Las imágenes del corte de luz masivo en la previa de Año Nuevo: la explosión en una subestación y toda una ciudad a oscuras

Cerca de las 4.30 de la madrugada del miércoles el servicio comenzó a restablecerse por etapas. El pico máximo fue de caso un millón de usuarios

Almagro @iamdanny12

Un corte masivo de energía eléctrica dejó sin suministro a miles de hogares en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en plena ola de calor extremo, con temperaturas que no bajaban de los 30 grados. Todo comenzó en la noche del martes y, durante la madrugada, la situación empeoró.

La interrupción se registró pasadas las 22 y se extendió por más de seis horas. Hacia las 4 de la madrugada el número de afectados había ascendido al millón. De acuerdo a la información publicada en el sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la cifra era exactamente de 998.414 usuarios.

Minutos después, el organismo actualizó los datos e indicó que el número de afectados había disminuido a 257.927.

Así se vió la explosión
Así se vió la explosión de uno de los transformadores que Edesur tiene instalado en la zona sur del Conurbano (X: @solotransito)
Avellaneda totalmente a oscuras. Plena
Avellaneda totalmente a oscuras. Plena avenida principal @ivanpagano10
Las calles estaban completamente a oscuras (Video: @AriMartinez86)

Edesur, la firma proveedora del servicio, atribuyó la falla a un inconveniente en la Subestación Bosques, lo que generó una afectación en cadena sobre distintas subestaciones de la Capital Federal y el Conurbano.

A través de un tuit, la empresa informó que sus equipos técnicos se encontraban trabajando en el inconveniente. “Nuestros equipos técnicos siguen trabajando para normalizar la totalidad del servicio. El suministro se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, informaron.

A lo lejos, el Congreso
A lo lejos, el Congreso (Foto: @Argenpoirot)
El barrio más afectado fue
El barrio más afectado fue Recoleta con más de 5 mil hogares sin luz (Foto: @Emiliano451)

De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del ENRE, la mayor cantidad de usuarios afectados correspondió al barrio porteño de Recoleta, donde 5.969 hogares quedaron sin electricidad.

También se reportaron cortes en Flores (2.304), Caballito (1.813), Almagro (891), Constitución (830), Monserrat (2.757), Parque Avellaneda (467), Parque Patricios (1.912), San Cristóbal (640), San Nicolás (148), Vélez Sarsfield (313), Villa del Parque (3.474), Villa Devoto (117) y Villa Soldati (3).

En el sur del Conurbano, resultaron afectados vecinos de Luis Guillón (298), Monte Grande (577), Gerli (2.185), Canning (460), Lanús Este (427), Banfield (470), Ingeniero Budge (8), Lomas de Zamora (1.473), Temperley (876), Bernal (19) y la zona rural de Lomas de Zamora (1.760).

Video: @Gonzalo60702188

El ENRE recomendó a los usuarios de Edesur extremar precauciones y evitar la manipulación de artefactos eléctricos, recordando que los canales oficiales están habilitados para reportar inconvenientes. El organismo también confirmó que las tareas de reparación y mantenimiento continuaban en diferentes puntos de la red y que en la primera hora tras el corte habían logrado restablecer el servicio en al menos 10.000 domicilios.

En tanto, Edenor también reportó interrupciones, aunque de menor magnitud. En las primeras horas de la noche, un total de 3.226 viviendas permanecían sin luz, siendo Munro, en Vicente López, la localidad más afectada con 1.911 usuarios desconectados. Una hora después, la cifra de afectados en el área de Edenor había descendido.

Un total de 2.537 usuarios seguía sin luz a eso de las 4.25 de la madrugada.

De a poco el servicio
De a poco el servicio se fue restableciendo y hacia las 5 de la mañana, solo quedaban alrededor de 40 mil afectados (Foto: @brunodij)

Otras zonas del oeste y norte del Conurbano registraron cortes parciales, como Escobar (125), General Rodríguez (87), Ituzaingó (109), Pilar (49), San Isidro (3), Villa Adelina (85), entre otras. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios de Agronomía, Palermo, Villa Ortúzar y Villa Pueyrredón sumaron menos de 50 usuarios sin servicio cada uno.

Palermo, Boedo, Caballito, Almagro sintieron
Palermo, Boedo, Caballito, Almagro sintieron el corte (Foto: @Emiliano451)

Las imágenes captadas y compartidas en redes sociales por los vecinos de diferentes localidades y barrios que se vieron alcanzados por el corte, mostraron calles completamente a oscuras y vistas panorámicas desde edificios en donde no se alcanzaba a ver nada. Los registros fueron totalmente contundentes y en algunas de las publicaciones se podía leer la indignación de los usuarios.

El ENRE recordó que la aplicación de los protocolos de contingencia y el monitoreo en tiempo real buscan minimizar los tiempos de reposición y reducir el impacto sobre los usuarios. Se prevé que, ante la continuidad del calor extremo y el incremento del consumo, la red eléctrica permanezca bajo vigilancia especial durante los próximos días.

Las calles del centro porteño
Las calles del centro porteño (Foto: @TeAcuerdasDeAlf)
Reportes de cortes de luz en San Telmo, Almagro, Villa Crespo, San Cristóbal y Balvanera. @solotransito

