Buscan a una mujer en Neuquén luego de que perdieran contacto con ella antes de Navidad

María Soledad Constancia Marty es buscada desde el 24 de diciembre

La Policía de Neuquén activó el protocolo de búsqueda de personas para localizar a María Soledad Constancia Marty, una mujer de 37 años, que se encuentra desaparecida desde el 24 de diciembre. Se desconoce la franja horaria en la que habría salido de su vivienda.

La alerta fue difundida por las autoridades en las redes sociales, en donde aseguraron que la última ubicación de Marty de la que se tiene conocimiento fue la calle Yapú, manzana 40-B, de Valentina Norte Rural, que se encuentra en la zona oeste de la ciudad.

Las tareas de rastreo están encabezadas por la Oficina de Violencia y Desaparición de Personas y el caso cuenta con la intervención del Juzgado de Familia. Asimismo, informaron que la unidad policial BAP – DCAeYM participa activamente en el operativo.

Según datos proporcionados por el Departamento Centro de Operaciones Policiales, Marty mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello largo y oscuro y ojos marrones. Su contextura física fue descrita como delgada. No se tienen datos sobre la ropa que llevaba al ausentarse.

Se desconoce a qué hora habría desaparecido la mujer

La mujer dispone de teléfono móvil, aunque no se confirmó su estado de actividad. Asimismo, las autoridades solicitaron a quien cuente con información útil para la localización de la mujer que se comunique al 2994-56-9787 o acuda directamente a la comisaría más cercana.

En paralelo, la Policía de Neuquén reiteró que continúa activa la búsqueda de otra mujer, que desapareció el martes 23 de diciembre. Se trata de Analia Soraya Carrillo, de 35 años y de nacionalidad argentina. La última vez que la vieron fue en la intersección de las calles 25 de Mayo y Salvador, en la localidad de Centenario.

Respecto a su apariencia física, indicaron que tiene una altura aproximada de 1.65 metros y su contextura sería delgada. Además, señalaron que tiene la piel trigueña, cabello largo y oscuro, y ojos color marrón.

La última vez que la vieron fue en Centenario

No obstante, no pudieron detallar qué tipo de ropa tenía al momento de su desaparición. Tampoco se obtuvieron datos precisos de la hora, en la que se habría perdido contacto con ella.

Buscan a un joven que desapareció en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Otro operativo de búsqueda continúa activo en la Patagonia para localizar a Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, cuyo paradero es desconocido desde el 21 de noviembre tras haber salido de la vivienda que alquilaba en Bariloche con destino a una excursión de montaña.

El rastrillaje se extendió hacia la zona de El Bolsón, luego de que un llamado anónimo reportara haberlo visto recientemente, según informaron fuentes del caso a Infobae. Las tareas incluyeron la revisión de cámaras, entrevistas a posibles testigos y contacto con quienes hayan transitado el área de Pampa Linda y circuitos cercanos.

El joven lleva un mes desaparecido

Álvarez, oriundo de Neuquén capital, informó previamente su intención de realizar una salida a la montaña, pero dejó de comunicarse con su familia antes de registrar oficialmente su ingreso a una de las rutas de trekking de Pampa Linda, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche. El acceso en cuestión rodea la margen sur del lago Mascardi hasta la base del Cerro Tronador.

La denuncia activó protocolos de emergencia que involucran a la Policía de Río Negro, la Fiscalía, rescatistas especializados y organismos de seguridad, enfocados en reconstruir la posible ruta de Álvarez. Por esto, las autoridades solicitaron la colaboración a excursionistas, guías, residentes y cualquier persona que haya estado en el sector, incluso si la información parece menor.

Según la descripción oficial, Álvarez mide aproximadamente 1,72 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, cabello muy corto y ojos marrones. También posee tatuajes visibles en ambos brazos y la pierna izquierda. Para aportar datos, se habilitaron el sistema 911 RN Emergencias, la comisaría local o la Fiscalía de turno al 0294 4934681.