Escracharon a un camionero que realizó un graffiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Un video mostró a un conductor alterando el entorno natural con un aerosol, lo que motivó la reacción de autoridades y el inicio de acciones administrativas y legales contra el implicado

El Parque Nacional Nahuel Huapi denunció la realización de un graffiti en un espacio natural

En las últimas horas se difundió un video en el que se observa a un camionero realizando una pintada con aerosol sobre formaciones rocosas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, lo que desató un fuerte rechazo en redes sociales y renovó la demanda de mayores controles y sanciones ejemplares contra quienes dañan el patrimonio natural. La acción, registrada por un testigo en el área de Valle Encantado sobre el río Limay, constituye “una infracción grave a la normativa vigente que protege el patrimonio natural del área”, según informó la Intendencia del parque.

El registro fue tomado el pasado 26 de diciembre, en el KM 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle encantado de Neuquén. En el video, aportado por un vecino y analizado por las autoridades, se observa al conductor mientras detiene un camión de una importante empresa de transporte para realizar la pintada, conducta prohibida por tratarse de una alteración directa del ambiente natural y paisajístico.

Los guardaparques labran la infracción
Los guardaparques labran la infracción por una pintada ilegal en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La pieza audiovisual documenta también la reacción del chofer ante el reclamo del testigo: “¿Por qué hacés eso? No se puede”, interviene la persona tras la cámara. “¿Te molesta a vos?“, repregunta el camionero y luego justificó su actitud con base en que había pintadas “por todos lados”.

Posteriormente, el conductor graba el camión estacionado del lado de enfrente y que pertenecería al infractor, a lo que el camionero responde tomando una piedra e intentando amedrentar a quien lo filma. Luego del registro, se comprobó que el aerosol fue abandonado en el lugar tras completar la pintada.

La rápida intervención de guardaparques y brigadistas permitió identificar con precisión el sector afectado y constatar el daño. A partir del análisis audiovisual, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi emprendió un procedimiento administrativo y legal contra el responsable. A través del Coordinador de Conservación, el parque se comunicó formalmente con un referente de la empresa dueña del camión involucrado. Los representantes de la firma respondieron con “buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho”, comprometiéndose “a realizar la remediación ambiental del sitio afectado y a tomar las medidas correspondientes”.

El aerosol con el que
El aerosol con el que se elaboró el grafitti, abandonado en el parque

Desde la Intendencia se valoró la reacción de la empresa de transporte y el compromiso asumido para restaurar el ambiente, subrayando además “la importancia de preservar los ambientes naturales y respetar la normativa vigente dentro de las áreas protegidas”. Las autoridades también agradecieron “el aporte ciudadano” brindado por la persona que grabó la escena, y remarcaron que la colaboración de vecinos, turistas y visitantes resulta fundamental para una detección temprana de conductas que amenazan el medioambiente protegido.

Las autoridades enfatizaron la necesidad de la participación comunitaria para combatir conductas ilegales relacionadas con incendios forestales, uso indebido de drones, ingreso de mascotas o cualquier otra infracción ambiental, insistiendo en que las denuncias tempranas “permiten actuar con mayor rapidez y eficacia en la protección de un patrimonio natural que es de todos”.

El caso de Mendoza

Una familia fue escrachada grafiteando cerca del dique Potrerillos

Este tipo de actos están severamente penados por la legislación ambiental. En julio, una situación similar ocurrida en Mendoza desembocó en una multa de $2.100.000 para los responsables, producto del daño infligido a un área protegida. El hecho tuvo lugar en la zona de Potrerillos, a la vera de la Ruta Nacional 7.

La resolución se dio a conocer a finales de julio, tras una audiencia realizada de manera virtual por la jueza contravencional de turno, Viviana Fernández, quien inició de oficio la causa el 22 de julio pasado, a partir de la viralización de un video en el que se observaba a los involucrados escribiendo sus nombres sobre el paisaje rocoso de la montaña.

El registro que desató el proceso judicial fue grabado por un residente mendocino, que los enfrentó en el momento en que realizaban las pintadas. Ante el reproche, los turistas alegaron que “no sabían” que esa conducta estaba prohibida, aunque en la filmación se perciben actitudes desafiantes y, según lo informado, insultos por parte de una tercera persona mayor que acompañaba al grupo.

Durante sus declaraciones, los imputados reconocieron su responsabilidad, manifestaron arrepentimiento y ofrecieron disculpas públicas. “Durante su defensa, el imputado y las imputadas expusieron una gran consternación y pidieron disculpas reiteradamente al pueblo mendocino, a la Provincia y a todos los habitantes de Potrerillos”, comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF). También expresaron su disposición para cumplir con las medidas que determine la Justicia.

