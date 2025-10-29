Sociedad

Tragedia en Quilmes: a un niño de 8 años se le cayó un arco de handball encima y está con muerte cerebral

El hecho ocurrió en el polideportivo de Argentino de Quilmes. El menor se habría trepado sobre la estructura y se le vino encima

Guardar
El accidente ocurrió durante una
El accidente ocurrió durante una actividad grupal en la cancha polideportiva del club Argentino de Quilmes

La noche del martes estuvo marcada por un episodio que movilizó a la comunidad de Quilmes. Pasadas las 21 horas, un niño de 8 años ingresó de urgencia por la guardia del Hospital Isidoro Iriarte. El pequeño, alumno del colegio Nazareth de la localidad bonaerense y jugador de básquet infantil del club Argentino de Quilmes, llegó en una condición de extrema gravedad, luego de un accidente ocurrido en una cancha polideportiva de la mencionada institución.

Según se conoció, durante una actividad grupal, uno de los chicos habría intentado treparse a un arco de handball. La estructura, al no estar correctamente amurada al piso, cedió y cayó sobre el paciente, que recibió un fuerte impacto en la cabeza.

De acuerdo a lo que supo Infobae, el golpe fue en región occipital del cráneo y desencadenó un cuadro complejo: traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrinofaríngea y un episodio de paro cardiorrespiratorio.

El ingreso a la guardia demandó una rápida intervención. Se le realizaron estudios tomográficos que confirmaron la existencia de graves lesiones craneoencefálicas, añadiendo hemorragia intracraneal a la lista de complicaciones.

Mientras el equipo médico luchaba por estabilizarlo, el niño presentó un cuadro abdominal agudo que obligó a una cirugía de urgencia, la cual fue resuelta de manera exitosa en el quirófano del hospital quilmeño.

Finalizada la intervención y tras su estabilización, aunque mantenía un estado de altísima gravedad, se decidió organizar el traslado del paciente al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” en Florencio Varela, a través del Sistema Integrado de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires. La derivación apuntó a brindarle una atención especializada y soporte vital acorde a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con información obtenida por Infobae, el niño permanece internado con muerte cerebral. El hecho mantiene en vilo a familiares, amigos y la comunidad educativa y deportiva de Quilmes, que siguen de cerca la evolución del caso.

Un antecedente similar en Cipolletti

Un caso similar en Cipolletti
Un caso similar en Cipolletti terminó con la muerte de un niño de 10 años tras la caída de un arco sin fijación

Semanas atrás, un accidente devastador tuvo en Cipolletti, en la provincia de Río Negro, y resultó en la muerte de un niño de 10 años, quien integraba las divisiones infantiles del club Pillmatún, mientras se hallaba en el predio de Isla Jordán, espacio donde juega como local la institución.

El suceso ocurrió alrededor de las 14:30 en una de las canchas auxiliares del club Municipal, durante una fecha de la Liga Deportiva Confluencia, que había reunido a diversas divisiones para competir contra Experimental de Cinco Saltos.

Según las primeras informaciones, el niño estaba llevando a cabo ejercicios previos al inicio del encuentro de la categoría Pre-Décima y, durante ese momento, se colgó del travesaño de un arco. El marco, hecho de metal y aparentemente sin fijación al suelo, cedió completamente y le cayó sobre la cabeza.

El golpe resultó letal. Integrantes de los equipos médicos presentes en el predio trataron de reanimarlo hasta que llegó la ambulancia, pero no lograron revertir la situación. El menor fue llevado al hospital Pedro Moguillansky, donde posteriormente se hizo oficial su defunción.

Cuando se conoció la noticia, familiares, allegados y representantes del club se trasladaron al hospital, visiblemente afectados por el hecho. Karina Álvarez, presidenta del club Pillmatún y titular del Concejo Deliberante de Cipolletti, también acudió al centro de salud y, muy conmocionada, informó la muerte del pequeño: “Falleció”, fue lo que atinó a decir, según publicó LM Cipolletti.

La comunidad deportiva local y regional quedó profundamente conmocionada por la tragedia. Como respuesta y en señal de duelo, la Liga Deportiva Confluencia anunció la suspensión de todas las fechas previstas para ese fin de semana, en adhesión al pesar de los más cercanos al niño fallecido.

La Fiscalía provincial abrió una investigación para dilucidar los detalles del accidente y ordenó la autopsia correspondiente. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, también se ordenó un encuentro con los padres del menor, autoridades del club y referentes de la liga para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Temas Relacionados

QuilmesArgentino de QuilmesMuerte cerebralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un imputado por amenazar a la madre de Blas Correas, el chico que fue asesinado por policías en Córdoba

Soledad Laciar recibió mensajes intimidatorios a través de Instagram a principios de este mes. Al acusado lo encontraron un domicilio de la capital provincial

Un imputado por amenazar a

El caso de la secta de Montenegro en Bariloche ya tiene 23 imputados: todos los detalles

En las últimas horas, formalizaron la investigación penal contra dos mujeres acusadas de integrar una organización criminal con fines de trata liderada por un ciudadano ruso

El caso de la secta

Bajo un máximo hermetismo, continúa la búsqueda sin vida de la pareja de jubilados que desapareció en Chubut

Efectivos policiales y un perro entrenado en rescate ya recorrieron decenas de kilómetros para dar con los cuerpos de Pedro Kreder y Juana Morales. “Estamos buscando personas fallecidas”, dijo el ministro Héctor Iturrioz

Bajo un máximo hermetismo, continúa

“Nunca sentí algo así”: el testimonio de argentinos que viven en Río de Janeiro tras el operativo anti narco

El avance policial atacó el corazón del grupo criminal brasileño Comando Vermelho. Desde gente varada en las calles a una Copacabana vacía por la noche

“Nunca sentí algo así”: el

Caso María Cash: insisten en la presunta culpabilidad del camionero que fue sobreseído

El fiscal del caso, Eduardo Villalba, expuso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta los argumentos por los que busca revertir el sobreseimiento de Romero, a quien acusó del homicidio y desaparición de la joven diseñadora

Caso María Cash: insisten en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un imputado por amenazar a

Un imputado por amenazar a la madre de Blas Correas, el chico que fue asesinado por policías en Córdoba

El caso de la secta de Montenegro en Bariloche ya tiene 23 imputados: todos los detalles

Los casos de ACV crecen en adultos jóvenes: cómo prevenir y detectar los síntomas

Cómo impactará en la Argentina la baja de la tasa de interés de la FED

Se acerca a la Tierra el cometa 3I/ATLAS, que algunos señalan como una nave interestelar inteligente

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania desmintió a Vladimir Putin

Ucrania desmintió a Vladimir Putin y negó que sus tropas estén rodeadas en Kupiansk y Pokrovsk

La ONU condenó el embargo de Estados Unidos contra la dictadura cubana

Los sospechosos del robo de joyas en el Louvre admitieron “parcialmente su participación”

Cómo una mujer documentó las orillas olvidadas de Rosario y su mirada se renueva 80 años después

El día después de Melissa: los videos que documentan los destrozos del huracán tras su paso por Jamaica

TELESHOW
La emoción de Darío Barassi

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”

Emilia Attias celebró el cumpleaños de su hija Gina con una fiesta llena de amor, pizza y cerámica

Cuanto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Maxi López reaccionó a los memes por su participación en MasterChef Celebrity: el curioso guiño de Wanda Nara

Un pacto, una traición y un desplante: los motivos del distanciamiento entre Lali Espósito y la China Suárez