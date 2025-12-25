Crimen y Justicia

Una nena de 12 años está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida en Ramos Mejía

Ocurrió durante los festejos de Navidad. La menor está en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad

Guardar

Una menor de 12 años permanece en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante los festejos de Navidad en Ramos Mejía. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la niña se encontraba con su familia frente a su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero, en la mencionada localidad bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, la menor cayó al suelo de manera repentina mientras compartía la celebración navideña con sus familiares. Al acercarse, sus padres advirtieron que presentaba una herida sangrante en la zona de la nuca, por lo que le dieron asistencia inmediata.

Desde la cartera de Salud bonaerense confirmaron a Infobae que la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan de Dios, a donde ingresó cerca de las 2 de la mañana. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones, cuatro horas después fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en el área de terapia intensiva.

De acuerdo a las primeras informaciones, la paciente habría sufrido el impacto de una bala en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida, lo que complica su cuadro clínico.

En el hecho intervinieron en primer lugar los efectivos a cargo de la comisaría 5.ª de Ramos Mejía, quienes buscaron determinar el origen del proyectil.

Luego el caso quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón. Hasta el momento, la principal hipótesis es que se trató de una bala perdida disparada al aire durante los festejos de Navidad.

En CABA al menos 18 personas resultaron heridas por pirotecnia durante los festejos de Navidad

A pesar de la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible en la Ciudad de Buenos Aires, 18 personas resultaron heridas y debieron ser atendidas en hospitales porteños durante los festejos de Nochebuena. Los datos oficiales relevados hasta las 7 de la mañana del 25 de diciembre muestran que los incidentes se concentraron en distintos barrios de CABA y las víctimas fueron trasladadas a centros especializados.

Siete pacientes con lesiones oculares vinculadas a la manipulación de fuegos artificiales fueron atendidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Seis de los afectados fueron dados de alta tras recibir atención ambulatoria, mientras que el séptimo caso requirió una intervención quirúrgica por heridas menores, sin necesidad de internación prolongada.

En el Hospital Oftalmológico Lagleyze, diez personas consultaron por lesiones causadas por el uso de pirotecnia. Según informaron desde la dirección médica, todos los pacientes presentaron heridas leves que no demandaron internación ni tratamientos de mayor complejidad.

El Hospital de Quemados reportó la atención de una menor de edad con heridas leves, también relacionadas con la manipulación de fuegos. La paciente fue dada de alta tras la primera evaluación médica, sin que se registraran más ingresos por quemaduras en la institución durante la madrugada.

El Ministerio de Salud porteño insistió en la necesidad de respetar la normativa vigente y extremar las precauciones durante los festejos para evitar nuevas lesiones.

Temas Relacionados

Ramos MejíaSanatorio La TrinidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

A pesar de la prohibición, al menos 18 personas resultaron heridas por pirotecnia durante los festejos de Navidad en la Ciudad

Los pacientes fueron trasladados al Hospital de Quemados y centros oftalmológicos. Están fuera de peligro

A pesar de la prohibición,

Casi 100 conductores alcoholizados fueron retenidos en controles de tránsito nacionales durante Nochebuena

Los automovilistas dieron de alcoholemia positiva en operativos desplegados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los casos con resultados más altos

Casi 100 conductores alcoholizados fueron

Encadenada y esposada: una argentina podría ser deportada de EEUU tras casarse con un ciudadano estadounidense

La pareja contrajo matrimonio en febrero de este año, un mes antes de que se venciera la visa de la joven extranjera. Tras pagar una fianza, aún debe definir su situación procesal

Encadenada y esposada: una argentina

Imputaron al hombre detenido por la explosión de pirotecnia en Mendoza en la que murió una mujer

Lo acusaron de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra

Imputaron al hombre detenido por

Detuvieron a un hombre que traficaba de Brasil a Misiones miles de bidones de aceite de oliva adulterado

La investigación se inició tras una alerta internacional por la comercialización del producto. Se detectó que el contenido era riesgoso para la salud y no tenía autorización

Detuvieron a un hombre que
DEPORTES
El brutal cambio físico de

El brutal cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

Las particulares postales que subió Endrick de sus vacaciones navideñas tras confirmarse su salida del Real Madrid

La galería de fotos de la Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

TELESHOW
La intimidad del festejo navideño

La intimidad del festejo navideño de Susana Giménez con sus hermanos y su hija en Punta del Este

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich pasaron su primera Navidad a puro baile y complicidad: “Las estrellas y vos”

Maxi López pasó Navidad con Daniela Christiansson y su hija Elle: un sentido mensaje y el guiño de Wanda Nara

La Navidad de Wanda Nara sin sus hijas: decoración minimalista, cocina fusión y un misterioso regalo

El video de Agustín Monzón y Julieta Rossi que confirma su relación: “Somos novios y estamos muy felices”

INFOBAE AMÉRICA

Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y

Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y la nouvelle vague: la última temporada de ‘Stranger Things’ revela sus inspiraciones ocultas

Jair Bolsonaro se somete a una cirugía por hernia doble en medio de su reclusión

Cómo será la relación de Honduras con China o Taiwán tras la victoria de Asfura

Israel abatió a un miembro de la unidad de élite iraní Fuerza Quds en una operación realizada en el sur del Líbano

Rusia admite que no podrá recuperar su economía al menos hasta 2027 por más que termine la guerra con Ucrania antes