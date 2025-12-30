Sociedad

Cómo es San Luis del Palmar, la localidad que quedó bajo el agua en Corrientes

Situada a 24 kilómetros de la capital correntina, esta localidad enfrenta una emergencia hídrica que moviliza a autoridades, equipos de rescate y a toda la comunidad para asistir a los evacuados

La localidad, famosa por su Fiesta Provincial del Chicharrón y su museo dedicado a la cultura peregrina, ahora concentra esfuerzos en centros de evacuación y operativos para garantizar refugio, alimentos y atención médica a cientos de vecinos afectados

La emergencia hídrica golpeó a San Luis del Palmar, una localidad de Corrientes con dos siglos de historia, ubicada a solo 24 kilómetros de la capital provincial. En los últimos días, el municipio quedó afectado por las persistentes lluvias y el desborde de ríos, lo que llevó a la evacuación de cientos de personas y a la declaración del estado de emergencia.

En las últimas horas, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió la zona y supervisó los trabajos de asistencia junto a autoridades municipales y provinciales. El fenómeno dejó bajo el agua a buena parte del pueblo peregrino, conocido por su tradición religiosa y festividades populares.

San Luis del Palmar se distingue por sus calles antiguas y el paisaje dominado por palmeras, montes y una red de espejos de agua que, desde tiempos fundacionales, marcaron la vida cotidiana y la economía local. De acuerdo con El Iberá, la localidad debe su nombre a la imagen de San Luis Rey de Francia y a la abundancia de palmares que caracterizan la región.

A lo largo del año, la comunidad se prepara para una de las peregrinaciones más emblemáticas del litoral: la travesía de casi 80 kilómetros hasta el santuario de la Virgen de Itatí. Cada 13 de julio, miles de personas, a caballo, en carros o carretas, parten desde la parroquia local para rendir homenaje y mantener viva una tradición que mezcla raíces guaraníes y costumbres hispánicas.

La iglesia y la municipalidad de San Luis del Palmar

El itinerario de la peregrinación incluye varias etapas y paradas rituales, como la misa en el “Paradero del Peregrino” y el festival con comidas típicas, entre las que sobresalen el asado, el locro, el mbaipú y embutidos caseros. El equipaje del peregrino refleja la vida rural: ollas de hierro, faroles a gas o queroseno, frazadas y ponchos para enfrentar el frío invernal. “La ‘morocha’ (olla de hierro) es fiel compañera del peregrino, como así también el ‘sol de noche’ (farol a gas o a queroseno)”.

San Luis del Palmar también resguarda su memoria en el Museo del Pueblo Peregrino, un espacio que recrea escenas del pasado con objetos auténticos, imágenes históricas de la peregrinación, elementos domésticos y testimonios de la época en que el tren económico era el principal medio de comunicación. El recorrido incluye referencias a la guerra y una biblioteca con material para investigadores e historiadores.

Plaza San Martín

La identidad de la localidad se expresa en sus festividades, entre las que sobresale la Fiesta Provincial del Chicharrón. El evento es uno de los primeros del calendario turístico de Corrientes y reúne a expositores de chamamé y folklore regional. El chicharrón, preparado con carne vacuna y grasa, es el plato central del festival y se elabora a la vista del público.

La dinámica social de San Luis del Palmar se sostiene en la participación comunitaria y el apego a las costumbres, reflejadas en la asistencia a fiestas patronales y en el mantenimiento de prácticas ancestrales. Todo ese entramado cultural se vio trastocado por las inundaciones recientes, que pusieron a prueba la resiliencia de la población y la capacidad de respuesta de las autoridades.

Cómo sigue el operativo de evacuación

Equipos de Defensa Civil y autoridades provinciales coordinan la asistencia a familias evacuadas tras las intensas lluvias

El impacto de las lluvias y el desborde del Riachuelo generó el desplazamiento de cientos de vecinos. Según el último relevamiento oficial, unas 350 personas resultaron damnificadas. En contacto con la Radionord, el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovison, precisó que “actualmente hay 495 personas evacuadas, siendo San Luis del Palmar el municipio más afectado”.

Las tareas de evacuación se organizan en doce centros de asistencia distribuidos en polideportivos, capillas y escuelas. Los espacios habilitados ofrecen refugio, colchones, comidas calientes, agua potable, elementos de limpieza y controles médicos. La atención incluye consultas clínicas, pediátricas y controles veterinarios para prevenir zoonosis. Además, equipos de Vialidad Provincial trabajan con maquinaria pesada en la apertura de canales y la desobstrucción de caminos para facilitar el escurrimiento del agua y garantizar el acceso a las zonas afectadas.

El operativo de emergencia cuenta con la intervención de Defensa Civil, la Policía de Corrientes, los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Salud Pública, Obras y Servicios Públicos, la Secretaría General y Vialidad Provincial, junto a brigadas especiales como GERYS (Grupo Especial de Rescate y Salvamento) y BRIF (Brigada de Incendios Forestales).

Centros comunitarios y escuelas se transformaron en refugios provisorios para quienes debieron abandonar sus hogares por la crecida del agua

Las acciones coordinadas buscan brindar una respuesta integral en medio de una situación que llevó a declarar el estado de emergencia en San Luis del Palmar y a realizar relevamientos en áreas rurales para determinar cuántas familias permanecen aisladas.

El gobernador Juan Pablo Valdés manifestó: “En momentos difíciles como estos, trabajamos de manera conjunta con los intendentes para estar presentes y cuidar a nuestra gente donde más se necesita”. Luego, sumó: “Vamos a salir adelante, juntos”.

Mientras tanto, equipos municipales y provinciales siguen desplegados en el terreno, acompañando a la comunidad en una etapa marcada por la incertidumbre y la necesidad de reconstrucción.

