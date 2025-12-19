Sociedad

Decomisaron más de 300 chivitos faenados de manera clandestina en Neuquén

Los controles sanitarios se llevaron a cabo en las localidades de Rincón de los Sauces y en el paraje Pata Mora, en el norte provincial

El Control de Ingreso Provincial
El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) decomisó más de 300 chivitos faenados de manera clandestina en Neuquén (LM Neuquén)

En la semana previa a las Fiestas, las autoridades de Neuquén encontraron la carne de 300 chivitos faenados en dos operativos distintos. Las cargas no contaban con la documentación habilitante, así como tampoco cumplían con el protocolo correspondiente para su traslado.

El operativo estuvo en manos del personal de Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), que trabajaban en el norte de la provincia del Neuquén, muy cerca del límite con Mendoza.

Las acciones tuvieron lugar en localidades como Rincón de los Sauces y Pata Mora, dos de los principales puntos estratégicos de circulación de ganado en pie y carne destinada al consumo humano. Según el organismo, los controles buscan preservar la salud pública frente a una modalidad de faena y comercialización ajena a los circuitos habilitados y sin garantías de higiene ni trazabilidad.

De acuerdo a lo informado por el portal de LM Neuquén, la operación resultó en el decomiso de nueve chivos en Rincón de los Sauces asociados a prácticas de faena informal y en la retención de aproximadamente 300 animales en Pata Mora, transportados sin documentación ni condiciones reglamentarias. El personal de Cippa, con apoyo de Senasa, Policía provincial y reparticiones de Bromatología Municipal, reforzó la fiscalización ante la cercanía de fechas festivas.s centrales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Uno de los principales objetivos del Cippa reside en el control integral del ingreso, tránsito y comercialización de alimentos en la provincia, priorizando la protección de la salud pública. El organismo subraya que la mayor preocupación se centra en el mal acondicionamiento de los productos, especialmente cuando se transportan sin cadena de frío y en recipientes no aptos, condiciones en las cuales aumenta la posibilidad de contaminación y se favorece la multiplicación bacteriana, una situación incompatible con las exigencias de inocuidad necesarias.

Por esto mismo, desde el organismo, recomendaron a la población adquirir únicamente productos de origen animal en comercios habilitados, y siempre verificar tanto la procedencia como el cumplimiento de la cadena de frío y la existencia de documentación. De esta manera, recordaron que el consumo de productos por fuera de los canales legales conlleva peligros tanto visibles como invisibles.

Las acciones tuvieron lugar en localidades como Rincón de los Sauces y Pata Mora (LM Neuquén)

Decomisaron más de 1.600 kilos de carne en mal estado en Neuquén

A mediados del mes pasado y también a partir de un control realizado sobre las rutas en Neuquén, se logró decomisar más de mil kilos de carne que se encontraban en mal estado. Con el fin de terminar con la comercialización informal, también se realizaron operativos en la localidad de Zapala.

El reciente decomiso de más de 1.600 kilos de carne en mal estado y sin documentación sanitaria en la provincia puso en evidencia la magnitud de la comercialización informal de productos cárnicos en la región. La intervención, liderada por el Cippa, se realizó en colaboración con la Policía y el área de Bromatología, y abarcó tanto operativos en rutas como inspecciones en carnicerías de la ciudad de Zapala.

Durante uno de los procedimientos, las autoridades incautaron un cargamento compuesto por 48 medias reses de cerdo, cuyo peso total alcanzó los 1.430 kilos. Este lote carecía de certificado sanitario, documentación tributaria y sello identificatorio que acreditara su procedencia de un establecimiento habilitado.

Las mediciones de temperatura efectuadas en el lugar arrojaron valores entre 16° C y 20° C, superando ampliamente el rango permitido para el transporte seguro de carne, lo que representa un riesgo sanitario considerable para los consumidores. Según explicaron los especialistas, la ruptura de la cadena de frío favorece la proliferación de bacterias y la posibilidad de contaminaciones cruzadas, comprometiendo la inocuidad del alimento.

