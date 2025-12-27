Habló la madre de la joven que estuvo presa en California y que podría ser deportada tras casarse con un estadounidense

Mariana Lozita, madre de Felicitas Lauría, la joven que estuvo detenida en los Estados Unidos y hoy está en libertad condicional, habló acerca del procedimiento migratorio y judicial que atraviesa su hija en San Diego, California

La detención de Felicitas Lauría en Estados Unidos, la cordobesa de 22 años que asistió a una entrevista para el trámite de residencia permanente en ese país, reveló el reciente endurecimiento de la política migratoria local y expuso el caso de quien -en febrero de este año- se casó en San Diego (California) con Marcus, un ciudadano estadounidense.

Mariana Lozita, madre de la joven, contó que Felicitas estuvo detenida en el Juzgado Federal local, luego de haberse presentado en el USCIS (el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los EEUU). “De ahí la llevaron a una celda en el downtown de San Diego, estuvo ahí 48 horas, que fue donde estuvo peor, porque estaba encadenada. Le pusieron cadenas desde los tobillos, le dieron vuelta por la cintura y en las manos. Y la tuvieron ahí: no podía dormir, estuvo mal, vomitando, pobrecita“, dijo la mujer en declaraciones a TN.

Esa situación se generó luego de que la joven presentara toda la documentación pertinente para ajustar su estatus migratorio.

Felicitas Lauría junto a Marcus, su esposo estadounidense

Actualmente, Lauría se encuentra en libertad condicional a la espera de una audiencia judicial que determinará si podrá permanecer o no junto a su esposo en territorio estadounidense. El proceso iniciado por la joven, de acuerdo con lo señalado por Lozita en LN+, siguió el itinerario tradicional: presentación de formularios, recolección de datos biométricos, obtención de un permiso de trabajo con validez por cinco años y una entrevista final ante la oficina migratoria.

Aun así, ante la sospecha de un supuesto “matrimonio por conveniencia”, el acta de detención notifica que la causa sería por haber excedido el tiempo permitido de permanencia y no cumplir con las condiciones para el cambio de estatus, pese a que la familia afirma contar con todos los respaldos legales.

“Ella no había cometido fraude, no tenía ningún antecedente penal y estaba en este proceso de reajuste de estatus. Era perfectamente elegible para la residencia permanente”, agregó la madre. Según explicó, la pareja había contratado un abogado especializado incluso antes de contraer matrimonio, anticipando el trámite para la residencia con “todo correctamente presentado”.

Tobillera electrónica y restricciones

La situación de Lauría se complicó debido a modificaciones recientes en la aplicación de la ley migratoria INA 245, que anteriormente permitía a quienes iniciaban el trámite de residencia mediante matrimonio permanecer de forma legal durante el proceso. Lozita relató a TN que este cambio comenzó a implementarse en San Diego, dejando a muchas personas en situación similar expuestas al riesgo de detención y deportación. “Cuando mi hija fue detenida, a los dos o tres días viajé para allá porque estábamos todos conmocionados”, recordó.

“Ella no había cometido fraude, no tenía ningún antecedente penal y estaba en este proceso de reajuste de estatus", dijo su madre, Mariana Lozita (LN+)

Durante su detención, Lauría pasó dos días en una corte federal y otros ocho días en un centro de detención, hasta que fue liberada el 5 de diciembre bajo una fianza de 1500 dólares, con el agregado de una tobillera electrónica. “La tobillera le lastimaba mucho, tenía moretones”, apuntó la madre de la joven en TN. Por eso, una semana después la joven argentina presentó un certificado médico con lo que logró que le quitaran el dispositivo electrónico, que fue reemplazado por el régimen de libertad condicional".

Tal modalidad impone controles estrictos: la joven debe permanecer en el perímetro de San Diego, notificar cualquier desplazamiento, recibir inspecciones mensuales en el domicilio y enviar semanalmente una fotografía a las autoridades. Pese a estas limitaciones, pudo retomar tanto su empleo como sus estudios universitarios, gracias a la vigencia del permiso de trabajo concedido en fases previas del proceso.

El itinerario migratorio

El periplo estadounidense de la joven cordobesa comenzó en marzo de 2023, con una visa J-1 bajo la modalidad de au pair, en la que los jóvenes extranjeros pueden convivir con una familia anfitriona y cursar estudios.

Lozita detalló a LN+ que su hija conoció a Marcus a principios de 2024 y que se casaron un año después, previo al vencimiento de la visa. Inmediatamente, ambos iniciaron el trámite legal para el ajuste de estatus, siguiendo el procedimiento usual para casos de matrimonio con ciudadanos estadounidenses.

Los operativos actuales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que fundamentalmente se dirigen a migrantes irregulares, también incluyen campañas que alientan la autodeportación a cambio de recompensas económicas, como relató Lozita en LN+: “ICE tiene como personaje a Papá Noel, con las siglas ICE, promoviendo la autodeportación a cambio de 3.000 dólares, incluyendo un pasaje de regreso a sus países de origen”.

La pareja tiene pensado quedarse a vivir en los Estados Unidos ya que ambos tienen planes de estudios allí para 2026

El mensaje oficial, según la madre, invitaba a los inmigrantes a “evitar entrar en la lista de los traviesos de Santa”, sumando así presión a quienes, como Felicitas, manifestaron su voluntad de integrarse plenamente a la sociedad estadounidense y cumplir con los requisitos legales.

Mariana Lozita enfatizó el deseo de su hija de permanecer en Estados Unidos y la integración de la pareja en la comunidad local, incluyendo la convivencia con las familias de ambos cónyuges. “Ellos se quieren quedar, tienen su vida planificada los dos. Ella empezó a estudiar, el marido también. Son chicos jóvenes, pero tienen planificada su vida allá”, afirmó en diálogo con TN, manifestando su esperanza de que el caso pueda resolverse favorablemente y no se repita con otros migrantes bajo similares circunstancias.