Inundaciones en Corrientes: cayeron casi 500 mililitros de agua en una semana y ya hay más de 400 evacuados

La provincia registró niveles récord de lluvia que provocaron la rápida crecida del agua y anegamientos en diferentes localidades. Defensa Civil, Bomberos y la Policía provincial distribuyen víveres y materiales en albergues mientras monitorean la evolución de la crecida

Más de 400 evacuados por las inundaciones en Corrientes: así está hoy San Luis del Palmar

Las lluvias caídas en los últimos días en la provincia de Corrientes provocaron la evacuación de más de 400 vecinos por inundaciones que desbordaron barrios, colapsaron servicios y alteraron la vida cotidiana de cientos de familias. En las últimas horas, efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina se encuentran desplegados para monitorear la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, mientras los habitantes afectados reciben refugio en gimnasios municipales y escuelas, convertidos en centros de evacuados ante la magnitud de la emergencia.

La intensidad de las precipitaciones resultó determinante en el colapso de los sistemas de desagüe y en la saturación del suelo. Según fuentes de Defensa Civil consultadas por el portal Noticias Argentinas, la caída de hasta 300 milímetros de agua en pocas horas provocó anegamientos, interrupciones en el suministro eléctrico y cortes en el transporte, dificultando el acceso a los barrios y el traslado de los vecinos. Las tareas de asistencia incluyeron la distribución de víveres y materiales a los albergues, reforzando la seguridad ciudadana y vial en zonas críticas.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informó que la provincia enfrenta un diciembre con precipitaciones muy superiores al promedio histórico. Los registros de las estaciones experimentales del INTA detallaron que la ciudad de Corrientes alcanzó un acumulado semanal de 495,4 milímetros, una cifra que sobresale entre los valores más altos de la provincia.

En El Sombrero se reportaron 327 milímetros, en Mercedes más de 214, en Santo Tomé 152, y en Bella Vista 118 milímetros. El propio observatorio meteorológico del INTA en Mercedes relevó que en diciembre se acumularon 286 milímetros, frente a un promedio mensual de apenas 149, en apenas ocho días lluviosos, lo que evidencia la intensidad y concentración de los eventos climáticos recientes.

El pronóstico del INTA anticipa lluvias dispersas y posibles tormentas para el inicio del año

La postal de las calles inundadas se repite en diferentes puntos de la provincia. El impacto de las lluvias en la vida diaria de los vecinos, con escenas registradas en la capital provincial donde el agua cubre la calzada y transforma la rutina en un entramado de charcos y demoras. “Somos prisioneros del temporal”, relataron vecinos de Marcelo T. de Alvear, entre Liniers y Remedios de Escalada, en un testimonio recogido por el medio local Norte Corrientes.

Los comercios operan con persianas a medias y los trabajadores avanzan con precaución, sorteando veredas convertidas en pequeñas orillas y calles que se transforman en zanjones, obligando a desvíos improvisados.

La acumulación de basura arrastrada por la corriente, bocas de tormenta saturadas y un escurrimiento insuficiente contribuyeron al agravamiento del escenario. Cada bolsa de residuos atascada en una reja representa un obstáculo visible y tangible, acelerando el anegamiento y frenando el descenso del agua. En cuestión de minutos, una tormenta se traduce en dificultades para llegar al trabajo, regresar a casa o cruzar una simple calle.

Los reclamos de los vecinos se enfocan en la necesidad de una limpieza sostenida y obras de infraestructura que permitan mejorar el drenaje. La falta de mantenimiento vuelve problemática cualquier chaparrón, y la insuficiencia de obras transforma la situación en una rutina para los habitantes de las zonas más afectadas. La escena de autos avanzando lentamente, motos empujadas y veredas inundadas se ha convertido en un espejo de la ciudad durante la temporada de tormentas.

La caída de más de 495 milímetros de lluvia en la ciudad de Corrientes y acumulados excepcionales en localidades como El Sombrero y Mercedes llevaron a la saturación del suelo y el colapso de los sistemas pluviales

El pronóstico climático no ofrece un respiro inmediato. Según el área de Meteorología del INTA, las precipitaciones más intensas estaban previstas hasta este lunes, con lluvias dispersas para martes 30 y miércoles 31 de diciembre.

Se prevé un posible regreso de las precipitaciones el 1° de enero, aunque con menor intensidad respecto a los días anteriores. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre los mapas pluviométricos y la actualización del pronóstico oficial, disponible a partir de los informes del área de Meteorología del INTA Castelar.

La respuesta institucional incluye la coordinación de Defensa Civil, Bomberos, Policía y equipos municipales, encargados de la asistencia directa a los damnificados y de las tareas de prevención y seguridad. El número de evacuados supera los 400, y continúan los operativos para trasladar a los vecinos afectados y entregar suministros esenciales.

