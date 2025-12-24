Decomisaron 3 toneladas de carne faenadas de manera clandestina en Mendoza y detuvieron a una persona

Uno de los establecimientos allanados en Mendoza por carne no apta para consumo (Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza)

El Valle de Uco en la provincia de Mendoza fue escenario de un amplio operativo policial que derivó en el decomiso de tres toneladas de carne no apta para el consumo y la detención de una persona, como parte de la investigación por robos de ganado en la zona sur de San Carlos.

Las acciones, que se desplegaron en los tres departamentos de la región, permitieron desbaratar un esquema de faenamiento clandestino que se encontraba bajo la lupa judicial desde hacía varios meses.

De acuerdo con la información del Ministerio de Seguridad mendocino, a la que pudo acceder el medio local Los Andes, el operativo incluyó catorce allanamientos simultáneos en San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

La medida fue ordenada por el fiscal Jorge Quiroga, titular de la Fiscalía Valle de Uco, que coordina la investigación sobre abigeato en el sur de la provincia de Mendoza.

La intervención fue ejecutada por la Unidad Investigativa San Carlos y la Policía Rural, en colaboración con los efectivos de Maipú, Luján de Cuyo y el apoyo de Cuerpos Especiales Valle de Uco. También participaron de los trabajos las Unidades Especiales de Patrullaje (UEP) de Tunuyán y San Carlos.

En concreto, se realizaron siete allanamientos en San Carlos, seis en Tunuyán —dos de ellos en carnicerías— y uno en Tupungato. El resultado fue el secuestro de cerca de 2.400 kilogramos de carne vacuna congelada, 495 kilogramos de carne fresca y más de 32 kilogramos de achuras, además de nueve vacunos y dos chivos faenados.

Durante la requisa, la Policía incautó tres freezers industriales repletos de carne, 30 cuchillos de distintos tamaños y marcas, una máquina de moler carne, una balanza digital, motosierras, ganchos metálicos, cinco delantales, una chaira, un par de botas de goma, un aparejo y una picana para animales.

También se decomisaron sogas, una bolsa cerrada con caravanas de manejo, un rifle de aire comprimido, cuatro teléfonos celulares y tres cartuchos calibre 7,62.

Material secuestrado en los allanamientos (Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza)

De acuerdo con el reporte oficial, una persona fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia tras los procedimientos, mientras que la mercadería incautada quedó bajo resguardo para su análisis sanitario.

La Fiscalía Valle de Uco continúa con la investigación para determinar si existen más personas involucradas y si la carne decomisada había llegado a circuitos de comercialización.

Decomisaron más de 300 chivitos faenados de manera clandestina en Neuquén

Días atrás, las autoridades de la provincia de Neuquén encontraron la carne de 300 chivitos faenados en dos operativos distintos. Las cargas no contaban con la documentación habilitante, así como tampoco cumplían con el protocolo correspondiente para su traslado.

El operativo estuvo en manos del personal de Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), que trabajaban en el norte de la provincia del Neuquén, muy cerca del límite con Mendoza.

Las acciones tuvieron lugar en localidades como Rincón de los Sauces y Pata Mora, dos de los principales puntos estratégicos de circulación de ganado en pie y carne destinada al consumo humano. Según el organismo, los controles buscan preservar la salud pública frente a una modalidad de faena y comercialización ajena a los circuitos habilitados y sin garantías de higiene ni trazabilidad.

La operación resultó en el decomiso de nueve chivos en Rincón de los Sauces asociados a prácticas de faena informal y en la retención de aproximadamente 300 animales en Pata Mora, transportados sin documentación ni condiciones reglamentarias. El personal de Cippa, con apoyo de Senasa, Policía provincial y reparticiones de Bromatología Municipal, reforzó la fiscalización ante la cercanía de fechas festivas.

Uno de los principales objetivos del Cippa reside en el control integral del ingreso, tránsito y comercialización de alimentos en la provincia, priorizando la protección de la salud pública. El organismo subraya que la mayor preocupación se centra en el mal acondicionamiento de los productos, especialmente cuando se transportan sin cadena de frío y en recipientes no aptos, condiciones en las cuales aumenta la posibilidad de contaminación y se favorece la multiplicación bacteriana.