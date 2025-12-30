Cuáles fueron las ciudades argentinas con más calor, según el Servicio Meteorológico Nacional

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires activó 82 refugios climáticos para mitigar el impacto del calor

Las marcas térmicas no dieron tregua y el calor se volvió protagonista en buena parte del país. Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el ranking de las ciudades más calurosas, con registros que sorprendieron tanto en el centro como en el norte argentino. Algunas localidades superaron los 40 grados y varias capitales provinciales escalaron posiciones en la lista, dejando en claro que el verano llegó con fuerza. ¿Cuáles fueron los puntos más calientes del mapa?

De acuerdo con la información del SMN, Santa Rosa registró 41,1°C, situándose en la primera posición del ranking nacional. Luego aparece Victorica, también en La Pampa, con 38,4°C, mientras que localidades bonaerenses como Trenque Lauquen alcanzaron 38,5°C y General Pico, nuevamente en La Pampa, llegó a 38,3°C. La serie de valores altos continuó con Benito Juárez y Morón en Buenos Aires, con marcas de 37,8°C y 37,7°C, respectivamente.

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional ubicó además a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entre las regiones más afectadas por el calor, con 36,9°C y un 28% de humedad relativa a las 15. El mismo informe señaló que Mar del Plata, San Carlos de Bolívar y Campo de Mayo también superaron los 36°C, mientras que Río Cuarto, en Córdoba, alcanzó los 36,4°C.

El ranking presentado por el SMN comparó no solo la temperatura ambiente, sino también la sensación térmica y los porcentajes de humedad. En Santa Rosa, la humedad relativa marcó 19%, mientras que en Trenque Lauquen llegó al 37%. En la lista también se destacaron localidades como Merlo, Dolores, La Plata, Olavarría, 9 de Julio y Rosario, que figuran entre las zonas con registros elevados.

Santa Rosa lideró el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional con 41,1 grados

La ola de calor se extendió por gran parte de la región pampeana y el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional establece que para considerar un evento de ola de calor en Buenos Aires se deben superar los 32,3°C de temperatura máxima y los 22°C de mínima durante al menos tres días consecutivos. Muchas de las ciudades incluidas en el ranking superaron esos parámetros en la última jornada.

Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó 82 refugios climáticos para resguardar a vecinos y visitantes. Entre los lugares disponibles figuran la Usina del Arte, el Museo de Arte Popular José Hernández, el Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque. Estos espacios, equipados con climatización o con áreas verdes y sombra, están destinados a mitigar el efecto de las altas temperaturas sobre la población, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El propio Servicio Meteorológico Nacional declaró el nivel naranja para la capital argentina debido a las altas temperaturas, lo que implica riesgo potencial para los sectores más vulnerables. Además, emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos en 11 provincias, e informó sobre la probabilidad de una gran tormenta para fin de año.

En el análisis realizado por el SMN a las 8, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya figuraba entre las diez localidades más calurosas, con una temperatura de 28°C y la misma sensación térmica. Otras ciudades incluidas en ese ranking fueron La Plata, con 27,9°C y una sensación térmica de 31,3°C; Santa Rosa, con 27,2°C; Morón, con 26,9°C; y Paraná, en Entre Ríos, con 26,6°C y una sensación térmica de 28,9°C.

Los registros de temperatura máxima y mínima en Buenos Aires superaron los valores normales del periodo 1991 a 2020

El listado confeccionado por el Servicio Meteorológico Nacional mostró cómo las temperaturas extremas del último día del año afectaron principalmente a localidades de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. El organismo incluyó también en su informe datos de las bases en la Antártida Argentina, aunque con valores considerablemente inferiores a los del territorio continental.

Las estadísticas históricas de SMN muestran que, desde 1961 hasta 2025, la ciudad de Buenos Aires atravesó 36 olas de calor, destacándose la de diciembre de 2013, que se extendió por nueve días consecutivos, y la de enero de 2005, con ocho días. En ambos casos, las temperaturas máximas superaron los 38°C, y las mínimas no descendieron de los 26°C.

El comportamiento de las temperaturas mínimas también resultó llamativo. Según los gráficos del SMN, durante el último año las mínimas se situaron por encima de los valores normales en buena parte del verano, lo que intensificó el impacto de las jornadas cálidas.

El organismo estableció que el umbral de mínima para Buenos Aires es de 22°C, aunque en episodios recientes los registros nocturnos superaron con frecuencia ese valor. La información sobre las ciudades más calurosas del país y las medidas de prevención dictadas por las autoridades se encuentra disponible en la web oficial del SMN, donde se actualizan rankings y alertas climáticas.

Cómo seguirá el clima en el AMBA

Así seguirá el clima el resto de la semana

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa una semana marcada por máximas que superan los valores habituales para esta época. Las condiciones lejos están de mejorar para el miércoles, puesto que se prevé que el mercurio alcance los 39 °C, con una mínima de 27 °C, aunque con probabilidad de lluvias por la tarde y un leve descenso de las temperaturas para los siguientes días.

Las previsiones para el inicio de 2026 muestran que el calor continuará afectando a la región, aunque con cierto alivio a partir del jueves 1 de enero. El pronóstico para esa jornada indica una máxima de 30 °C y una mínima de 21°C en la Ciudad de Buenos Aires.

El viernes 2 y el sábado 3 se mantendrán máximas entre los 27 °C y 28°C, con mínimas que oscilarán entre 18 °C y 19°C. Hasta el domingo 4, las condiciones se mantendrán estables, con escasas probabilidades de lluvias y cielos parcialmente nublados.

La ola de calor que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del país exhibe características particulares. De acuerdo con Meteored, “el rasgo distintivo de este evento es que los valores más extremos se concentran en la zona central del país”, mientras que en otros veranos el norte argentino suele registrar las marcas más altas. Este desplazamiento del foco térmico añade un componente inusual al fenómeno.