias NA, la víctima utilizaba auriculares mientras cruzaba las vías, lo que habría dificultado que percibiera el peligro inminente. Testigos en el lugar aseguraron que varias personas intentaron advertirle sobre la proximidad del tren que se dirigía en sentido a Moreno, segundos después de que otra formación pasara con destino a Once.

Uno de los presentes describió la secuencia: “Pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”.

El accidente movilizó a las fuerzas de emergencia, que desplegaron un importante operativo en la zona. Participaron efectivos de Bomberos de la Ciudad pertenecientes al cuartel Flores, personal sanitario del SAME y agentes de la Policía Federal, quienes se encargaron de las actuaciones judiciales y de asegurar el área para permitir el trabajo de los peritos. La investigación buscó reconstruir la secuencia de hechos y determinar posibles responsabilidades.

La consecuencia inmediata fue la suspensión del tránsito ferroviario, lo que generó demoras y complicaciones para los pasajeros habituales. La circulación de los trenes pudo restablecerse únicamente cuando finalizaron las tareas de rescate y las pericias técnicas.

Tras la reapertura del servicio, Trenes Argentinos reiteró la necesidad de cumplir con la señalización y las barreras que regulan el paso a nivel, subrayando la importancia de atender las advertencias visuales y sonoras en todos los cruces ferroviarios.