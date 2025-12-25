Una nena de 12 años está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida en Ramos Mejía

Una menor de 12 años permanece en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante los festejos de Navidad en Ramos Mejía. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la niña se encontraba con su familia frente a su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero, en la mencionada localidad bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, la menor cayó al suelo de manera repentina mientras compartía la celebración navideña con sus familiares. Al acercarse, sus padres advirtieron que presentaba una herida sangrante en la zona de la nuca, por lo que le dieron asistencia inmediata.

Desde la cartera de Salud bonaerense confirmaron a Infobae que la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan de Dios, a donde ingresó cerca de las 2 de la mañana. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones, cuatro horas después fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en el área de terapia intensiva.

De acuerdo a las primeras informaciones, la paciente habría sufrido el impacto de una bala en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida, lo que complica su cuadro clínico.

En el hecho intervinieron en primer lugar los efectivos a cargo de la comisaría 5.ª de Ramos Mejía, quienes buscaron determinar el origen del proyectil.

Luego el caso quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón. Hasta el momento, la principal hipótesis es que se trató de una bala perdida disparada al aire durante los festejos de Navidad.

En CABA al menos 18 personas resultaron heridas por pirotecnia durante los festejos de Navidad

A pesar de la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible en la Ciudad de Buenos Aires, 18 personas resultaron heridas y debieron ser atendidas en hospitales porteños durante los festejos de Nochebuena. Los datos oficiales relevados hasta las 7 de la mañana del 25 de diciembre muestran que los incidentes se concentraron en distintos barrios de CABA y las víctimas fueron trasladadas a centros especializados.

Siete pacientes con lesiones oculares vinculadas a la manipulación de fuegos artificiales fueron atendidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Seis de los afectados fueron dados de alta tras recibir atención ambulatoria, mientras que el séptimo caso requirió una intervención quirúrgica por heridas menores, sin necesidad de internación prolongada.

En el Hospital Oftalmológico Lagleyze, diez personas consultaron por lesiones causadas por el uso de pirotecnia. Según informaron desde la dirección médica, todos los pacientes presentaron heridas leves que no demandaron internación ni tratamientos de mayor complejidad.

El Hospital de Quemados reportó la atención de una menor de edad con heridas leves, también relacionadas con la manipulación de fuegos. La paciente fue dada de alta tras la primera evaluación médica, sin que se registraran más ingresos por quemaduras en la institución durante la madrugada.

El Ministerio de Salud porteño insistió en la necesidad de respetar la normativa vigente y extremar las precauciones durante los festejos para evitar nuevas lesiones.