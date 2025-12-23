Sociedad

Murió un nene de 6 años en un club de Santa Fe cuando se cayó un tronco encima de él

El menor sufrió un grave traumatismo craneal. Fue atendido en el lugar y luego trasladado al hospital local donde falleció

Guardar
Un nene de 6 años
Un nene de 6 años murió luego de que se le cayera una madera en el Club de Pescadores de Villa Constitución en la provincia de Santa Fe (Rosario3)

Este domingo en la ciudad de Villa Constitución, ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, quedó sumida en consternación tras el fallecimiento de un niño de 6 años en el predio del Club de Pescadores.

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 y movilizó a los vecinos y a las autoridades locales, quienes aún intentan comprender cómo se desencadenó el episodio.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el menor sufrió un traumatismo severo en la cabeza al desplomarse sobre él una estructura de madera, que marcaba el límite del área destinada a las lanchas.

La Justicia investiga las causas
La Justicia investiga las causas del accidente fatal (Télam)

El accidente sucedió cuando el niño intentó pasar por debajo de un tronco de madera dispuesto como tope para delimitar el estacionamiento y la caleta. Este tronco, sostenido en ambos extremos por otros postes, funcionaba como una barrera para evitar el paso de vehículos más allá de cierto punto. Por razones que se investigan, la estructura se desestabilizó y cayó sobre el menor, ocasionando una lesión craneal grave.

Un guardavidas presente en el club fue quien asistió primero al niño, lo inmovilizó y permaneció a su lado hasta la llegada del servicio de emergencias Emcor. La ambulancia trasladó al niño de urgencia al hospital local, pero pese a los intentos del equipo médico, el fallecimiento se confirmó pocos minutos después del ingreso.

Tras conocerse el fallecimiento, personal de la Policía de Investigaciones intervino en el club para iniciar las pericias correspondientes.

El poste de madera involucrado fue secuestrado y quedó bajo resguardo para su análisis. El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que asignó la investigación a la fiscal Eugenia Lascialandare.

La fiscal, además, ordenó el relevamiento de todas las cámaras de seguridad del club y dispuso el secuestro de elementos de interés para la causa, además de la toma de declaraciones a las personas presentes al momento del hecho. También se dispuso la realización de la autopsia correspondiente para confirmar el motivo exacto de la muerte.

Un niño está internado con muerte cerebral luego de que se le cayera un arco de handball en la cabeza

A finales del mes de octubre, un niño de 8 años ingresó de urgencia por la guardia del Hospital Isidoro Iriarte. El pequeño, alumno del colegio Nazareth y jugador de básquet infantil del club Argentino de Quilmes, llegó en una condición de extrema gravedad, luego de un accidente ocurrido en una cancha polideportiva de la mencionada institución.

Según se conoció, durante una actividad grupal, uno de los chicos habría intentado treparse a un arco de handball. La estructura, al no estar correctamente amurada al piso, cedió y cayó sobre el paciente, que recibió un fuerte impacto en la cabeza.

El golpe fue en región occipital del cráneo y desencadenó un cuadro complejo: traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrinofaríngea y un episodio de paro cardiorrespiratorio.

El ingreso a la guardia demandó una rápida intervención. Se le realizaron estudios tomográficos que confirmaron la existencia de graves lesiones craneoencefálicas, añadiendo hemorragia intracraneal a la lista de complicaciones.

Mientras el equipo médico luchaba por estabilizarlo, el niño presentó un cuadro abdominal agudo que obligó a una cirugía de urgencia, la cual fue resuelta de manera exitosa en el quirófano del hospital quilmeño.

Finalizada la intervención y tras su estabilización, aunque mantenía un estado de altísima gravedad, se decidió organizar el traslado del paciente al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” en Florencio Varela, a través del Sistema Integrado de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires. La derivación apuntó a brindarle una atención especializada y soporte vital acorde a la gravedad de las lesiones.

El niño permanece internado con muerte cerebral. El hecho mantiene en vilo a familiares, amigos y la comunidad educativa y deportiva de Quilmes, que siguen de cerca la evolución del caso.

Temas Relacionados

muertenenemaderacabezaClub de PescadoresVilla ConstituciónSanta FeÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Clausuraron el geriátrico donde un anciano fue brutalmente golpeado por no querer tomar la medicación

La fiscalía, que investiga la agresión sufrida por el hombre de 89 años en Mar del Plata, determinó que el lugar no contaba con la habilitación correspondiente

Clausuraron el geriátrico donde un

Quisieron robarle la recaudación del día a una empleada de un frigorífico y otros trabajadores lo impidieron

Ocurrió en la calle Arturo Alió del 1500 del barrio Coronel Dorrego. El motochorro fue reducido por los compañeros de la mujer y quedó a disposición de la Justicia

Quisieron robarle la recaudación del

Condenaron a 4 años de prisión a un joven por distribuir material de abuso sexual infantil en Córdoba

El fallo de la Justicia de la localidad de San Francisco surgió tras un acuerdo de las partes en un juicio abreviado

Condenaron a 4 años de

Un jubilado abusó de su hijastra durante seis años y fue condenado a 18 años de prisión en Mar del Plata

Determinaron que los abusos ocurrieron entre 2015 y 2021, luego del fallecimiento de la madre de la víctima

Un jubilado abusó de su

Intentaron ingresar un celular a una cárcel de Córdoba oculto entre la ropa de un menor

Ocurrió en el Complejo Carcelario N.º 2 de Bouwer. Además del dispositivo, llevaban siete chips ocultos

Intentaron ingresar un celular a
DEPORTES
Una salvaje pelea se desató

Una salvaje pelea se desató durante un partido juvenil en Comodoro Rivadavia

“Vergonzoso”: el video de la polémica actitud del rincón de Jake Paul antes de que sufriera el brutal KO ante Anthony Joshua

Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de un exótico país: “Tiene negociaciones avanzadas”

El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores: los bombos y el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca Juniors

TELESHOW
La tremenda anécdota de Christian

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania: al menos 2 muertos

Australia se encamina a aprobar un paquete de leyes que endurece la tenencia de armas tras el atentado terrorista en Bondi Beach

Estados Unidos instó al régimen de Nicaragua a liberar al pastor evangélico y preso político Rudy Palacios

Elecciones en Honduras: tres escrutadores del Partido Nacional fueron atacados con explosivos en las inmediaciones del CNE

Elecciones en Honduras: el candidato Salvador Nasralla acusó al CNE de actuar bajo órdenes del “crimen organizado”