Murió un argentino en una ruta uruguaya tras chocar su camioneta con un camión

El siniestro ocurrió en el kilómetro 202 de Ruta 2, entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, en el departamento Soriano. La víctima era oriunda de la localidad entrerriana de Concordia

En Uruguay, un argentino de Concordia murió tras un choque entre una Volkswagen Amarok y un camión en Ruta 2, Soriano

Un argentino murió en las últimas horas como consecuencia de un choque ocurrido en Uruguay. El siniestro se produjo durante la tarde del viernes en el kilómetro 202 de Ruta 2, entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, en el departamento de Soriano.

El hecho involucró una Volkswagen Amarok, conducida por un hombre oriundo de Concordia, y un camión de logística perteneciente a la empresa Mirtrans. Según los reportes policiales y periodísticos recopilados por El Entre Ríos, el choque se produjo poco después de las 6 de la mañana del viernes pasado.

El accidente en Uruguay obligó a desviar el tránsito y movilizó a autoridades de ambos países por la muerte del ciudadano argentino

La colisión fue de tipo fronto lateral, en circunstancias que aún no han sido detalladas oficialmente. Como resultado, el conductor entrerriano -cuya edad se estimó entre los 40 y 50 años- sufrió lesiones consideradas de gravedad de acuerdo con los primeros informes.

Pese a los esfuerzos iniciales, el conductor de la Amarok falleció durante las últimas horas del viernes, a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Murió una joven de 20 años tras chocar su moto con una camioneta en Santa Fe

La víctima, Naila Verónica Ruiz Moreno, tenía poco más de 20 años y residía en Pueblo Esther, Santa Fe

La madrugada de este sábado en la Ruta Provincial 21 estuvo marcada por un trágico accidente, a la altura de la localidad de General Lagos, situada en el departamento Rosario, en Santa Fe. El episodio tuvo lugar en la intersección de la ruta con el camino al Balneario de La Costa y la denominada bajada La Mariposa, minutos antes de las 6 de la mañana, y dejó como resultado el fallecimiento de una joven.

La víctima tenía poco más de 20 años y residía en Pueblo Esther. Circulaba a bordo de una moto Honda Twister cuando, por circunstancias que ahora son materia de investigación, se produjo el choque contra una Ford Ecosport. El automóvil, que evidenció un fuerte impacto en la rueda delantera del lado del conductor, era conducido por un joven de 23 años.

El aviso del siniestro llegó al personal policial a partir de una llamada realizada al servicio de emergencias 911 de Villa Gobernador Gálvez. Tras arribar al sitio, a pocos metros del acceso al balneario de la zona, los efectivos constataron la gravedad de la situación.

El cuerpo de la víctima yacía junto a los restos de su motocicleta, que resultó parcialmente destruida producto de la colisión. Al lugar también acudió el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), cuyos profesionales solo pudieron confirmar el fallecimiento de la joven en la escena.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidio Culposo, encabezada por la fiscal Valeria Prunotto. De inmediato se dispusieron las primeras diligencias procesales, con la presencia de personal de Accidentología Forense y la colaboración de la Subcomisaría 13ª y la PDI de Pueblo Esther, indicó La Capital.

Todos los elementos y vehículos involucrados -tanto la Ford Ecosport como la Honda Twister, junto con el casco de la motociclista- quedaron secuestrados a disposición de la Justicia para su análisis pericial.

Mientras tanto, la fiscal dispuso el traslado del conductor del rodado de mayor porte a Medicina Legal, donde se le tomaron muestras de sangre y orina, una medida de rutina en episodios de tránsito con saldo fatal. Cuando concluyan las pericias de la PDI, el cuerpo de la joven que murió será remitido al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de la autopsia requerida en estos casos.

Las tareas investigativas continúan bajo la órbita de la Fiscalía de Siniestros Viales, en procura de determinar las responsabilidades y las causas exactas que derivaron en este accidente en una de las rutas más transitadas del sur santafesino.

