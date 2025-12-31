En medio del calor extremo, se registró un corte masivo de luz en el AMBA y hay más de 30 mil afectados

El ENRE informó que las obras de reparación y mantenimiento se encuentran en proceso

Después de un día de intenso calor, un corte de luz masivo dejó a 33.732 usuarios de Edesur sin servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El episodio se produjo pasadas las 22:00 horas, tras elevarse la demanda energética a niveles críticos. Todavía el termómetro se posiciona por encima de los 30 grados.

De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los usuarios afectados corresponden a diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del sur del Conurbano bonaerense.

Hasta el momento, la zona con mayor cantidad de afectados fue el barrio porteño de Recoleta, con un total de 5.969 hogares sin suministro eléctrico. Ya se estarían realizando las obras requeridas, por lo que se estima que la energía regresaría a partir de las 00:37 horas.

El resto de los distritos afectados se encontraron Flores (2.304), Caballito (1.813), Almagro (891), Constitución (830), Monserrat (2.757), Parque Avellaneda (467), Parque Patricios (1.912), San Cristóbal (640), San Nicolás (148), Vélez Sarsfield (313), Villa del Parque (3.474), Villa Devoto (117), y Villa Soldati (3).

El mapa de las zonas que continúan sin luz durante la medianoche (ENRE)

Al mismo tiempo, las localidades del sur del Conurbano que reportaron inconvenientes fueron: Luis Guillón (298), Monte Grande (577), Gerli (2.185), Canning (460), Lanús Este (427), Banfield (470), Ingeniero Budge (8), Lomas de Zamora (1.473), Temperley (876), Bernal (19), y la zona rural de Lomas de Zamora (1.760).

Frente a esto, el ENRE recomendó a los usuarios de Edesur extremar precauciones, evitar la manipulación de artefactos eléctricos y comunicarse a través de los canales oficiales para reportar interrupciones. Asimismo, el organismo informó que los trabajos para restablecer el servicio se encuentran en marcha. De esta forma, en el plazo de una hora se logró restablecer el servicio en, al menos, 10 mil domicilios.

En el caso de los usuarios de Edenor, también se reportaron cortes en menor medida. Según el conteo oficial, en las primeras horas de la noche había un total de 3.226 casas sin suministro eléctrico, siendo la localidad de Munro, en el partido de Vicente López, la más afectada (1.911). No obstante, a una hora de registrarse el corte, la cifra disminuyó a 2.150.

En la lista también se sumaron otros distritos, que no llegaron a superar los mil afectados. En la Capital Federal, se registró que había 47 usuarios en el barrio de Agronomía sin luz, 30 en Palermo, 15 en Villa Ortúzar y 23 en Villa Pueyrredón.

El corte se produjo en una de las jornadas más calurosas registradas en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la misma manera, en el oeste del Conurbano se vieron afectadas las siguientes localidades: Ciudadela (1), Loma Hermosa (4), Escobar (125), General Rodríguez (87), Ciudad Jardín (8), Coronel José Zapiola (30), Gral. José Tomás Guido (42), Las Heras (24), Villa Maipú (4), Ituzaingó (109), Villa Udaondo (5), José C. Paz (60), Aldo Bonzi (4), Rafael Castillo (8), Ramos Mejía (46), Villa Madero (7), Virrey del Pino (9), Los Polvorines (1), Pablo Nogues (15), Merlo (19), Moreno (53), Castelar (1), El Palomar (46), y Haedo (12).

Respecto al norte bonaerense, se identificaron cortes en Del Viso (10), Manuel Alberti (17), Manzanares (23), Pilar (49), San Fernando (4), Victoria (79), Virreyes (4), Boulogne (79), San Isidro (3), Villa Adelina (85), Bella Vista (5), Tigre (1), General Pacheco (53), Troncos del Talar (19), y Florida (32).

Continúa el calor extremo en el AMBA

Aun durante la madrugada, las temperaturas continúan por encima de los 30 grados. El SMN anticipó que el alivio llegaría recién cuando avance un frente frío sobre el área metropolitana, lo que permitiría un descenso de la temperatura y una reducción en la presión sobre el sistema eléctrico. A pesar de esto, se espera que la víspera de Año Nuevo supere las temperaturas registradas este martes.

Mientras que la máxima alcanzaría los 39 grados, el día comenzará con unos 27 grados. La inestabilidad seguirá presente durante el miércoles, ya que anunciaron que habrá una probabilidad de entre el 0 y el 40% de que se produzcan chaparrones por la tarde.

Otro detalle que se deberá tener en cuenta es que continuará vigente la alerta amarilla por calor extremo tanto en el AMBA, como en el resto de la provincia. Estas condiciones podrían ser peligrosas para la salud, sobre todo, para los niños, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

Por este motivo, recomendaron aumentar el consumo de agua (sin esperar a tener sed), evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, y evitar bebidas con cafeína o alcohólicas. Asimismo, sugirieron comer frutas y verduras en cantidad y vestir con prendas claras y holgadas.