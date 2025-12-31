Tras el corte de luz masivo en la madrugada, aún hay más de 40 mil usuarios afectados en el AMBA

Las distribuidoras reportan que la normalización avanza en diferentes etapas a lo largo del día (AFP)

Un corte de energía de gran magnitud sacudió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada y las primeras horas del día. Si bien el número de afectados se redujo considerablemente, aún hay más de 40 mil usuarios sin suministro eléctrico en medio de una nueva ola de calor y a horas de los festejos de Año Nuevo.

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la interrupción se produjo tras un incremento marcado en el consumo de electricidad, y de acuerdo con la información oficial, a las 14:55 de este miércoles, Edesur reporta que mantiene un total de 36.143 hogares sin luz mientras que Edenor contabiliza 4.699 usuarios afectados.

La noche anterior, la demanda energética había alcanzado niveles críticos, consecuencia de temperaturas superiores a los 30℃. El fenómeno se tradujo en una falla en la Subestación Bosques, que repercutió en diferentes subestaciones tanto de la Capital Federal como del conurbano bonaerense. Poco después de las 22, una parte considerable de la red de Edesur quedó fuera de servicio y no tardó en multiplicarse la cantidad de reclamos por cortes en barrios porteños y localidades del sur del conurbano. Los afectados llegaron a ser casi un millón de usuarios.

La Ciudad de Buenos Aires y partidos como Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown y Esteban Echeverría figuran entre los más perjudicados, de acuerdo con los partes de la distribuidora. El informe actualizado del ENRE, indica que el barrio porteño de Recoleta encabezó la lista de afectados con cerca de 6 mil hogares sin electricidad en el pico del apagón. Flores, Caballito, Almagro, Constitución, Monserrat, Parque Avellaneda, Parque Patricios, Villa del Parque y Villa Devoto también padecieron interrupciones, en algunos casos con más de 3 mil domicilios a oscuras.

En el Conurbano, la situación se replicó en Monte Grande, Gerli, Lanús Este, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley y sectores rurales de este último partido. Localidades como Luis Guillón, Canning, Bernal y San Francisco Solano sumaron cientos de clientes sin servicio, según los datos oficiales difundidos en la mañana y el mediodía de este miércoles.

El monitoreo del ENRE muestra variaciones constantes en la cantidad de usuarios sin suministro en el AMBA

La respuesta de Edesur no tardó en llegar. Mediante sus canales oficiales, la compañía comunicó que los equipos técnicos se encontraban desplegados en las zonas afectadas. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”, informó la empresa a través de X.

El restablecimiento se realizaría en etapas, aunque no se precisó un horario concreto para la normalización total del suministro. Alrededor de las 4 de la mañana, la compañía mencionó que más del 50% de los usuarios había recuperado el servicio.

Las cifras fueron modificándose con el paso de las horas. A las 5 de la mañana, el número de usuarios de Edesur sin luz bajó a 35.784 y a las 7, el total se redujo a 30.255. Hacia las 13, el ENRE consignó que 5.729 usuarios de Edesur y 2.235 de Edenor seguían sin suministro, lo que confirmaba que la normalización avanzaba de manera lenta y por fases, aunque la situación volvió a empeorar un par de horas más tarde. El organismo regulador mantiene una actualización constante de la situación cada cinco minutos en su plataforma digital.

En la zona de Edenor, los cortes resultaron menos extendidos, aunque igualmente relevantes para miles de hogares. Según los partes oficiales, los barrios de Belgrano y Núñez en la Capital Federal, además de Ituzaingó y Merlo en el conurbano, figuran entre los más damnificados.

La localidad de Munro, partido de Vicente López, concentra la mayor cantidad de usuarios sin suministro en la zona gestionada por Edenor, con más de 1.900 afectados en las primeras horas del evento. Otros barrios y partidos, como Coghlan, Gral. Las Heras, San Miguel, San Fernando y Pilar, registran interrupciones menores.

La empresa Edesur insistió en la importancia de usar los canales oficiales para reportar interrupciones. El ENRE recomendó a quienes permanezcan sin servicio eléctrico que tomen precauciones y eviten la manipulación de artefactos eléctricos. Las cuadrillas técnicas continúan las tareas de reparación para acortar los tiempos de restitución del suministro.

La afección generó un fuerte impacto en miles de usuarios, especialmente en barrios densamente poblados de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano sur, donde el corte coincidió con las horas finales de una jornada de intenso calor.