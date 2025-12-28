Sociedad

Corrientes: encontraron los cuerpos de dos jóvenes que habían desaparecido en el río Paraná

Se trata de Facundo Herrera y Sebastián Vargas, ambos oriundos de Comodoro Rivadavia, que estaban de viaje en la provincia del Litoral. Las familias pide ayuda para poder llevar los cuerpos a Chubut

En un trágico hecho, este domingo encontraron los cuerpos de dos jóvenes que habían desaparecido en el río Paraná a la altura de la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. El operativo estuvo a cargo de las autoridades locales que hallaron a las víctimas que eran intensamente buscadas desde la noche del sábado.

Según informaron medios locales, los dos jóvenes fueron identificados como Facundo Herrera, de 23 años, y Sebastián Vargas, de 35, ambos oriundos de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, que se encontraban de viaje por el Litoral.

La búsqueda, que comenzó en la tarde del sábado tras la denuncia de sus acompañantes, estuvo dirigida por la Prefectura Naval Argentina y personal policial de la provincia. Según reportes de Noticias Ituzaingó, los rescatistas retomaron el operativo a primera hora del domingo y cerca del mediodía los buzos tácticos lograron localizar los cuerpos en la zona conocida como “La Florida” o ex zoológico, en el barrio San Jorge. El hallazgo se produjo en el mismo sector donde testigos los habían visto sumergirse, un área del río Paraná caracterizada por sus fuertes corrientes y desniveles de profundidad.

De acuerdo a los reportes, la intervención de los buzos tácticos fue clave para la localización y extracción de los cuerpos, dada la dificultad que presenta el sector del río donde se produjo el hecho. El lugar es conocido por su peligrosidad y cuenta con señalizaciones claras que prohíben el ingreso al agua debido a los riesgos que implican los pozos profundos y la fuerza de la corriente.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía conducida por el Dr. Eugenio Balbastro, quien dispuso la realización de las pericias correspondientes y la identificación formal de los cuerpos. Autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad completaron los trámites necesarios para el traslado de las víctimas y el acompañamiento a sus familias.

La noticia del hallazgo generó conmoción tanto en la comunidad de Ituzaingó como en Chubut, donde residen los familiares de los jóvenes. Uno de los allegados de Herrera difundió en redes sociales un pedido solidario para reunir fondos que permitan costear el traslado de los restos a Comodoro Rivadavia. En el mensaje, la familia detalló: “En el día de hoy recibimos la noticia que nadie quiere recibir. Encontraron el cuerpo de Facu sin vida y necesitamos traerlo a casa para eso deben viajar mis suegros a reconocerlo y los pasajes salen más de un millón de pesos para salir mañana y llegando a Corrientes tienen que sacar los pasajes para trasladarse a Ituzaingó ya que no hay vuelos directos desde Comodoro hasta Ituzaingó. Me pongo la mano en el corazón y les pido de su colaboración con lo que puedan para poder cubrir los gastos”.

La tragedia se da en un marco de alerta en Corrientes, donde el temporal de lluvias y tormentas de los últimos días provocó más de 400 personas evacuadas y mantiene a varias localidades en estado de emergencia. Las condiciones meteorológicas adversas complicaron las tareas de búsqueda y contribuyeron a la peligrosidad de las aguas del Paraná, que esta semana ya se cobró la vida de otro bañista en la misma localidad.

Encontraron muerto a un chico de 20 años que había entrado a pescar en el Río de La Plata

Un joven de 20 años que había desaparecido en el Río de la Plata el pasado 3 de diciembre y fue hallado sin vida tras una intensa búsqueda realizada en la zona de la Costanera, a la altura de la desembocadura del arroyo Ugarteche.

El episodio se desarrolló poco antes del mediodía, cuando el joven llegó con los dos menores a la Costanera para pescar. Testigos presenciales, entre ellos pescadores que estaban en la zona, declararon que vieron cómo la víctima entró al agua y desapareció a los pocos minutos. Los niños, por su parte, lo esperaron en la orilla y fueron ellos quienes, junto con los pescadores, alertaron a las autoridades sobre la situación.

Tras el aviso, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, Prefectura Naval Argentina y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El objetivo fue localizar al joven lo más rápido posible por la zona donde se había reportado su desaparición. En paralelo, agentes especializados asistieron a los menores y aseguraron la escena para avanzar de acuerdo a los protocolos de rescate.

Prefectura Naval Argentina realizó un rastreo intensivo en el sector de la desembocadura del arroyo Ugarteche, guiados por las últimas coordenadas aportadas por los testigos. Minutos más tarde, uno de los equipos localizó el cuerpo sin vida del joven en el agua.

