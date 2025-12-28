Córdoba: se ahogó con comida mientras cenaba y murió

El episodio se registró en una zona residencial ubicada en la esquina de San Pedro y 9 de Julio

Un hombre de 57 años murió ahogado con comida mientras cenaba en su domicilio de Pilar durante la madrugada de este domingo en la localidad de Pilar, en el departamento Río Segundo, en la provincia de Córdoba.

En el interior de la vivienda, ubicada en la esquina de las calles San Pedro y 9 de Julio, la víctima compartía la cena en compañía de su hija, una mujer de 34 años, quien relató ante los efectivos que su padre habría sufrido un episodio de ahogamiento durante la comida. El hombre presentó dificultades de inmediato, lo que motivó la solicitud urgente de asistencia médica.

Un servicio de emergencias llegó al lugar y realizó maniobras de primeros auxilios y reanimación, aunque el personal constató el fallecimiento del hombre en el domicilio. La presencia de los profesionales sanitarios no logró revertir el cuadro crítico, confirmando el deceso en el mismo sitio donde ocurrió el incidente.

La Policía de Córdoba llegó a la escena poco después, dando inicio a las actuaciones correspondientes. La investigación se centra en determinar las circunstancias exactas bajo las cuales se produjo el episodio de asfixia.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad del hombre, ni se informó sobre la intervención de otras personas ajenas al núcleo familiar en el momento de los hechos. El domicilio, ubicado en una esquina céntrica, fue resguardado por las fuerzas policiales mientras avanzan las pericias.

Hacía un asado para festejar el Día de la Madre y murió tras atragantarse con la carne

La víctima, oriunda de San Rafael, probó un bocado mientras cocinaba la carne, y comenzó a presentar signos de asfixia

Un joven de 29 años, oriundo de San Rafael, murió asfixiado en octubre frente a su familia mientras preparaba un asado. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Silvano Rodríguez al 3900, en el departamento de Guaymallén, en Mendoza, y pese a los intentos desesperados por reanimarlo, nada pudieron hacer.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la víctima fue identificada como Gastón Hernán Moyano, y se encontraba en la casa de su hermana, Vanina, compartiendo una comida en familia. En un momento de la reunión, mientras cocinaba la carne, probó un bocado y comenzó a presentar signos de asfixia. Según relató su hermana al llamar al 911, el joven dijo que “no podía respirar” y se desvaneció de forma repentina frente a los presentes.

El aviso a las autoridades fue inmediato. Personal policial llegó al lugar y comenzó con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los primeros en intervenir fueron efectivos de la Comisaría Novena, quienes asistieron a la víctima hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al domicilio arribaron dos ambulancias.

Una de las médicas que arribó a la casa de los Moyano continuó con las tareas de reanimación iniciadas por los agentes policiales, pero los esfuerzos no fueron suficientes. Finalmente, se constató el deceso del joven de 29 años en el lugar.

Cómo prevenir y actuar en caso de atragantamiento

Maniobra de Heimlich. (Adobe Stock)

La prevención es clave para evitar tragedias. En adultos, cortar los alimentos en trozos pequeños, masticar lentamente y evitar hablar o reír mientras se come ayuda a reducir el riesgo de que un alimento entre en la tráquea. En niños, es preferible evitar ofrecer frutos secos enteros, caramelos duros o uvas sin cortar, y supervisar constantemente las comidas para que no corran, jueguen o se distraigan al tragar.

Si alguien a tu alrededor se atraganta y no puede hablar, toser con fuerza, ni respirar, es fundamental mantener la calma y actuar rápido. Primero, anima a la persona a toser con fuerza; muchas veces esto es suficiente para expulsar lo que obstruye.

Si no funciona, alterna cinco golpes entre los omóplatos con las palmadas firmes en la espalda, y si la obstrucción continúa, realiza la maniobra de Heimlich (presiones abdominales hacia arriba y hacia dentro para forzar la salida del objeto). Si la persona pierde la conciencia, sigue con RCP hasta que lleguen los servicios de emergencia.