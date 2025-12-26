Un motociclista murió tras hacer una imprudente maniobra y chocar con una conductora argentina en Punta del Este

El accidente de tránsito fue registrado por una cámara de seguridad

Un motociclista murió este viernes en Punta del Este tras realizar una imprudente maniobra que derivó en un choque con una conductora argentina en la rambla de la playa Brava.

El accidente se produjo cerca de las 14 en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a la altura de la parada 33, uno de los puntos más transitados del balneario.

De acuerdo con la información publicada por distintos medios uruguayos, una camioneta Mercedes Benz, con matrícula argentina, cruzó la rambla en dirección a la playa. En ese momento, una moto Yamaha YZF-R3, que se desplazaba hacia el centro a gran velocidad, no respetó el paso de los autos e impactó contra el lateral del vehículo.

El motociclista, identificado como Néstor Daniel Rodríguez, tenía 44 años y trabajaba como guardia de seguridad. Según precisó la prensa local, vivía en Balneario Buenos Aires y se dirigía hacia su trabajo en un edificio de la zona.

El motociclista fallecido tenía 44 años

El impacto fue tan fuerte que el cuerpo salió despedido varios metros y murió en el lugar. El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales poco después.

La camioneta era conducida por una mujer de 34 años domiciliada en Buenos Aires. La conductora resultó ilesa, aunque fue asistida por personal médico por una crisis nerviosa. Tras el hecho, fue sometida a un control de alcoholemia que dio resultado negativo.

El vehículo de la ciudadana argentina tras el accidente

El choque generó demoras en el tránsito y movilizó a personal policial, agentes de tránsito y Policía Científica, que realizó peritajes en la escena, en el marco de una investigación judicial.

Según los medios uruguayos, en las últimas 48 horas se registraron cerca de 30 accidentes de tránsito en la costa de Maldonado, en el inicio de la temporada de verano.

El siniestro vial ocurrió tres semanas después de otro episodio fatal que tuvo como víctima a un ciudadano argentino que recorría las rutas del país vecino.

Ese accidente se produjo durante la tarde del viernes 5 de diciembre en el kilómetro 202 de Ruta 2, entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, en el departamento de Soriano.

El hecho involucró una Volkswagen Amarok, conducida por un hombre oriundo de Concordia, y un camión de logística perteneciente a la empresa Mirtrans. El choque se produjo poco después de las 6 de la mañana.

La colisión fue de tipo frontolateral. Como resultado, el conductor entrerriano, identificado como Eduardo Gerling, de 50 años, sufrió lesiones consideradas de gravedad de acuerdo con los primeros informes.

La camioneta en la que se desplazaba Eduardo Gerling

Pese a los esfuerzos iniciales, el conductor de la Amarok falleció durante las últimas horas del mismo viernes, a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Tras enterarse de la triste noticia, distintos familiares, amigos y allegados lamentaron lo sucedido y despidieron a Gerling en las redes.