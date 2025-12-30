Calor agobiante y a la espera del alivio: cómo estará el tiempo durante la noche de Año Nuevo, según el SMN

El centro de Argentina registra temperaturas superiores a 40 grados, colocando a varias provincias bajo una intensa ola de calor para el cierre de 2025 (Grosby)

El centro de Argentina soporta temperaturas superiores a los 40 grados en el cierre del año, mientras el sur del país enfrenta fuertes vientos y el noreste permanece bajo alerta por tormentas. Así, el último día del 2025 enfrentará una jornada agobiante con térmicas que llegarán a niveles récord.

Durante este martes, en la región Pampeana, las marcas térmicas alcanzaron niveles registrados pocas veces en la temporada. Santa Rosa (La Pampa) llegó a los 41,1 °C, mientras que Trenque Lauquen (Buenos Aires) marcó 38,5 °C y General Pico (La Pampa) alcanzó los 38,3 °C.

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en CABA la temperatura llegó hasta los 36,9 grados.

El contraste climático se hace notorio al observar el sur del país. La Patagonia atraviesa una situación distinta: un frente frío avanza y provoca vientos que, de acuerdo con el pronóstico, podrían superar los 100 km/h (62 mph) durante la tarde y la noche, según Meteored.

Mientras tanto, el noreste argentino permanece bajo vigilancia por tormentas. El SMN sostuvo la alerta oficial de nivel amarillo para Misiones y sectores de Chaco, Formosa y Corrientes, además de áreas en Jujuy y Salta. Según lo consignado por Meteored, el fenómeno responde a una masa de aire calurosa e inestable que favorece el desarrollo de precipitaciones localizadas y de intensidad variable.

En la región de Cuyo, el panorama no es menos diverso. Para la noche se esperaba una alerta por tormentas aisladas fuertes que abarca el noreste de Mendoza, el oeste de San Luis y el este de San Juan. La posibilidad de granizo no se descarta.

Cómo estará durante Año Nuevo en el país

La previsión para los próximos días apunta a un cambio gradual en las condiciones. Meteored indicó la llegada de una sucesión de frentes fríos que recorrerán el país de sur a norte, provocando un descenso térmico generalizado y periodos de inestabilidad. El primer frente frío, que avanza por la Patagonia, será el encargado de modificar el escenario caluroso en el centro y el norte.

Entre la mañana y la tarde del 31 de diciembre, el frente frío se hará sentir en la región de Cuyo, La Pampa y el centro y sur de Buenos Aires, con vientos del sur de 35 a 50 km/h.

Este fenómeno comenzará a frenar el ascenso de la temperatura, aunque la masa de aire seco podría limitar la aparición de precipitaciones. No obstante, la llegada del frente podría activar tormentas aisladas en la tarde sobre Mendoza y San Luis, así como en el este de Buenos Aires, sobre todo en localidades costeras.

La transición de año en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores estará marcada por un calor sofocante, y luego por un cambio de viento al sur. De acuerdo con el pronóstico del SMN, el momento de mayor temperatura será por la tarde con 39 grados (la sensación térmica podría ser mayor), por la noche el termómetro rondará los 33 °C.

Meteored indicó que, tras una jornada de calor extremo, se espera que el viento sur ingrese con algunas ráfagas de hasta 45 km/h, y existe baja probabilidad de tormentas aisladas entre el atardecer y la noche. El organismo nacional también espera un descenso brusco de la temperatura durante la madrugada del 1° de enero: 21 grados.

Si bien la jornada luego tendrá una máxima de 30 grados, se espera que el calor deje de ser extremo como lo fue en los últimos días del 2025.

El desplazamiento de este frente frío continuará durante la primera jornada del 2026, alcanzando Córdoba y el sur del Litoral. Estas zonas verán un aumento en la inestabilidad, con la posibilidad de tormentas aisladas a medida que el frente avance y modifique el patrón atmosférico.

Cómo será el tiempo el primer fin de semana del año

La expectativa se centra en la llegada de una masa de aire más fresca, que proporcionará alivio térmico y condiciones más homogéneas a partir del primer fin de semana de 2026.

De acuerdo con los datos del SMN, en la región de AMBA durante el viernes 2, sábado 3 y domingo 4, las máximas rondarán entre los 27 y 29 grados. Las mínimas descenderán incluso hasta los 17 grados.