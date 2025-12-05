Un ciclista murió arrollado por una formación del Tren Sarmiento en Floresta

El personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME asistió tras el accidente registrado a las 16.30 en el barrio porteño

Una secuencia trágica alteró el servicio del Tren Sarmiento en la estación Floresta este jueves por la tarde. El accidente ocurrió en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores, donde un ciclista perdió la vida al ser arrollado por una formación ferroviaria.

Según la reconstrucción consignada por el portal Noticias Argentinas, la víctima llevaba puestos auriculares al momento de cruzar las vías. Un testigo relató que varias personas intentaron advertirle sobre la proximidad de la formación que se dirigía hacia Moreno, tras el paso de otro tren con destino a Once.

“Pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”, expresó.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y del SAME, mientras la Policía Federal tomó intervención para las actuaciones correspondientes.

El operativo prolongó la restricción del tránsito ferroviario en uno de los enlaces más transitados de la red metropolitana hasta tanto se completaron las tareas y pericias.

La circulación normal de los trenes se retomó una vez finalizadas las diligencias, aunque Trenes Argentinos reiteró la importancia de respetar la señalización y las barreras en todos los pasos a nivel. El episodio volvió a poner en primer plano la seguridad ferroviaria y la necesidad de mantener precaución para evitar hechos similares.

Un hombre venía discutiendo con su pareja, cruzó la calle sin mirar y un colectivo lo atropelló

Un accidente de tránsito sacudió el cruce de calle 124 y 60, en la localidad de Berisso, durante la mañana del miércoles pasado. El episodio, registrado alrededor de las primeras horas de la jornada, tuvo como protagonistas a un colectivo de la Línea 275, que chocó a un hombre cuando cruzaba la calle mientras discutía con su pareja.

De acuerdo con información oficial, todo se desencadenó mientras el semáforo ubicado en la intersección cambiaba de rojo a verde, momento en el cual el ómnibus emprendió la marcha. Se trataba del interno 262, conducido por un hombre identificado como J.C.S.

En ese preciso instante un peatón, identificado como H.B.P., cruzó la calle sin observar el tránsito, resultando embestido por el vehículo de gran porte. Según indicó el medio local 0221, se encontraba discutiendo con su pareja.

El propio conductor del colectivo declaró ante las autoridades que la situación se tornó inevitable cuando la víctima descendió abruptamente de la vereda y se introdujo en la calzada.

De inmediato, varios testigos presenciaron la escena y dieron aviso al 911. En minutos se presentó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), encargada de asistir al herido en el lugar. Resultó trasladado al Hospital Mario Larrain.

La víctima permaneció consciente en todo momento, aunque presentaba un corte en el rostro y fuertes dolores en la nuca. Los profesionales decidieron trasladarlo para su evaluación y tratamiento, aunque señalaron que se encontraba fuera de peligro.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas, con intervención de la UFI N° 010 y la Garantía N° 01 de la jurisdicción correspondiente. Personal policial aguardó en el lugar por la realización de pericias, claves para esclarecer los detalles que derivaron en el impacto.